Il video di Malinin sul ghiaccio da bambino. Ecco gli inizi del “primo uomo sulla luna”

Ilia Malinin alla sua prima Olimpiade è già un fenomeno mondiale. È il 21enne con il viso da principe e i capelli biondi che ha un rapporto curioso con la gravità, che preferisce il rischio al controllo. Lui, che nel free skate del team event ha fatto vincere l’oro agli Stati Uniti; lui che ha stupito il mondo con il suo quadruplo axel, un salto difficilissimo da quattro rotazioni in aria. Lui che nelle performance introduce anche i pericolosi backflip, i salti all’indietro di 360 gradi che fino a poco tempo fa erano vietati. Un corpo sottile e una personalità che gli scappa dai pattini.

La storia di un bambino prodigio

C'è il talento e c’è la corporatura - Malinin ha esplosività di gambe, fianchi e spalle strette, e un controllo del corpo incredibile – ma a precederlo c’è anche una storia di famiglia. Nato in Virginia da mamma e papà atleti del ghiaccio – due pattinatori olimpici uzbeki, Tatiana Malinina e Roman Skorniakov, che sono anche i suoi allenatori – Malinin inizia a sfrecciare sulla pista a soli 6 anni. Allenamenti intensi, impegno e sudore. Già da adolescente esegue salti quadrupli nel circuito junior. Diventa il primo e unico a tentare sette salti quadrupli in un solo programma, e il primo a completare il suo famoso axel. Da lì il soprannome “Quad God”, accanto a quello datogli durante una gara da un telecronista: “è il primo uomo sulla luna”.