Valentino in mostra a Roma: un dialogo tra moda e arte

Una mostra per celebrare l’universo creativo di Valentino Garavani attraverso lo sguardo di un’artista visionaria come Joana Vasconcelos. Parliamo di Venus – Valentino Garavani attraverso gli occhi di Joana Vasconcelos, l’esposizione che dal 18 gennaio, negli spazi di PM23, la nuova sede della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, condurrà i visitatori in un percorso contemporaneo e poetico alla scoperta dell’eredità dello stilista.

“Venus nasce dal desiderio di celebrare la creatività in tutte le sue forme, come ponte tra arte, moda e comunità - dichiarano Garavani e Giammetti - La collaborazione con Joana Vasconcelos ci ha permesso di esplorare nuovi linguaggi, intrecciando competenze, mani e storie diverse, e di rendere visibile il valore del lavoro collettivo e della creatività come strumenti di empowerment”.

Venus, cosa aspettarsi dalla mostra

All’interno dello spazio di Piazza Mignanelli 23, disposta su oltre mille metri quadrati, la mostra riunisce 12 opere di Joana Vasconcelos, tra installazioni storiche e nuove opere site-specific, accostate a 33 creazioni di Valentino Garavani, selezionate dall’archivio e curate da Pamela Golbin.

Un confronto e un dialogo naturale tra moda, arte e linguaggi creativi contemporanei, che unisce innovazione e visione per offrire un’interpretazione vibrante e attuale dell’universo del couturier.

“Con questo progetto abbiamo voluto creare uno spazio in cui bellezza e innovazione incontrano partecipazione e inclusione, trasformando l’espressione artistica in un’opportunità di dialogo e condivisione”, commentano ancora Garavani e Giammetti.