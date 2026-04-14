Ballerine con tacco, la versatilità (in una scarpa) da mattina a sera

Di giorno come di sera, loro sì che sanno essere un ibrido raffinato tra eleganza e praticità: le ballerine con tacco rispondono perfettamente alla richiesta che il guardaroba femminile – oggi più che mai – avanza rispetto al bisogno di versatilità. Dalla punta arrotondata o leggermente a mandorla, con tacchi a blocco bassi e portabilissimi, sono la scarpa must-have che trascende stagioni e tendenze. Questa Primavera 2026, le vediamo in pelle dalla finitura matte o verniciata, chiuse al tallone oppure in versione slingback. Non mancano poi i dettagli romantici e sofisticati, come cinturini Mary-Jane, fiocchetti e fibbie preziose. Lo shopping di questa stagione ci esorta a sperimentarle in ben tre interpretazioni, ciascuna pensata per soddisfare le esigenze di styling più disparate.
Street Style - Credits Getty Images
Ballerine rosa, un classico intramontabile e chic
Se è dal balletto classico che nasce la scarpa più iconica di sempre, la Primavera 2026 celebra inevitabilmente il rosa pastello, nella sua versione più delicata e femminile. Per lo shopping di stagione, Jimmy Choo e Tod's puntano sulle Mary-Jane con cinturino, posizionato più o meno alto sul collo del piede, a valorizzarne le linee. Il dettaglio fa la differenza: bottoncini e fibbie possono essere classici oppure trasformarsi in veri elementi gioiello, come la perla proposta da Jimmy Choo.
Da sinistra: Jimmy Choo, Toteme, Tod’s SS26 - Courtesy Press Office
Più scultorea e contemporanea la visione di Toteme, che sposta il cinturino alla caviglia, creando una silhouette moderna e interessante. Perfette con abiti leggeri e fluttuanti, ma anche con completi sartoriali chiari o denim délavé, le ballerine rosa aggiungono un tocco romantico senza risultare (mai) eccessive.
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Ballerine col tacco: con il nero non si sbaglia mai
Intramontabili e incredibilmente versatili, le ballerine nere col tacco sono il primo investimento da considerare questa stagione, specialmente se il guardaroba non ne vanta già (almeno) un paio. Dior propone un modello classico in pelle trapuntata con iconico matelassé: un piccolo fiocco e una micro perla completano il design di una scarpa elegante e discreta, perfetta tanto con un paio di jeans quanto con un tubino nero. Più audace e concettuale la proposta di Loewe, dove il tacco stiletto assume la forma di una goccia scultorea, creando un raffinato gioco ottico. Perfetta anche per un look urban, magari con pantaloni sartoriali e blazer oversize.
Da sinistra: Dior, Loewe SS26 - Courtesy Press Office
Lo sguardo rétro è invece la firma di Valentino Garavani sotto la direzione creativa di Alessandro Michele: la ballerina nera con fiocco frontale evoca un languore vintage, pur restando assolutamente contemporanea e facile da abbinare anche a look minimal. La rivisitazione della ballet shoes a cui si aggiunge il tacco quadrato arriva invece da Tory Burch che propone un modello con punta di vernice e micro fiocchetto tono su tono.
Da sinistra: Valentino Garavani, Tory Burch SS26 - Courtesy Press Office
Ballerine slingback, eleganza da giorno a sera
Lasciare il tallone scoperto è una scelta tanto estetica quanto pratica: le ballerine slingback si confermano tra le più desiderate della stagione. Ideali con jeans cropped o sotto vestiti midi, slanciano la figura mantenendo comfort e leggerezza. Hermès le interpreta in un raffinato ceruleo, polveroso e opaco, arricchite da due cinturini Mary-Jane: una scarpa sofisticata, perfetta per look eleganti da giorno. Miu Miu gioca invece con il color block bianco e nero, creando una versione grafica e contemporana.
Infine, Christian Louboutin punta sulla vernice nera, impreziosita da micro borchie: un contrasto deciso che le rende perfette anche per la sera, magari abbinate a un abito midi o a un completo total black. La risposta concreta a chi cerca l’eleganza senza rinunciare al comfort.