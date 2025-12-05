Montone, le regole per indossarlo come una vera diva

fashion 05 dicembre 2025

In camoscio o pelle lucida, il montone scalda la figura e definisce i look con dettagli eleganti e senza tempo. Dai capi agli accessori, lo shearling conquista le collezioni Autunno/Inverno 2025-2026 confermandosi must-have dei guardaroba più cool

Il montone, chiamato anche shearling, è tra gli stati symbol degli inverni più chic - Credits: www.pexels.com

È la giacca invernale per eccellenza, il capo che riporta indietro nel tempo, alle giornate sulla neve delle grandi personalità del jet set internazionale, simbolo di quella old wealth che ancora affascina e riempie i ricordi dei più nostalgici. È il montone, conosciuto anche con il termine inglese shearling, nelle sue diverse nuances: dal color cuio al testa di moro fino al nero o al bianco. Un must-have che ha conquistato anche le collezioni FW2526, interpretate dalle dive che oggi catturano l’attenzione dei riflettori. Shearling, ecco le star che scelgono il montone Sono tante le stelle che amano lo shearling, come la top model Natalia Vodianova, che, ospite alla sfilata FW2526 di Ermanno Scervino, indossa un modello color testa di moro e pelo bianco decorato con motivi floreali; o la modella Elsa Hosk, che sfoggia stivali Ugg beige dalla lana candida, scaldando la gamba fino a metà coscia ad un evento dello stesso brand; o come la figlia del frontman dei Rolling Stones Mick - Elizabeth Jagger - che da Ralph Lauren è radiosa in una giacca in montone marrone chiaro con profili e rivestimenti bianchi.

Da sinistra, la top model Natalia Vodianova, la modella Elsa Hosk ed Elizabeth Jagger - Credits: Getty Images

E poi ci sono le collezioni realizzate dai designer per questo Autunno/Inverno 2025-2026 a dettare le regole per indossare questo capo come le celeb. Il montone, indossarlo per brillare come in passerella Corto o lungo, in pelle scamosciata o lucida oppure con colli che arricchiscono cardigan in maglia. Il montone splende in mille sfaccettature, toccando palette che vanno dal nero al marrone fino al cammello o al color ghiaccio. Da Ermanno Scervino shearling dai modelli più diversi abbracciano minidress in chiffon creponne di seta o abiti di pizzo che scendono fino alle caviglie. La giacca in pregiata pelle di montone è grintosa nella versione sporty lunga fino ai fianchi, dove il bianco del pelo che ammorbidisce collo, polsi e profilo spicca accanto al marrone della parte esterna del capo. Il tocco romantico? I ricami floreali realizzati a mano sulle maniche. Per chi ama i tagli corti, è perfetto lo shearling oversize che gioca sulla combinazione black&white e si chiude con eleganti alamari. Coloro che amano la maglia possono optare per il cardigan lungo con revers e polsi in pelo di montone. Ai piedi, stivali neri di pelle o marroni in camoscio, ma non mancano le ballerine con cinturino per chi ha l’animo da Étoile. Un mix and match di volumi diversi che sdrammatizza e dà vita ad outfit ricchi di brio.

Alcuni look dalla sfilata di Ermanno Scervino FW2526 dove il montone va in scena in diverse sfumature di forma, tessuto e colore - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Tra i capi che aiutano a ripararsi dal freddo ci sono anche le cappe. Da Sacai conquistano quelle in pelle di montone dai profili in pelo, che avvolgono il corpo vestendolo in modo originale, sfoggiate sopra a miniabiti e a stivali neri di pelle. Le gambe sono nude e il mood è sbarazzino e dal piglio rock, senza perdere però quell’allure tradizionale data dal capo status symbol dell’inverno. La palette va dal testa di moro - che si unisce al candore della lana - all’ottanio, i cui riflessi sono enfatizzati dal marrone del pelo posto sui profili della cappa.

