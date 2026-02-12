Sposa a primavera, il dettaglio insolito per essere diverse

Lhuillier SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

La versione di Honor invece parte da un cerchietto, da cui scende un velo corto fino a sopra le spalle, trasparente con stelle ricamate, che richiama la gonna dello stesso tessuto sotto un corpetto liscio. Futuristica l’idea di Ricca Sposa , che disegna una maschera velata che schema solo gli occhi, completata da un look principesco che è una cascata di perle e ricami.

C'è stato un tempo in cui le donne entravano in chiesa col capo velato, come gesto di rispetto e devozione. La veletta portata davanti agli occhi nasce così, dalla tradizione e dal rapporto profondo con il sacro. Se questa usanza si è persa negli anni, oggi ritorna sulle passerelle come gesto di eleganza, identità e compostezza . L'ha riproposta per esempio Vivienne Westwood, una versione a rete che copre completamente il viso e lo circonda con un nastro in tulle. Un dettaglio vistoso, da portare su un abito semplice, scivolato fino ai piedi, con scollo quadrato e maniche lunghe.

All'altare bisognerebbe arrivare dentro un abito da “una volta nella vita”, è vero. Ma l’evoluzione del look da sposa ci insegna che il giorno più bello è anche quello in cui la protagonista deve rimanere se stessa, raccontare qualcosa di sé e, soprattutto, non essere uguale a tutte le altre. Così la donna sicura potrà mantenere il suo piglio scegliendo il linguaggio del power dressing , con una giacca sartoriale o un tailleur immacolato, mentre quella sognante non abbandonerà l’idea dell’abito con lo strascico, ma sempre scegliendo un tocco distintivo. La moda racconta che per mettere un accento in più spesso basta un accessorio, un elemento che spicchi e parli una lingua diversa.

Ricca Sposa ; Honor; Vivienne Westwood SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Se storicamente il fiocco rappresenta l’universo di aspettative e di stereotipi sui comportamenti delle ragazze, tra innocenza e femminilità, nell’estetica di oggi questi dettagli sono diventati oggetto puramente estetico, dall'iper-femminilità del balletcore ai nodi tutti da sciogliere delle divise sexy delle popstar, da Madonna in poi. Così oggi la sposa può giocare con questo caleidoscopio di significati. Murad applica una versione in raso sulla testa, a tenere fermo un velo corto. Un tocco delicato su un abito ricamato con strascico e coda candida e vaporosa.

Da sinistra: Murad; Machin; Viktor e Rolf SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Il cappello (portato di lato)

E proprio i cappellini come quelli sfoggiati dalle donne della Royal Family durante le corse a cavallo sono il classico accessorio che compare spesso sulle teste delle ospiti, ma quasi mai su quella della sposa. Ecco che riprendono nuova vita se indossati dalla protagonista. Ma per restituire quello stile purosangue vanno portati rigorosamente di lato. Come da By Loleiro, che con un tocco di rosa e l’aggiunta dei fiori veste una donna elegante e vanitosa; sotto, un vestito che gioca sullo spacco e sulle trasparenze, in un contrasto tra eleganza nobile (sopra) e sensualità dichiarata (sotto).

Da Morilee il cappello è una corona di piume che si sviluppa sul lato sinistro, da sfoggiare su spalle nude e su tessuti lisci e puliti, che prendono forma su corpetti a cuore e gonne ampie. Vivienne Westwood evoca piuttosto un’atmosfera hollywoodiana, con un modello a tesa larga alla Humphrey Bogart che si abbina a un mannish look. Oltre al dettaglio, anche il look è una dichiarazione di stile.