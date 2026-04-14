Ballerine con tacco, la versatilità (in una scarpa) da mattina a sera

fashion 14 aprile 2026

Guida shopping al must-have assoluto della Primavera 2026. Tra design iconici e nuance dal fascino intramontabile, 3 micro trend da conoscere per l’acquisto definitivo di stagione

Di Federica Caiazzo

Di giorno come di sera, loro sì che sanno essere un ibrido raffinato tra eleganza e praticità: le ballerine con tacco rispondono perfettamente alla richiesta che il guardaroba femminile – oggi più che mai – avanza rispetto al bisogno di versatilità. Dalla punta arrotondata o leggermente a mandorla, con tacchi a blocco bassi e portabilissimi, sono la scarpa must-have che trascende stagioni e tendenze. Questa Primavera 2026, le vediamo in pelle dalla finitura matte o verniciata, chiuse al tallone oppure in versione slingback. Non mancano poi i dettagli romantici e sofisticati, come cinturini Mary-Jane, fiocchetti e fibbie preziose. Lo shopping di questa stagione ci esorta a sperimentarle in ben tre interpretazioni, ciascuna pensata per soddisfare le esigenze di styling più disparate.

Street Style - Credits Getty Images

Ballerine rosa, un classico intramontabile e chic Se è dal balletto classico che nasce la scarpa più iconica di sempre, la Primavera 2026 celebra inevitabilmente il rosa pastello, nella sua versione più delicata e femminile. Per lo shopping di stagione, Jimmy Choo e Tod's puntano sulle Mary-Jane con cinturino, posizionato più o meno alto sul collo del piede, a valorizzarne le linee. Il dettaglio fa la differenza: bottoncini e fibbie possono essere classici oppure trasformarsi in veri elementi gioiello, come la perla proposta da Jimmy Choo.

Da sinistra: Jimmy Choo, Toteme, Tod’s SS26 - Courtesy Press Office

Più scultorea e contemporanea la visione di Toteme, che sposta il cinturino alla caviglia, creando una silhouette moderna e interessante. Perfette con abiti leggeri e fluttuanti, ma anche con completi sartoriali chiari o denim délavé, le ballerine rosa aggiungono un tocco romantico senza risultare (mai) eccessive.

Street Style - Credits Getty Images

Ballerine col tacco: con il nero non si sbaglia mai Intramontabili e incredibilmente versatili, le ballerine nere col tacco sono il primo investimento da considerare questa stagione, specialmente se il guardaroba non ne vanta già (almeno) un paio. Dior propone un modello classico in pelle trapuntata con iconico matelassé: un piccolo fiocco e una micro perla completano il design di una scarpa elegante e discreta, perfetta tanto con un paio di jeans quanto con un tubino nero. Più audace e concettuale la proposta di Loewe, dove il tacco stiletto assume la forma di una goccia scultorea, creando un raffinato gioco ottico. Perfetta anche per un look urban, magari con pantaloni sartoriali e blazer oversize.

Da sinistra: Dior, Loewe SS26 - Courtesy Press Office

Lo sguardo rétro è invece la firma di Valentino Garavani sotto la direzione creativa di Alessandro Michele: la ballerina nera con fiocco frontale evoca un languore vintage, pur restando assolutamente contemporanea e facile da abbinare anche a look minimal. La rivisitazione della ballet shoes a cui si aggiunge il tacco quadrato arriva invece da Tory Burch che propone un modello con punta di vernice e micro fiocchetto tono su tono.

Da sinistra: Valentino Garavani, Tory Burch SS26 - Courtesy Press Office