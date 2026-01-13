Tutti i colori delle faux fur: ecco come abbinare la pelliccia

Parola di star: la top model Kendall Jenner la indossa sfoggiando un modello nero ampio e folto per vivere la night life; la modella Taylor Hill la sceglie chiara per vivere le sue vacanze sulla neve; e l’ereditiera Paris Hilton mostra la sua grinta attraverso motivi animalier.

Corta o lunga, oversize oppure attillata, giocosa o dall’allure formale, neutra o dai colori accesi, ma sempre morbida, elegante e glamour. La pelliccia ecologica o i cappotti fur effect sono i must-have delle personalità più attente alle ultime tendenze. E anche l' Autunno-Inverno 2025/2026 lo conferma .

Da sinistra le top model Kendall Jenner, la modella Taylor Hill e l’ereditiera Paris Hilton - Credits: Profili Instagram ufficiali

Per le fashioniste che amano le forme più originali e farsi notare ecco il mini-cappotto effetto pelliccia in alpaca total white firmato Dolce&Gabbana , con balze che danzano falcata dopo falcata avvolgendo il corpo mentre si muove leggiadro come un salice piangente. Per completare l’outfit sono ideali calzettoni e stivali neri sopra al ginocchio, che donano un tocco rock a un mix dai tratti angelici. Grande morbidezza anche nelle creazioni di Giuseppe Di Morabito , dove un capo morbido dal collo alto e realizzato in shearling avvolge l’intera figura ed è reso ancora più prezioso da cuissards attillati argentati ricoperti di cristalli. Conquista gli occhi il bolero in shearling di Alexander McQueen , che dona alla silhouette una forma a “cuore” grazie all’aspetto scultoreo e scenografico.

Bianco, che passione! L’inverno, con il suo clima pungente, riempie ogni giornata di energia e la mente vola sulle vette innevate. I capispalla arricchiscono i look con questa allure fiabesca. Cadono a pennello quelli che abbracciano il corpo in modo ovattato e morbido, tanto da fare sembrare chi li indossa veri e propri fiocchi di neve dai mille riflessi.

Da sinistra look dalle sfilate FW2526 di Dolce&Gabbana, Giuseppe Di Morabito ed Alexander McQueen - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Ma in un armadio che vuole essere raffinato e pronto per le occasioni più glamour non può mancare una pelliccia nera. Un must-have da indossare in modo comodo e veloce è quello in versione bomber. Corto e sbarazzino il modello firmato Shiatzy Chen, che su pantaloni larghi a palazzo bianchi con disegni neri dà vita a look perfetti sia per vivere il giorno, sia per immergersi nella movida delle party night, rimanendo chic senza rinunciare alla comodità.

Volumi ampi e lunghezze mini per le creazioni total black di Altuzarra che - indossate su collant velati e sabot dal tacco basso nella stessa nuance - fanno nascere mises dal carattere sofisticato, pronte a scaldarci con colli dai profili alti e soffici. Stessa atmosfera da Custo Barcelona, dove pellicce che scendono fino a metà coscia dal colletto revers si sposano con stivali in black leather.