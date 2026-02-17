Marrone “is the new black”. La tinta terrosa che piace a star e principesse
È il colore che ha dominato la stagione fredda e che si conferma il preferito dalle dive. Avvistato sui red carpet e in passerella, spesso scelto da Kate Middleton per le sue uscite, tra ufficiale e informale. Ecco i look della nuova eleganza da copiare
Di Simona Peverelli
Elegante come il nero, ma con note calde e avvolgenti. La nuance che ha definitivamente conquistato l’autunno è diventata il nuovo centro di gravità della stagione fredda. Si vede nello street style, dove i capispalla neri e grigi cedono il passo alle tinte terrose, e dove i blazer cioccolato si abbinano a camicie Oxford con un risultato più morbido rispetto al classico bianco e nero. Il marrone apre anche tutte le porte delle occasioni speciali: è delicato su un abito lungo con lustrini tono su tono, oppure riporta l’equilibrio nel look se accostato a colori vibranti. E così la palette più calda e naturale, fatta dei toni del castagna, del cioccolato e del caramello, si impone come nuovo neutro sofisticato, riscrivendo le regole del glamour.
Il marrone (casual) secondo Kate Middleton
Non è un caso che una regina del buongusto come Kate Middleton abbia scelto di recente il colore del momento in più di un’occasione. “Total brown” per l'udienza di qualche giorno fa con l'arcivescovo di Canterbury al Lambeth Palace di Londra. Un look elegante e raffinato: abito lungo con gonna svasata e cintura in vita, abbinato a décolleté e calze tono su tono e a un cappotto lungo dalla tinta vendemmia. Marrone cioccolato per un look tono su tono, invece, in occasione della sua visita a Bradford, nel West Yorkshire, a una delle organizzazioni benefiche da lei sostenute. Un look minimal ma d’impatto: una giacca doppiopetto in tweet nei toni del marrone con revers a lancia, bottoni dorati e tasche sui fianchi, abbinata a un dolcevita e a un paio di pantaloni a gamba larga in crêpe color cuoio.
Per dare un tocco prezioso, Kate ha aggiunto orecchini in oro giallo, bianco e rosa. Lo stesso giorno la principessa del Galles si era unita a un'organizzazione benefica per una passeggiata nel Peak District National Park, in occasione della quale aveva indossato giacca, leggings marroni e sciarpa, tutto in marrone chiaro. Sotto, scarpe da trekking e un berretto da strillone verde oliva, da cui spuntava una lunga treccia laterale. Un esempio perfetto della sua personalissima idea di stile casual da esterno.
Diversi look sui toni del marrone di Kate Middleton - Credits Getty Images
Rama Duwaji, marrone da first lady
Non solo teste coronate. Il marrone è il colore che scalda anche altre donne impegnate, come Rama Duwaji, diventata icona di stile da quando il marito Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York. Che si tratti di un cappotto strutturato, di pantaloni sartoriali a gamba larga o di una morbida maglia in cashmere, il suo guardaroba è ricco di pezzi immortali. Sempre curata, ma mai rigida. L'ultimo look dell’illustratrice avvistato dagli obiettivi è stato quello della prima fila alla presentazione della collezione autunno/inverno 2026-2027 di Diotima.
La first lady della Grande Mela ha puntato sulla sovrapposizione di capi di lunghezza e vestibilità diverse: ma sempre tono su tono. L’impermeabile sopra il ginocchio, indossato come abito, è stretto in vita dalla cintura e presenta occhielli metallici sul colletto; il cappotto a motivo check riprende la palette cromatica del beige e marrone. Con una sola eccezione: il nero tinge gli accessori, la borsa in cuoio con spallaccio borchiato che richiama gli inserti del trench e gli stivali al ginocchio coordinati. Prima ancora Rama aveva scelto, per salutare i newyorkesi dopo il giuramento del marito come 112° sindaco della città, un cappotto color cioccolato dalla linea ad A e collo a imbuto, firmato dalla designer palestinese-libanese Cynthia Merhej, fondatrice del brand Renaissance Renaissance, abbinato a orecchini argentati. Una conferma del suo stile sobrio, intellettuale e contemporaneo.
Il sindaco di New York Zohran Mamdani e sua moglie Rama Duwaji alla cerimonia di insediamento del sindaco - Credits Getty Images
Laila Hasanovic, marrone dall’intimo alla pelliccia
Anche le giovani modelle tra le più richieste del momento amano il nuovo colore dell’eleganza sobria, come la 25enne Laila Hasanovic, volto di Armani Beauty. Basta guardare le sue pagine social: un elogio al total brown. Dal tailleur con gonna mini abbinata a sandalo aperto con tacco, all’abito lungo con perline e tulle sotto una faux fur, fino all’intimo. La fidanzata di Jannik Sinner, poi, è stata fotografata durante la Copenhagen Fashion Week mentre indossava una lunga pelliccia sintetica marrone scuro con collo a scialle e silhouette dritta al ginocchio, che dominava il look, completato da un abito sartoriale grigio scuro con cerniera frontale e coulisse in vita, pantaloni dritti grigio scuro e una piccola borsa a tracolla intrecciata a mano. Un look sobrio dai toni neutri, perfetto sui suoi capelli biondi sciolti in onde voluminose.
Da sinistra: immagine tratta dal profilo Instagram di Laila Hasanovic; Credits Getty Images; immagine tratta dal profilo Instagram di Laila Hasanovic
Il marrone di Alison Toby per la new gen
Che il marrone si stia imponendo anche sulla new gen lo confermano le scelte di Alison Toby, che con quasi un milione di follower sui social sta ridefinendo il significato di moda senza tempo per una nuova generazione. Nella sua estetica che fonde l’eleganza degli Anni 60 con la disinvoltura contemporanea, il marrone è una scelta ricorrente. Il suo montone unisce il tono scuro della pelle a quello chiaro del collo in pelliccia, abbinato a pantaloni bianchi over e stivali beige. Ha tutti i toni del marrone il cappotto in lana con motivi geometrici che l'influencer mette sempre su pantaloni bianchi e, questa volta, su décolleté caramello. È cioccolato l’abito dal sapore retrò con bottoni sul davanti e cintura in vita che indossa con un paio di slingback. Così il marrone diventa naturale declinazione di quel minimalismo fatto di silhouette classiche e materiali lussuosi privilegiate da Alison, per restituire un sapore senza tempo.
Immagini tratte dal profilo Instagram di Alison Toby
Il total brown di Gigi Hadid
Oltre allo streetstyle, resta il baluardo delle passerelle a confermare la tendenza del marrone, persino per la prossima stagione fredda. Durante la New York Fashion Week è stata Gigi Hadid ad affermarlo, aprendo a chiudendo la sfilata di Ralph Lauren proprio il marrone. La supermodella statunitense ha aperto il défilé con un completo gilet-gonna lunga, arricchito da una cascata di catene sui fianchi, per poi sorprendere sul finale con un abito da sera, sempre dai toni terrosi, ma questa volta lucenti e dai mille riflessi, con le maniche trasparenti e riflettenti come una corazza, e un cinturone in vita. Un modo per riscrivere i codici dell’eleganza e le regole del glamour.
Gigi Hadid sfila per Ralph Lauren FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight