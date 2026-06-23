Il beauty-case dell’estate: una giornata a bordo piscina

Il caldo è soffocante e non sembra volerci dare tregua a breve: l'unica soluzione per chi vive in città, o comunque non nell'immediata prossimità di uno specchio d'acqua in cui trovare refrigerio, è dunque rifugiarsi in piscina. Che vi concediate un'intera giornata poolside oppure una nuotata rinfrescante dopo il lavoro (alcuni impianti, infatti, rimangono aperti più a lungo proprio per accogliere chi preferisce immergersi la sera) assicuratevi di portare con voi i must-have beauty che vi permetteranno di riemergere dai flutti con pelle e capelli al top.
Già, perché i raggi solari particolarmente intensi di questo periodo, uniti al cloro disinfettante presente nell'acqua, possono finire per seccare o persino irritare la cute. E allora via libera a SPF delicate ed elisir idratanti e addolcenti, senza dimenticare un tocco di make-up da stendere per essere pronte in un attimo per l'aperitivo o una cena post-tuffi.
Proteggere la pelle in leggerezza
Le regole per esporsi al sole in sicurezza rimangono sempre valide, che ci si trovi in spiaggia così come nella piscina della propria città. In un contesto urbano, però, spesso bisogna fare i conti, oltre che con temperature molto alte, anche con umidità e smog che rendono il clima un po' soffocante, finendo per rendere anche la pelle più suscettibile a rossori e irritazioni. Dato che, oltretutto, l'acqua della vasca racchiude sostanze disinfettanti, è chiaro che tutto ciò che applichiamo sull'epidermide dovrebbe avere una texture leggera e ipoallergenica, caratteristiche che garantiscono un'alta tollerabilità oltre a risultare particolarmente piacevoli da stendere.
Expert Sun Protector Lotion Sensitive 50+ di Shiseido, per esempio, è unalozione leggera e invisibile per viso e corpo che offre protezione efficace contro i raggi UVA e UVB; in più è arricchita con ingredienti skincare che contrastano l’ossidazione causata dagli inquinanti atmosferici. Sun Secure Latte Invisibile SPF50+ di SVR è un latte spray fresco e leggero che protegge contro UVA, UVB e lo stress ossidativo indotto dalla luce infrarossa. Per rinfrescarsi quando la temperatura è bollente, basta vaporizzare Acqua Termale di Avène, ricca di minerali e oligoelementi, che lenisce istantaneamente la pelle sensibile, irritabile o a tendenza allergica.
Da sinistra: SVR, Sun Secure Latte Invisibile SPF50+; Avène, Acqua Termale; Shiseido, Expert Sun Protector Lotion Sensitive 50+ - Courtesy Press Office
A fine giornata, un bagno d'idratazione per corpo e capelli
Dopo aver fatto più volte dentro e fuori dall'acqua, sia la cute che la chioma possono apparire spente e disidratate. Ecco perché è fondamentale avere a portata di mano prodotti che racchiudono ingredienti in grado di restituire morbidezza e idratazione, come Aftersun Idratante di Nivea Sun che racchiude estratto di aloe vera, acido ialuronico e glicerina che proteggono e rinfrescano senza appiccicare.
Sui capelli, oltre alla routine di detersione abituale, può essere utile vaporizzare un latte che permetta di pettinare le lunghezze più facilmente, senza spezzarle, neutralizzando al tempo stesso l'effetto di cloro o salsedine, come Plage Spray Idratante Districante Doposole di Phyto, spray leave-in con estratto di calendula e olio di cocco che districa istantaneamente e reidrata i capelli dopo il bagno o un'esposizione prolungata al sole; la sua formula leggera, dalla fragranza solare, avvolge la fibra senza appesantirla.
Per contrastare la formazione di macchie scure, Vinoperfect Siero Illuminante Anti-Macchie di Caudalie, può essere steso sia prima che dopo l'esposizione solare perché contiene viniferina, più potente della vitamina C, e squalano vegetale estratto da olio d’oliva, che idrata e ammorbidisce senza ungere.
Da sinistra: Caudalie, Vinoperfect Siero Illuminante Anti-Macchie; Nivea Sun, Aftersun Idratante; Phyto, Plage Spray Idratante Districante Doposole - Courtesy Press Office
Gli essenziali per un ritocco in vista dell'aperitivo
L'estate porta con sé la voglia di trascorrere più tempo fuori casa: così, dopo qualche ora in piscina, può essere che la giornata non si concluda, ma prosegua per esempio con una cena tra amici. Per esaltare l'incarnato illuminato da un pomeriggio en plein air bastano pochi prodotti chiave, utili a uniformare dove serve e restituire un tocco di colore a guance e labbra. Mai dimenticare, poi, di portare nel beauty-case la propria fragranza del cuore, meglio se dalla formula priva di alcool, più gentile sulla pelle, già messa alla prova da caldo e sole.
Mister Correcteur di Givenchy è un correttore in penna che permette di attenuare l'aspetto di ombre scure e piccole imperfezioni in un istante, grazie alla formula che si sfuma facilmente con le dita. Tender Glow Lip Balm di Naj Oleari Beautyè un balsamo per le labbra nutriente e luminoso che può essere anche picchiettato sulle gote per donare un immediato effetto bonne mine. Dolce Blue Jasmine di Dolce & Gabbana, dal pratico formato tascabile, è un gel profumato dalla formula alcool-free e non oleosa arricchita con acido Ialuronico ed estratto di fico italiano; un nuovo modo di indossare la propria fragranza del cuore, adatto anche alle pelli più sensibili.
Da sinistra: Givenchy, Mister Correcteur; Dolce & Gabbana, Dolce Blue Jasmine; Naj Oleari Beauty, Tender Glow Lip Balm - Courtesy Press Office