Skincare estiva, come dissetare la pelle con formule fresche e idratati 

Aria condizionata, esposizione solare e temperature in costante aumento possono finire per stressare l'epidermide che appare così tesa e arrossata: per restituirle comfort e leggerezza, c’è chi potrebbe essere tentato di rinunciare a creme e sieri, ritenendoli 'pesanti', rischiando però di commettere un errore. La perdita d'acqua e sali minerali provocata da una maggiore sudorazione, infatti, va sempre compensata applicando prodotti rivitalizzanti, in grado di restituire comfort ed elasticità. Niente formule sgrassanti o troppo purificanti, quindi. In estate è meglio puntare su soin dalla consistenza impalpabile e fluida come l'acqua, da applicare in strati sottili in modo da ottenere il perfetto grado di idratazione in base alle esigenze specifiche della nostra pelle. La parola d'ordine è semplificare, puntando però su ingredienti rigeneranti e protettivi.

Creme e sieri peso piuma

Quando il caldo aumenta è la pelle la prima a risentirne, specialmente se non si beve abbastanza o si rinuncia alla beauty routine abituale, usando giusto una mist leggera pensando sia sufficientemente idratante. Nulla di più sbagliato, in realtà: anche se in superficie il viso appare lucido, infatti, la mancanza d'acqua fa sì che la cute risulti tesa, opaca e, in generale, più segnata.

Proprio come si assumono gli appositi integratori a base di sali minerali per contrastare l'affaticamento indotto dall'afa, allo stesso modo si dovrebbe dissetare l'epidermide con formule ultra-idratanti, ma dalla consistenza impalpabile. Che, all'interno, racchiudano ingredienti capaci di mantenere il glow senza appesantire: in primis acido ialuronico e glicerina, mentre chi desidera maggiore nutrimento può verificare la presenza di ceramidi e squalano dall'effetto ristrutturante, ideali anche per proteggere la barriera cutanea. Il suggerimento è di ricorrere a un layering strategico di tonico, siero e crema in modo da ottenere un mix su misura, da modulare anche in base alle esigenze delle diverse parti del viso. Se le guance sono più secche mentre la zona T è molto oleosa, per esempio, si può evitare di usare la crema al centro del viso per concentrarla solo dove serve, per esempio.

Per restituire comfort alla cute appena detersa, si può stendere un'acqua addolcente e rinfrescante. Lozione Tonica Lenitiva di Avène racchiude acqua termale, glicerina e PCA, un fattore idratante presente nella pelle derivato dalla barbabietola rossa che, insieme, preservano l'equilibrio cutaneo e rinfrescano il viso. Poi, è il momento del siero. Add Fresh Effect di Ringana racchiude peptidi, acido ialuronico e crescione del Brasile che, insieme, idratano in profondità, rimpolpano e stimolando la produzione di collagene. Glow Fresh Serum Booster di Lierac ha una texture gel ultra-sensoriale che idrata grazie a Lumiphénols® dall'effetto uniformante, acido ialuronico a due pesi molecolari ed estratto di tulipano antiossidante brevettato, che preserva la luminosità, stimola le difese naturali della cute e previene i primi segni del tempo.