Due mises dalla sfilata di Sacai FW2526, in cui le cappe in montone sono protagoniste - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Da Dior vince il color panna in un cappotto di montone che allieta gli occhi con le sue nuances chiare, unite alla pelle scamosciata nella tonalità del cognac che caratterizza alcuni dettagli del capo. I bottoni neri creano quel punto disruptive che cattura ancora di più l’attenzione su un capo che è perfetto da abbinare a t-shirt casual, pantaloni cardigan pinocchietto e stivali neri di pelli. Un look perfetto per occasioni più o meno formali. Cromie tortora, strisce di pelle scamosciata con fibbie dorate - pronte a chiudersi come piccole cinture intorno al collo alto - e cerniere che fanno capolino sulle maniche ampie: tutto questo nel bomber dal taglio corto in shearling di agnello oversize firmato Schiaparelli. Un capospalla che gioca con i volumi, anche quelli degli abiti in velluto tecnico su cui cade perfettamente, soprattutto se stretti, dalle linee asimmetriche e con ampi spacchi che esaltano la silhouette. Ai piedi, stivaletti in stile western marrone chiaro in suede completano l’outfit, smorzandone la sofisticatezza con un leggero tocco sportivo. Ecco che nascono mises che non passano inosservate.

Da sinistra, look dalle sfilate di Christian Dior, Schiaparelli ed Etro; FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Mini jacket in montone dalla pelle nera con interno e profili in pelo nella nuance del beige trionfano da Etro, donando una sfumatura ancora più raffinata ai look casual-chic che uniscono maglie dai colori sgargianti – arricchite da decorazioni e perline - e jeans a palazzo scuri, che rievocano la natura grazie ai motivi floreali. Il quid in più che conferisce un’allure vintage al montone? Le chiusure con gli alari. Accessori comfy and cozy Dalle borse alle scarpe fino ai cappelli e ai guanti. Il montone dà vita anche ai complementi delle mises ricche di stile, confermando la filosofia secondo la quale “sono i dettagli a fare la differenza”. Chi ama custodire tutto il proprio necessaire all’interno di borsette morbide può scegliere quella di casa Fendi dal nome dolce - Mamma Baguette Small - realizzata in shearling e con inserti in pelle nella nuance del marrone. Si può portare a mano, a tracolla o cross body: la sofficità è una certezza.

La borsa Mamma Baguette Small, dalla sfilata di Fendi FW2526; a destra, un focus sui dettagli degli inserti in pelle - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Linee geometriche allungate per la piccola borsa rettangolare firmata Kiko Kostadinov in pelle nera rivestita di montone marrone chiaro, ideale per portare con sé pochi oggetti, ma importanti. E chi ama, invece, i modelli oversize? Ecco che cade a pennello il modello di Sarawong, che sposa la forma circolare, dando vita ad un articolo originale ricoperto di lana bianca, la cui apertura ricorda una serratura per una grande chiave.

Da sinistra, borse in montone di Kiko Kostadinov e Sarawong, dalle sfilate FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Anche testa, mani e piedi non rinunciano allo shearling. Il capello Bucket in montone Fuzzy - nella nuance nocciola e con lana bianca - firmato Brunello Cucinelli scalda il capo con eleganza, mentre le muffole in shearling di Louis Vuitton, nella tonalità del marrone chiaro, donano al look un’aria giocosa, anche grazie alle decorazioni con le iniziali del brand e l’iconico fiore sulla parte superiore. Immancabile il motivo emblematico della maison raffigurato sul palmo.

A sinistra, cappello Bucket in montone Fuzzy di Brunello Cucinelli e, a destra, le muffole in shearling di Louis Vuitton - Credits: per Brunello Cucinelli, www.brunellocucinelli.com; per Louis Vuitton, Ufficio Stampa

Per scaldare i piedi, i mocassini in montone doppiato firmati Loro Piana, caratterizzati da un design traforato morbido, oppure, per chi ama gli stivali, il modello Jumping della maison Hermès, in pelle color beige e con inserti in pelo bianco.

A sinistra, i mocassini in montone di Loro Piana e, a destra, gli stivali Jumping di Hermès – Credits: per Loro Piana, www.loropiana.com; per Hermès, Ufficio Stampa