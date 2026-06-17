Come riprodurre il boyfriend bob di Penélope Cruz, il nuovo taglio dell’estate

Il nuovo taglio di Penélope Cruz sta facendo impazzire le amanti del corto. Il suo caschetto “boyfriend bob” sfoggiato sui social è l’ispirazione dell’estate, perché è la dimostrazione che basta una sforbiciata di pochi centimetri per rivoluzionare il look. L'attrice spagnola, infatti, è cambiata in un attimo rispetto a come appariva con il long bob mostrato sulla Croisette e fino a pochi giorni fa, morbido e biondo miele sulle punte.
Merito del nuovo taglio leggermente più corto e della nuova texture rilassata, leggermente spettinata, tipica del giorno dopo la piega: un french bob con le punte che arrivano oltre la linea della mascella e si fermano ben sopra le spalle, con frangia a tendina. Un hair look ribattezzato dall’hairstylist delle dive Dimitris Giannetos, appunto, “boyfriend bob”, che Penélope ha associato a una giacca bouclé in tweed rosso, blu e bianco firmata Chanel abbinata a un top bianco. Un taglio che strizza l’occhio all’estate perché alleggerisce ed è facile da mantenere, un caschetto studiato e allo stesso tempo effortless.
Boyfriend bob: come realizzarlo e come mantenerlo
Simmetria al bando: il taglio deve essere scalato e destrutturato, non uniforme, per creare volume naturale; le punte sfilate e dinamiche, per eliminare ogni rigidità; la frangia a blocchi sul davanti, per creare movimento. Per l’asciugatura è preferibile utilizzare il phon sollevando i capelli verso l’alto, usando le dita, e non la spazzola, e poi ribaltare la chioma lateralmente, con nonchalance, dando forma a un’acconciatura vissuta e senza sforzo. L’effetto finale deve sembrare disordinato e quasi spettinato, anche se controllato, con qualche ciocca che va in direzione diversa rispetto alle altre, per dare volume.
Quale colore scegliere: il castano-biondo di Penélope
Largo al colore: la tinta scelta dall’attrice è un trionfo di sfumature, dal nocciola al biondo dorato, passando per i riflessi più caldi e avvolgenti. Dopo anni, Penélope Cruz abbandona dunque il podio del castano più copiato per abbracciare l’estate con un effetto cromatico studiato, che illumina e incornicia lo sguardo. In definitiva, il nuovo colore dei capelli di Penélope Cruz è molto più luminoso rispetto al suo classico scuro, con un effetto naturale “baciato dal sole”, che sfrutta la luce e ogni movimento. Il risultato è che quando la si guarda, è come se l’attrice illuminasse lo spazio con il suo hair look, oltre che con la sua bellezza.
Penélope e l’estate davanti
Lei, che della bellezza non ha mai fatto una bandiera, mettendo piuttosto davanti fascino “messy” e bravura sul set. Come nell’ultimo film interpretato e presentato a Cannes 2026, La Bola Negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi, una storia che racconta che cosa è significato essere omosessuale in Spagna attraverso tre epoche, dalla guerra civile in avanti. Lei qui è irriconoscibile: un’esuberante soubrette d’avanspettacolo che allieta i soldati al fronte, tra parrucche nere corvino e bionde e sopracciglia disegnate. Un’apparizione che racconta come il trasformismo e il travestitismo possa dare spazio all’immaginazione.
Fuori dal set Penélope Cruz ora si mostra solare, pronta per vivere l’estate con serenità, superato un piccolo trauma che lei stessa ha raccontato in una recente intervista: “Durante le riprese di questo film ho cominciato a piangere mentre ero al trucco, cercando di non rovinarlo. Un medico aveva ipotizzato un aneurisma cerebrale - ha detto - ma era un falso allarme. Non sapevo se era verità o finzione, era qualcosa di surreale”.