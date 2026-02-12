Slingback primaverili 2026: le più belle da indossare in ogni occasione
Con i jeans per un twist cool, sotto i tailleur per l’ufficio o abbinate ad abiti e gonne midi per la sera: le slingback della primavera 2026 sono le alleate più trasversali del guardaroba femminile, pronte per elevare ogni look con eleganza e sofisticatezza
Di Federica Caiazzo
Elegante ma non impegnativa, femminile ma pratica: la slingback è la via di mezzo perfetta tra la décolleté invernale e il sandalo estivo. Chiusa davanti, aperta sul tallone, lascia intravedere la pelle con discrezione e accompagna il passaggio di stagione con una nonchalance irresistibilmente chic. Il suo punto di forza? Decisamente la versatilità. Si indossa sotto i jeans per un look cool e disinvolto al tempo stesso, con gli abiti midi per essere sofisticate, oppure con le gonne a matita e i tailleur per sentirsi impeccabilmente formali anche in ufficio. Funziona di giorno e di sera, in città e durante un evento, sempre con la stessa attitudine: sofisticata sì, ma mai troppo impostata. Le tendenze scarpe della moda primavera 2026 celebrano la slingback in tutte le sue declinazioni: flat, con tacco a blocco o stiletto, minimal o preziosa. E queste sono le più belle da conoscere subito.
Slingback flat: eleganza e praticità
La slingback flat o con tacco a blocco basso è il perfetto connubio tra praticità e raffinatezza. Impossibile non pensare alla iconica bicolor di Chanel, declinata in una morbida nuance color crema contrastata dalla punta nera, nata negli anni ’50 dall’intuizione di Gabrielle Chanel con l’intenzione di slanciare la figura accorciando visivamente il piede. Resta un’icona senza tempo, perfetta con pantaloni sartoriali cropped o con jeans dritti e camicia bianca.
La maison Valentino, invece, propone la slingback in total red, omaggio a quel rosso iconico che dagli anni ’60 identifica la casa di moda e racconta di una femminilità potente e teatrale. Indossata con un completo neutro o con un abito leggero, diventa il punto focale del look. Gucci, invece, sceglie la via della logomania, proponendo una slingback flat in denim stampato con l’iconico monogramma GG, nato negli anni ’60 come tributo alle iniziali di Guccio Gucci. È la dimostrazione di come il logo, oggi più che mai, sia un codice estetico riconoscibile e cool. Perfetta con look minimal, lascia che sia il dettaglio a raccontare la propria identità.
Slingback col tacco a blocco: una via di mezzo versatile
La slingback con tacco a blocco è la soluzione perfetta per chi cerca stabilità e stile. Di giorno è impeccabile sotto un tailleur sartoriale, in ufficio, oppure con pantaloni fluidi e blazer strutturato. La sera, se impreziosita, diventa alleata di gonne midi e abiti leggeri per un cocktail con le amiche. Ferragamo la propone in camoscio rosso, tonalità protagonista anche questa primavera, arricchita da bottoni preziosi sul cinturino Mary Jane: romantica ma autorevole, perfetta con look monocromatici o in contrasto con nuance cipria.
Roger Vivier reinterpreta il suo modello iconico in chiave color blocking, giocando con accostamenti cromatici netti e sofisticati. Ideale per spezzare uno styling neutro o per dialogare con accessori coordinati. Aquazzurra punta infine sulla sensualità discreta della texture coccodrillo e della pelle effetto glossy: una slingback che si indossa con abiti midi fluidi o completi eleganti, ma che sa rendere sofisticati anche semplicissimi jeans scuri.
Slingback con tacco stiletto, per i look più sofisticati
Per chi ama le linee più affilate, la slingback con tacco stiletto resta un must-have intramontabile. Prada sceglie il camoscio, declinato anche in tonalità autunnali come tabacco e ruggine: nuance profonde che funzionano perfettamente anche in primavera, abbinate a gonne leggere o pantaloni chiari per un contrasto ricercato. Jimmy Choo punta sul romanticismo con il tulle ricamato rosa pastello. Qui il tacco si fa leggermente a clessidra, tra bon ton e femminilità eterea. Ideale per cerimonie, eventi o semplicemente per elevare un look minimal con un accento très chic.
Gianvito Rossi reinterpreta la slingback nera con un tacco stiletto sinuoso e iconico, ridisegnando le proporzioni per creare un gioco ottico che bilancia forza e leggerezza. È la scarpa perfetta per la sera, con abiti scivolati o tailleur eleganti, ma sorprende anche sotto i capi in denim minimali per un contrasto moderno e raffinato.
