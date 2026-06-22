Spa di sera in Italia: dove andare tra terme, musica e wellness di lusso

Il benessere non è più soltanto una parentesi tra una riunione e l’altra, né il capitolo accessorio di un weekend fuori porta. È diventato una delle forme più sofisticate dell’ospitalità contemporanea: un’esperienza che tiene insieme acqua, architettura, paesaggio, ristorazione e tempo sottratto alla routine. Lo confermano i dati più aggiornati disponibili nel 2026: secondo il Global Wellness Institute, l’Italia è oggi la quarta wellness economy d’Europa e la decima al mondo, con un valore complessivo di 140,6 miliardi di dollari. All’interno di questo universo, turismo del benessere, spa e sorgenti termali e minerali sfiorano insieme i 27 miliardi di dollari nei più recenti dati economici disponibili, riferiti al 2024.

Perché la spa di sera

Ma la trasformazione più interessante non riguarda soltanto le dimensioni del mercato. Riguarda gli orari, il linguaggio e il pubblico. La spa non è più esclusivamente una destinazione da weekend o un rituale diurno: sempre più spesso diventa un modo diverso di stare fuori. Si entra in acqua quando la città rallenta, si prolunga un aperitivo in un giardino termale, si chiude una giornata sul lago o in montagna con un percorso che non chiede performance.

Così, di giorno una spa è una pausa, mentre di sera può diventare una destinazione. Il lusso, qui, non coincide necessariamente con il cinque stelle: può essere una piscina sotto le volte di un antico convento nel Quadrilatero, una sorgente nella Maremma, una tinozza panoramica davanti alle Alpi, un giardino termale restituito alla città o un percorso che resta aperto fino all’una di notte. Conta il contesto, conta la qualità del tempo, conta soprattutto ciò che una struttura riesce a costruire quando il giorno finisce: una fuga breve, ma abbastanza precisa da cambiare il ritmo di una sera. Per questo abbiamo scelto otto indirizzi italiani diversi per anima e scenario, ma accomunati dalla capacità di trasformare il wellness serale in una fuga breve, precisa e memorabile.

Four Seasons Hotel Milano Spa, per una pausa privata nel Quadrilatero

La spa del Four Seasons Hotel Milano non è la scelta per chi cerca una serata-evento. È l’indirizzo più raccolto della lista, quello che lavora sul lusso in sottrazione: silenzio, proporzioni, servizio e un’architettura che riesce a far dimenticare per qualche ora di essere nel centro di Milano. La struttura è ospitata nell’ex convento quattrocentesco di via Gesù. Il dettaglio che la rende davvero diversa è la piscina interna lunga quattordici metri, protetta da una volta ottocentesca in mattoni: un ambiente che ha più il ritmo di una dimora privata che quello di una grande day spa.

Il progetto firmato da Patricia Urquiola tiene insieme le tracce storiche dell’edificio e un linguaggio contemporaneo fatto di superfici morbide e luci basse. Anche nel pomeriggio e sino alle 21, qui, la cosa giusta da fare è questa: un trattamento, una nuotata, il bagno turco e poi una cena senza dover attraversare la città. Per chi cerca un’esperienza di coppia, la Spa Suite privata è il vero plus: non un dettaglio decorativo, ma la possibilità di costruire un’intera parentesi a due senza uscire dall’hotel.