Spa di sera in Italia: dove andare tra terme, musica e wellness di lusso

SPA & Thermal Garden - Credits: Courtesy Press Office
Il benessere non è più soltanto una parentesi tra una riunione e l’altra, né il capitolo accessorio di un weekend fuori porta. È diventato una delle forme più sofisticate dell’ospitalità contemporanea: un’esperienza che tiene insieme acqua, architettura, paesaggio, ristorazione e tempo sottratto alla routine. Lo confermano i dati più aggiornati disponibili nel 2026: secondo il Global Wellness Institute, l’Italia è oggi la quarta wellness economy d’Europa e la decima al mondo, con un valore complessivo di 140,6 miliardi di dollari. All’interno di questo universo, turismo del benessere, spa e sorgenti termali e minerali sfiorano insieme i 27 miliardi di dollari nei più recenti dati economici disponibili, riferiti al 2024.
Perché la spa di sera
Ma la trasformazione più interessante non riguarda soltanto le dimensioni del mercato. Riguarda gli orari, il linguaggio e il pubblico. La spa non è più esclusivamente una destinazione da weekend o un rituale diurno: sempre più spesso diventa un modo diverso di stare fuori. Si entra in acqua quando la città rallenta, si prolunga un aperitivo in un giardino termale, si chiude una giornata sul lago o in montagna con un percorso che non chiede performance.
Così, di giorno una spa è una pausa, mentre di sera può diventare una destinazione. Il lusso, qui, non coincide necessariamente con il cinque stelle: può essere una piscina sotto le volte di un antico convento nel Quadrilatero, una sorgente nella Maremma, una tinozza panoramica davanti alle Alpi, un giardino termale restituito alla città o un percorso che resta aperto fino all’una di notte. Conta il contesto, conta la qualità del tempo, conta soprattutto ciò che una struttura riesce a costruire quando il giorno finisce: una fuga breve, ma abbastanza precisa da cambiare il ritmo di una sera. Per questo abbiamo scelto otto indirizzi italiani diversi per anima e scenario, ma accomunati dalla capacità di trasformare il wellness serale in una fuga breve, precisa e memorabile.
Four Seasons Hotel Milano Spa, per una pausa privata nel Quadrilatero
La spa del Four Seasons Hotel Milano non è la scelta per chi cerca una serata-evento. È l’indirizzo più raccolto della lista, quello che lavora sul lusso in sottrazione: silenzio, proporzioni, servizio e un’architettura che riesce a far dimenticare per qualche ora di essere nel centro di Milano. La struttura è ospitata nell’ex convento quattrocentesco di via Gesù. Il dettaglio che la rende davvero diversa è la piscina interna lunga quattordici metri, protetta da una volta ottocentesca in mattoni: un ambiente che ha più il ritmo di una dimora privata che quello di una grande day spa.
Il progetto firmato da Patricia Urquiola tiene insieme le tracce storiche dell’edificio e un linguaggio contemporaneo fatto di superfici morbide e luci basse. Anche nel pomeriggio e sino alle 21, qui, la cosa giusta da fare è questa: un trattamento, una nuotata, il bagno turco e poi una cena senza dover attraversare la città. Per chi cerca un’esperienza di coppia, la Spa Suite privata è il vero plus: non un dettaglio decorativo, ma la possibilità di costruire un’intera parentesi a due senza uscire dall’hotel.
Four Seasons Hotel Milano Spa - Credits: Courtesy Press Office
Terme di Saturnia Natural Destination a Manciano, sotto il cielo della Maremma
A Saturnia il lusso esiste già nel paesaggio. La sorgente, la campagna maremmana, la notte senza rumore urbano e l’acqua che mantiene una temperatura costante costruiscono una delle esperienze termali più forti d’Italia. Il venerdì sera il Notturno Club apre la sorgente dalle 20.30 alle 23.30. È questo il momento in cui Saturnia trova la sua forma più precisa: niente musica invadente, nessuna scenografia forzata, soltanto il contrasto tra l’acqua calda e il buio della campagna.
Durante l’apertura serale è previsto anche il Floating Bath, un rituale di galleggiamento nella sorgente accompagnato dalle vibrazioni delle campane tibetane. Qui la sera va organizzata senza fretta: si arriva nel tardo pomeriggio, si lascia spazio alla sorgente e si prosegue con una cena o un cocktail nella destinazione. Saturnia è la scelta per chi cerca un benessere più fisico che mondano, legato al luogo e difficilmente replicabile in città.
Terme di Saturnia - Credits: Courtesy Press Office
Terme di Sirmione – SPA & Thermal Garden, per una fuga sul Garda fino a notte
Sirmione ha un vantaggio che poche spa possono vantare: non ha bisogno di costruire un immaginario, perché lo possiede già. Il lago, il Castello Scaligero, le strade del centro storico, le ville dietro i cipressi e la luce del Garda fanno il lavoro prima ancora di entrare in acqua. La SPA & Thermal Garden è la tappa più adatta a una fuga di coppia o a un weekend estivo. Il complesso riunisce piscine termali interne ed esterne, saune, bagni di vapore, idromassaggi e aree relax all’interno di un grande parco affacciato sul lago. Il suo punto forte non è un singolo trattamento, ma la continuità tra fuori e dentro: prima la passeggiata nel borgo, poi l’acqua termale, poi una notte sul Garda.
La sera, soprattutto nel fine settimana, si può restare fino a tardi. Il consiglio è evitare la logica della spa mordi e fuggi: Sirmione funziona se diventa una sequenza, tra centro storico, aperitivo sul lago e acqua calda quando il paesaggio ha già cambiato luce.
