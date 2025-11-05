Credits: Getty Images

Nella città che trasforma ogni storia in un racconto collettivo, Rama Duwaji è già protagonista di una favola. Urbana, appassionante, contemporanea, semplicemente bella, come lei. La sua figura - viso luminoso, sguardo intenso e caschetto corto messy - è diventata una delle immagini più condivise della nuova stagione politica americana perché con il marito Zohran Mamdani, primo sindaco di New York di origini ugandesi e indiane, ha riscritto le regole del potere e dell’immagine pubblica: niente auto blu, niente tappeti rossi.

Il giorno del sì, per raggiungere il municipio e celebrare il matrimonio civile, sono saliti sulla metro da Astoria, margherite in mano, confondendosi tra i pendolari. La scena dei due è già entrata nell’immaginario contemporaneo: un gesto quotidiano che ha sostituito la retorica della fiaba con la sincerità della realtà. Niente cortei o set fotografici, solo due giovani che si tengono per mano, nel cuore della città che ora governano.

Duwaji, illustratrice, animatrice e ceramista, rappresenta una nuova idea di first lady: una donna che vive la politica come spazio culturale e la moda come linguaggio di coerenza. Il suo stile, raffinato, sobrio, intellettuale, è diventato in poche settimane un riferimento per la stampa internazionale.