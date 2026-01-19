Addio a Valentino Garavani, il sarto che ha cucito l’eternità in rosso
Si è spento l’“ultimo imperatore della moda”, adorato da Hollywood e inventore del leggendario “rosso Valentino”
Di Giuditta Avellina e Claudia Ricifari
Se ne va in silenzio, come si addice a chi ha passato la vita a parlare attraverso la bellezza. Valentino Garavani è morto, e con lui si chiude un’epoca: quella in cui la moda era gesto assoluto, disciplina, sogno costruito punto dopo punto.
Addio a Valentino, quando saranno i funerali
Il grande stilista si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, come comunicato dalla fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.
Valentino, gli inizi
Valentino Garavani non è stato solo uno stilista. È stato l’ultimo grande couturier italiano, l’uomo che ha vestito regine, dive, spose, e soprattutto i desideri di intere generazioni. Nei suoi abiti c’erano rigore e grazia, misura e teatro. C’erano seta, chiffon e quel rosso inconfondibile che porta il suo nome ed è diventato leggenda.
Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino è stato definito “l’ultimo imperatore della moda”. L’unico a celebrare 45 anni di carriera con tre giorni di sfilate a Roma, nel 2007, anno del suo ritiro.
La moda entra presto nella sua vita. Studia a Milano, poi a soli 17 anni parte per Parigi, dove si forma negli atelier di Jean Dèsses e Guy Laroche. Tornato in Italia, trova a Roma il cuore del suo stile e apre in via Condotti il suo laboratorio. È lì che nasce anche l’incontro decisivo con Giancarlo Giammetti: una storia d’amore, poi di visione e di vita. Talento creativo da un lato, strategia e comunicazione dall’altro. Un equilibrio raro.
Nel 1962 arriva la svolta: a Palazzo Pitti, a Firenze, Valentino sfila nell’ultimo slot disponibile, quando i buyer di solito sono già partiti. Ma la voce di un giovane prodigio fa il miracolo. Gli ordini sono così tanti che la notte non basta per scriverli. Da lì, l’ascesa.
Valentino, il rosso e le dive
Iconico resta il rosso Valentino. «Una donna vestita di rosso è l’immagine perfetta dell’eroina», diceva. Un colore teatrale e caldo, diventato firma della maison. A Hollywood Valentino era adorato: Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Rania di Giordania. Jackie Kennedy sceglie il bianco Valentino per le nozze con Onassis. Julia Roberts indossa un Valentino vintage agli Oscar del 2001: un momento entrato nella storia.
Otto attrici hanno ritirato un Oscar vestite da lui. Le sue donne sono sempre state icone di grazia e forza silenziosa. Lo stile Valentino resta sinonimo di opulenza controllata, ricercatezza assoluta, bellezza senza compromessi.
La Fondazione Valentino Garavani e la bellezza
Non è un caso che abbia voluto una fondazione. Oggi la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti custodisce il suo lascito: archivi, abiti, memoria, bellezza come valore umano. Solo ieri l'inaugurazione della mostra Venus, un'esposizione che mette in dialogo moda e arte. "Beauty creates beauty” è il suo principio.
Oggi non perdiamo solo uno stilista. Con Valentino Garavani si chiude un’idea di eleganza forse irripetibile, l’ultima davvero romantica. Ma il suo rosso continuerà a vivere, acceso come una fiamma, in ogni passerella e in chi, almeno una volta, si è emozionato davanti a una sua creazione.