SPA & Thermal Garden - Credits: Courtesy Press Office
QC Spa Bagni Vecchi a Valdidentro, il tramonto più spettacolare delle Alpi
Bagni Vecchi è la scelta per chi vuole la montagna, non un resort che la usa come sfondo. Qui l’acqua termale si intreccia con un percorso storico fatto di vasche, grotte, saune e paesaggi che restano la parte più importante dell’esperienza. Il centro si trova a Valdidentro, sopra Bormio, e conserva elementi che lo rendono diverso da molte spa alpine: i Bagni Romani, la Grotta di San Martino, la tinozza belvedere e soprattutto la vasca panoramica affacciata sulla Valtellina e sulle cime intorno.
La sera è il momento in cui tutto questo acquista maggiore forza, perché il contrasto tra acqua calda e aria alpina non è un dettaglio estetico: è la ragione stessa per cui andarci. La struttura chiude alle 22 e propone formule serali, compreso l’ingresso Spa sotto le stelle dalle 19.30. La cosa da fare è arrivare con la luce ancora alta, seguire il percorso senza correre e restare nella vasca panoramica quando la valle comincia a diventare scura. Più che una spa da notte fonda, è una spa da crepuscolo.
QC Spa Bagni Vecchi - Credits: Courtesy Press Office
Terme De Montel a Milano, per una sera termale che diventa cinema, musica e giardino
Terme De Montel è l’indirizzo che racconta meglio l’evoluzione del wellness urbano. Non una spa dentro un hotel, non un centro benessere da frequentare in pausa pranzo, ma un parco termale costruito intorno a un recupero architettonico importante: le ex Scuderie De Montel di San Siro, progettate negli anni Venti da Vietti Violi. Il valore della struttura sta nel rapporto tra le vasche termali, il verde e l’architettura Liberty restaurata. Di sera, quando il complesso si illumina e il parco rallenta, questa identità emerge in modo ancora più netto.
Il programma dell’estate 2026 aggiunge cinema all’aperto, musica dal vivo e rituali stagionali, trasformando la visita in una serata completa. Sono in calendario Cinema sotto le Stelle, Candlelight Open Air e la De Montel Choco Experience. Per tutta la stagione sono previsti anche il Summer Bar, Pizza & Relax nel fine settimana e il Light Garden serale. La sera qui va vissuta come un’unica esperienza: ingresso alle terme, tempo nel giardino, un drink, un rituale e poi cinema o concerto. È la spa per chi cerca un’alternativa reale alla consueta serata milanese.
Terme De Montel - Credits: Courtesy Press Office
Asmana Wellness World a Campi Bisenzio, per chi vuole restare fuori fino all’una
Asmána è la struttura più adatta a chi non vuole comprimere la spa in un paio d’ore. A Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, resta aperta fino a mezzanotte dal lunedì al giovedì e la domenica, fino all’una il venerdì e il sabato. Un orario che cambia davvero l’esperienza: qui si può arrivare tardi, restare a lungo, non avere l’impressione di dover trasformare il relax in un programma a tappe. Il suo linguaggio è più immersivo che minimalista.
Piscine calde, palme, hammam, saune, stanze relax e Cerimonie del Benessere compongono un percorso molto scenografico, lontano dall’idea di spa alberghiera raccolta. La cosa da fare la sera è entrare dopo cena o sostituire la cena tradizionale con il percorso stesso: acqua, rituali in sauna, hammam e una lunga pausa senza orologio. È una formula più energica che contemplativa, adatta a chi cerca atmosfera, ma non vuole isolarsi.
Asmana Wellness World - Credits: Courtesy Press Office
La Posta Hotel a Bagno Vignoni per una notte privata nella Val d’Orcia
A Bagno Vignoni, La Posta Hotel porta il wellness serale dentro una Val d’Orcia più raccolta e meno prevedibile. Il cinque stelle affaccia sul paesaggio termale di uno dei borghi più iconici della Toscana, ma evita il tono da grande resort: qui il lusso è fatto di silenzio, acqua calda, giardini e tempi lenti. Le vasche termali esterne, alimentate dall’acqua di Bagno Vignoni a 28 e 38 gradi, sono il cuore dell’esperienza; per la sera, però, il dettaglio più interessante è La Spa in esclusiva.
Le Stanze del Ben-Essere vengono riservate per un’esperienza privata che comprende saune, idromassaggio, vasca termale con getti, grotta del sale, bagno turco, lettini ad acqua, area relax, tisane, frutta fresca e un brindisi con bollicine. È una scelta più intima che spettacolare, perfetta per una coppia o per chi cerca una parentesi termale dopo cena senza la dimensione affollata della spa pubblica.
La Posta Hotel - Credits: Courtesy Press Office
Relais Histò a Taranto, per una spa privata al calar della sera
Relais Histò porta nella lista una Puglia meno scontata e più raccolta: un cinque stelle immerso nel paesaggio del Mar Piccolo, costruito sulle stratificazioni di una villa romana, di un monastero e di una masseria fortificata. La spa riprende quell’immaginario antico con un linguaggio essenziale, fatto di acqua, calore, pietra e pause lente.
La formula da segnare è Notte nel Trullo, esperienza esclusiva pensata per piccoli gruppi, da vivere al calar della sera in un’atmosfera intima. È disponibile per due fino a dieci persone e prevede l’uso esclusivo degli spazi dalle 20.30 alle 22.30. Non è una spa aperta tardi per tutti, ma una parentesi privata costruita per chi vuole sottrarsi al rumore e trasformare la sera in un rituale condiviso, tra relax e convivialità. È l’indirizzo giusto per una coppia, un piccolo gruppo di amiche o una fuga speciale dopo cena, lontano dall’idea della masseria-vetrina.
Relais Histò - Credits: Courtesy Press Office