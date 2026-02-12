Slingback primaverili 2026: le più belle da indossare in ogni occasione

Kate Hudson, dettaglio delle scarpe, partecipa al 98° Pranzo dei Nominees agli Oscar al The Beverly Hilton il 10 febbraio 2026 a Beverly Hills, California - Credits: Getty Images

Elegante ma non impegnativa, femminile ma pratica: la slingback è la via di mezzo perfetta tra la décolleté invernale e il sandalo estivo. Chiusa davanti, aperta sul tallone, lascia intravedere la pelle con discrezione e accompagna il passaggio di stagione con una nonchalance irresistibilmente chic. Il suo punto di forza? Decisamente la versatilità. Si indossa sotto i jeans per un look cool e disinvolto al tempo stesso, con gli abiti midi per essere sofisticate, oppure con le gonne a matita e i tailleur per sentirsi impeccabilmente formali anche in ufficio. Funziona di giorno e di sera, in città e durante un evento, sempre con la stessa attitudine: sofisticata sì, ma mai troppo impostata. Le tendenze scarpe della moda primavera 2026 celebrano la slingback in tutte le sue declinazioni: flat, con tacco a blocco o stiletto, minimal o preziosa. E queste sono le più belle da conoscere subito.

Slingback flat: eleganza e praticità

La slingback flat o con tacco a blocco basso è il perfetto connubio tra praticità e raffinatezza. Impossibile non pensare alla iconica bicolor di Chanel, declinata in una morbida nuance color crema contrastata dalla punta nera, nata negli anni ’50 dall’intuizione di Gabrielle Chanel con l’intenzione di slanciare la figura accorciando visivamente il piede. Resta un’icona senza tempo, perfetta con pantaloni sartoriali cropped o con jeans dritti e camicia bianca.

La maison Valentino, invece, propone la slingback in total red, omaggio a quel rosso iconico che dagli anni ’60 identifica la casa di moda e racconta di una femminilità potente e teatrale. Indossata con un completo neutro o con un abito leggero, diventa il punto focale del look. Gucci, invece, sceglie la via della logomania, proponendo una slingback flat in denim stampato con l’iconico monogramma GG, nato negli anni ’60 come tributo alle iniziali di Guccio Gucci. È la dimostrazione di come il logo, oggi più che mai, sia un codice estetico riconoscibile e cool. Perfetta con look minimal, lascia che sia il dettaglio a raccontare la propria identità.