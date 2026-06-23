Il beauty-case dell’estate: una giornata a bordo piscina

Expert Sun Protector Lotion Sensitive 50+ di Shiseido, per esempio, è unalozione leggera e invisibile per viso e corpo che offre protezione efficace contro i raggi UVA e UVB; in più è arricchita con ingredienti skincare che contrastano l’ossidazione causata dagli inquinanti atmosferici. Sun Secure Latte Invisibile SPF50+ di SVR è un latte spray fresco e leggero che protegge contro UVA, UVB e lo stress ossidativo indotto dalla luce infrarossa. Per rinfrescarsi quando la temperatura è bollente, basta vaporizzare Acqua Termale di Avène, ricca di minerali e oligoelementi, che lenisce istantaneamente la pelle sensibile, irritabile o a tendenza allergica.

Le regole per esporsi al sole in sicurezza rimangono sempre valide, che ci si trovi in spiaggia così come nella piscina della propria città. In un contesto urbano, però, spesso bisogna fare i conti, oltre che con temperature molto alte, anche con umidità e smog che rendono il clima un po' soffocante , finendo per rendere anche la pelle più suscettibile a rossori e irritazioni. Dato che, oltretutto, l'acqua della vasca racchiude sostanze disinfettanti, è chiaro che tutto ciò che applichiamo sull'epidermide dovrebbe avere una texture leggera e ipoallergenica , caratteristiche che garantiscono un'alta tollerabilità oltre a risultare particolarmente piacevoli da stendere.

Già, perché i raggi solari particolarmente intensi di questo periodo, uniti al cloro disinfettante presente nell'acqua, possono finire per seccare o persino irritare la cute. E allora via libera a SPF delicate ed elisir idratanti e addolcenti , senza dimenticare un tocco di make-up da stendere per essere pronte in un attimo per l'aperitivo o una cena post-tuffi.

Il caldo è soffocante e non sembra volerci dare tregua a breve : l'unica soluzione per chi vive in città, o comunque non nell'immediata prossimità di uno specchio d'acqua in cui trovare refrigerio, è dunque rifugiarsi in piscina. Che vi concediate un'intera giornata poolside oppure una nuotata rinfrescante dopo il lavoro (alcuni impianti, infatti, rimangono aperti più a lungo proprio per accogliere chi preferisce immergersi la sera ) assicuratevi di portare con voi i must-have beauty che vi permetteranno di riemergere dai flutti con pelle e capelli al top .

A fine giornata, un bagno d'idratazione per corpo e capelli

Dopo aver fatto più volte dentro e fuori dall'acqua, sia la cute che la chioma possono apparire spente e disidratate. Ecco perché è fondamentale avere a portata di mano prodotti che racchiudono ingredienti in grado di restituire morbidezza e idratazione, come Aftersun Idratante di Nivea Sun che racchiude estratto di aloe vera, acido ialuronico e glicerina che proteggono e rinfrescano senza appiccicare.

Sui capelli, oltre alla routine di detersione abituale, può essere utile vaporizzare un latte che permetta di pettinare le lunghezze più facilmente, senza spezzarle, neutralizzando al tempo stesso l'effetto di cloro o salsedine, come Plage Spray Idratante Districante Doposole di Phyto, spray leave-in con estratto di calendula e olio di cocco che districa istantaneamente e reidrata i capelli dopo il bagno o un'esposizione prolungata al sole; la sua formula leggera, dalla fragranza solare, avvolge la fibra senza appesantirla.

Per contrastare la formazione di macchie scure, Vinoperfect Siero Illuminante Anti-Macchie di Caudalie, può essere steso sia prima che dopo l'esposizione solare perché contiene viniferina, più potente della vitamina C, e squalano vegetale estratto da olio d’oliva, che idrata e ammorbidisce senza ungere.