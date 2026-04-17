I bermuda da indossare questa stagione: tendenze e must-have dalle sfilate Primavera/Estate 2026

Linee classiche anche da Sara Wong : i bermuda neri risaltano assieme a top fascianti color oro e Mary Jane con cinturino decorato. Da FForme vince il color sabbia e i bermuda sembrano presi in prestito dall’armadio del proprio “lui”: sono ampi, morbidi e dal piglio classico - con la maglietta e il trench lungo fino ai piedi - ma si sdrammatizzano abbinati ad infradito basici ed essenziali. Il colore del deserto conquista le mise realizzate da Ermanno Scervino : camicie dalle texture delicate - impreziosite da ricami e decorazioni ton-sur-ton - si aprono in scolli profondi, ma eleganti, e sono portate su bermuda corti di pizzo macramè .

Quando si pensa ai bermuda la mente vola ai modelli dal taglio classico, sia corti che lunghi. Alcuni esempi? Quelli bianchi e fino a metà coscia di Ralph Lauren , perfetti se abbinati a camicie in tinta arricchite da fiocchi in raso nero annodati sotto il collo. Ai piedi parigine scure per mise pomeridiane impeccabili. Sempre candidi - ma dritti e lunghi fino sotto il ginocchio - i modelli di Max Mara , che accompagnano maglioncini cropped leggeri e a manica lunga chiari, dando vita a look soft il cui contrasto è affidato al tocco black dei sandali bassi.

Già protagonisti negli armadi dell’élite per vestire i rampolli ed i principi nell’età dell’adolescenza, questi capi iniziano così gradualmente ad essere adottati anche all’interno delle uniformi dei soldati, che all’epoca erano proprio tra i principali avventori di quella sala da tè in cui il signor Coxon scelse di dare un taglio ai pantaloni. Insomma, di necessità virtù. Dall’allure composta e “marziale”, i bermuda conquistano poi il mondo sportivo delle università, fino a bussare ai guardaroba femminili, per giungere, infine, sulle passerelle dei grandi designer tra modelli versatili, comodi e perfetti per tutti i tipi di occasione .

Dallo sporty puro si passa a un mood informale e street con i modelli cargo - dalle tasche ultra-capienti - firmati Calvin Klein, in un green game dove il color khaki duetta con il verde smeraldo della blusa a kimono. Stessa palette colori per i bermuda cargo in velluto di cotone dal brand Zomer , per look casual con gilet oversize marrone portato “a pelle”. Proseguendo sul “greenery”, gli shorts verde militare di Balmain danno vita a look folk & boho in combo con maglioni oversize traforati, borse con frange e cinture di corda con maxi-nappe. Gli stivali neri e slouchy completano il quadro, rendendo l’outfit adatto anche a serate hippie chic.

Negli Anni ’50 i bermuda diventano parte dell’insieme delle divise sportive di molti club universitari. Nel 2026 non mancano modelli sportivi ispirati all’atletica, ma declinati chiave ultra-chic, perfetti per conquistare anche un certo occasionwear . Un esempio? I pantaloncini Fendi neri , da indossare con polo black&white , sneaker slim in stile rétro e calzini arricciati. Un look ideale quando la comodità deve vincere su tutto, senza dover rinunciare allo stile. Da Courrèges , invece, i bermuda strizzano l’occhio a quelli indossati sui campi da basket. Lunghi fin sotto al ginocchio , total black e con elastico in vita , questi capi comunicano comodità al primo sguardo. Come renderli adatti ad un aperitivo glamour? Abbinandoli a bustier a fascia che giocano con arricciature e listini e a slipper in pelle nera.

I bermuda in denim

Resistente, comodo e funzionale, il jeans è ormai imprescindibile in passerella e per la moda Primavera/Estate 2026 va in scena anche sui bermuda, tra tagli classici, decorazioni e giochi di layering. I modelli in denim di Loewe - con laccetto da tuta in vita e dal mood super casual - si abbinano in color blocking a giacche di pelle nera, mocassini rossi e borse blu Klein. Si torna, invece, al XVIII secolo e agli abiti dei re di Francia con i corsetti di Giuseppe Di Morabito, che si accostano a bermuda in denim con inserti e fasce di pizzo floreale e stivali arricciati color bronzo, per un effetto rococò in chiave contemporanea.

Tonalità delicate anche per i bermuda di Peserico, che unisce i pantaloni a maglie e blazer cangianti, per look alleggeriti da sandali bassi. Il risultato è Ideale anche per l’ufficio. Si vira verso un mood urban e contemporaneo da Shiatzy Chen, con bermuda blu jeans su zeppe effetto Anni ’90. Le fashioniste che amano giocare con layering e contrasti materici troveranno ispirazione nei look di Stella McCartney: i bermuda extra-large ed extra-long fino a metà polpaccio si indossano su jeans a sigaretta e assieme a canottiere sottoveste in seta color burro, arricchite da scollature e pizzi raffinati.