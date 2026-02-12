San Valentino 2026: l’amore si regala (e si gusta)

Grué, Maritozzo di San Valentino - Credits: Courtesy Press Office

Che forma ha l’amore, nel 2026? Nelle vetrine e nei laboratori di pasticceria è ancora un cuore: lucido, profumato di rosa, da dividere in due o da aprire come una scatola preziosa. San Valentino torna così a essere un rito fatto di piccoli gesti e grandi simboli, tra cioccolato, fiori, colazioni condivise e cene che si vogliono ricordare. E mentre sempre più spesso si tende a preferire un regalo beauty o un’esperienza (qui vi suggeriamo le più belle), ci sono doni che racchiudono al loro interno – da sempre – il significato più profondo dell’amore: l’affetto e la condivisione.

Quando il cioccolato diventa linguaggio

Frau Knam trasforma l’amore in un racconto fatto di estetica e gusto. Il Cuore Ripieno, fondente decorato di rosso, nasconde un cuore di cremino e crispy ai lamponi, intenso e deciso; la Tavoletta Tempestata di Cuori in Perù Pachiza 70% gioca con un’estetica pop e preziosa, mentre la Barretta 5 Cuori racchiude un pralinato alla nocciola impreziosito da dettagli dorati. Chicca della collezione è la Box Praline a Cuore, un viaggio tra abbinamenti raffinati e sorprendenti: dal caramello al cumino con limone, fino al pepe di Sichuan con agrumi e al cardamomo con pistacchio. Una collezione che conferma la sua firma: il cioccolato come linguaggio per raccontare l’amore, tra eleganza e carattere.