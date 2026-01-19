Addio a Valentino Garavani, il sarto che ha cucito l’eternità in rosso

La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica, sempre a Roma, la città dove ha sede la fondazione, nata con lo scopo di “restituire bellezza” .

Se ne va in silenzio, come si addice a chi ha passato la vita a parlare attraverso la bellezza. Valentino Garavani è morto, e con lui si chiude un’epoca: quella in cui la moda era gesto assoluto, disciplina, sogno costruito punto dopo punto.

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti all’Hotel Ritz durante la Paris Fashion Week, 1994 - Credits Agf

Valentino, gli inizi

Valentino Garavani non è stato solo uno stilista. È stato l’ultimo grande couturier italiano, l’uomo che ha vestito regine, dive, spose, e soprattutto i desideri di intere generazioni. Nei suoi abiti c’erano rigore e grazia, misura e teatro. C’erano seta, chiffon e quel rosso inconfondibile che porta il suo nome ed è diventato leggenda.

Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino è stato definito “l’ultimo imperatore della moda”. L’unico a celebrare 45 anni di carriera con tre giorni di sfilate a Roma, nel 2007, anno del suo ritiro.



La moda entra presto nella sua vita. Studia a Milano, poi a soli 17 anni parte per Parigi, dove si forma negli atelier di Jean Dèsses e Guy Laroche. Tornato in Italia, trova a Roma il cuore del suo stile e apre in via Condotti il suo laboratorio. È lì che nasce anche l’incontro decisivo con Giancarlo Giammetti: una storia d’amore, poi di visione e di vita. Talento creativo da un lato, strategia e comunicazione dall’altro. Un equilibrio raro.



Nel 1962 arriva la svolta: a Palazzo Pitti, a Firenze, Valentino sfila nell’ultimo slot disponibile, quando i buyer di solito sono già partiti. Ma la voce di un giovane prodigio fa il miracolo. Gli ordini sono così tanti che la notte non basta per scriverli. Da lì, l’ascesa.