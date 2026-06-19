Skincare estiva, come dissetare la pelle con formule fresche e idratati 

Aria condizionata, esposizione solare e temperature in costante aumento possono finire per stressare l'epidermide che appare così tesa e arrossata: per restituirle comfort e leggerezza, c’è chi potrebbe essere tentato di rinunciare a creme e sieri, ritenendoli 'pesanti', rischiando però di commettere un errore. La perdita d'acqua e sali minerali provocata da una maggiore sudorazione, infatti, va sempre compensata applicando prodotti rivitalizzanti, in grado di restituire comfort ed elasticità. Niente formule sgrassanti o troppo purificanti, quindi. In estate è meglio puntare su soin dalla consistenza impalpabile e fluida come l'acqua, da applicare in strati sottili in modo da ottenere il perfetto grado di idratazione in base alle esigenze specifiche della nostra pelle. La parola d'ordine è semplificare, puntando però su ingredienti rigeneranti e protettivi.
Creme e sieri peso piuma
Quando il caldo aumenta è la pelle la prima a risentirne, specialmente se non si beve abbastanza o si rinuncia alla beauty routine abituale, usando giusto una mist leggera pensando sia sufficientemente idratante. Nulla di più sbagliato, in realtà: anche se in superficie il viso appare lucido, infatti, la mancanza d'acqua fa sì che la cute risulti tesa, opaca e, in generale, più segnata.
Proprio come si assumono gli appositi integratori a base di sali minerali per contrastare l'affaticamento indotto dall'afa, allo stesso modo si dovrebbe dissetare l'epidermide con formule ultra-idratanti, ma dalla consistenza impalpabile. Che, all'interno, racchiudano ingredienti capaci di mantenere il glow senza appesantire: in primis acido ialuronico e glicerina, mentre chi desidera maggiore nutrimento può verificare la presenza di ceramidi e squalano dall'effetto ristrutturante, ideali anche per proteggere la barriera cutanea. Il suggerimento è di ricorrere a un layering strategico di tonico, siero e crema in modo da ottenere un mix su misura, da modulare anche in base alle esigenze delle diverse parti del viso. Se le guance sono più secche mentre la zona T è molto oleosa, per esempio, si può evitare di usare la crema al centro del viso per concentrarla solo dove serve, per esempio.
Per restituire comfort alla cute appena detersa, si può stendere un'acqua addolcente e rinfrescante. Lozione Tonica Lenitiva di Avène racchiude acqua termale, glicerina e PCA, un fattore idratante presente nella pelle derivato dalla barbabietola rossa che, insieme, preservano l'equilibrio cutaneo e rinfrescano il viso. Poi, è il momento del siero. Add Fresh Effect di Ringana racchiude peptidi, acido ialuronico e crescione del Brasile che, insieme, idratano in profondità, rimpolpano e stimolando la produzione di collagene. Glow Fresh Serum Booster di Lierac ha una texture gel ultra-sensoriale che idrata grazie a Lumiphénols® dall'effetto uniformante, acido ialuronico a due pesi molecolari ed estratto di tulipano antiossidante brevettato, che preserva la luminosità, stimola le difese naturali della cute e previene i primi segni del tempo.
Per aggiungere un ulteriore strato d'idratazione senza appesantire basta stendere una crema effetto sorbetto, come Hydra Beauty Micro Gel Crème di Chanel, per esempio, che, grazie al mix di acido ialuronico ed estratto di camelia, lenisce e rinforza la barriera cutanea, donando freschezza anche grazie alla consistenza gel che si fonde con la pelle preparandola al trucco. Water Bank Gel Moisturizer di Laneige è un gel idratante leggero adatto alle cuti da miste a grasse, dal finish rinfrescante e non appiccicoso a base di estratto di menta riequilibrante, acido ialuronico e perle di crema, che creano un sottile strato di idratazione. Da non dimenticare, l'area del contorno occhi. AquaSensitive Gel Contorno Occhi di Rilastil è un gel idratante leggero, con acido ialuronico e ceramidi che distende e nutre l'area dello sguardo.
Trattamenti SOS, idratanti e anti-caldo
Al termine di una giornata all'aria aperta, raggi UV e alte temperature possono aver lasciato il segno sul viso che appare affaticato e congestionato. Ecco perché, per potenziare l'efficacia della routine di skincare, può essere utile ricorrere a maschere intensive in grado di fornire all'epidermide un ulteriore boost di idratazione ed elasticità. Bio-Collagen Radiance Facial Mask di Byoma, per esempio, è un gel rosato che si stende sul viso e, dopo circa 30 minuti, si trasforma in un film trasparente peel-off che si rimuove con un solo gesto: grazie all'alta concentrazione di collagene, ceramidi e astatina la pelle appare luminosa, elastica e rimpolpata.
Per contrastare la sensazione di caldo intenso, invece, Cryo Sorbet Mask di Dr Jart+ racchiude CoolGlyco Technology™ che raffredda istantaneamente l'epidermide, alleviando rossori e sensazione di calore, lasciando la cute intensamente idratata e luminosa. Anche le labbra hanno bisogno di essere coccolate: Lip Oil Balm Cryo di Clarins è un balsamo in olio rimpolpante e ultra-rinfrescante che racchiude peptidi, burro di karité, mentolo e olio essenziale di menta campestre.