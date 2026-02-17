Marrone “is the new black”. La tinta terrosa che piace a star e principesse

Elegante come il nero, ma con note calde e avvolgenti. La nuance che ha definitivamente conquistato l’autunno è diventata il nuovo centro di gravità della stagione fredda. Si vede nello street style, dove i capispalla neri e grigi cedono il passo alle tinte terrose, e dove i blazer cioccolato si abbinano a camicie Oxford con un risultato più morbido rispetto al classico bianco e nero. Il marrone apre anche tutte le porte delle occasioni speciali: è delicato su un abito lungo con lustrini tono su tono, oppure riporta l’equilibrio nel look se accostato a colori vibranti. E così la palette più calda e naturale, fatta dei toni del castagna, del cioccolato e del caramello, si impone come nuovo neutro sofisticato, riscrivendo le regole del glamour.

Il marrone (casual) secondo Kate Middleton

Non è un caso che una regina del buongusto come Kate Middleton abbia scelto di recente il colore del momento in più di un’occasione. “Total brown” per l'udienza di qualche giorno fa con l'arcivescovo di Canterbury al Lambeth Palace di Londra. Un look elegante e raffinato: abito lungo con gonna svasata e cintura in vita, abbinato a décolleté e calze tono su tono e a un cappotto lungo dalla tinta vendemmia. Marrone cioccolato per un look tono su tono, invece, in occasione della sua visita a Bradford, nel West Yorkshire, a una delle organizzazioni benefiche da lei sostenute. Un look minimal ma d’impatto: una giacca doppiopetto in tweet nei toni del marrone con revers a lancia, bottoni dorati e tasche sui fianchi, abbinata a un dolcevita e a un paio di pantaloni a gamba larga in crêpe color cuoio.

Per dare un tocco prezioso, Kate ha aggiunto orecchini in oro giallo, bianco e rosa. Lo stesso giorno la principessa del Galles si era unita a un'organizzazione benefica per una passeggiata nel Peak District National Park, in occasione della quale aveva indossato giacca, leggings marroni e sciarpa, tutto in marrone chiaro. Sotto, scarpe da trekking e un berretto da strillone verde oliva, da cui spuntava una lunga treccia laterale. Un esempio perfetto della sua personalissima idea di stile casual da esterno.