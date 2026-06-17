Come riprodurre il boyfriend bob di Penélope Cruz, il nuovo taglio dell’estate

Il nuovo taglio di Penélope Cruz sta facendo impazzire le amanti del corto. Il suo caschetto “boyfriend bob” sfoggiato sui social è l’ispirazione dell’estate, perché è la dimostrazione che basta una sforbiciata di pochi centimetri per rivoluzionare il look. L'attrice spagnola, infatti, è cambiata in un attimo rispetto a come appariva con il long bob mostrato sulla Croisette e fino a pochi giorni fa, morbido e biondo miele sulle punte.

Merito del nuovo taglio leggermente più corto e della nuova texture rilassata, leggermente spettinata, tipica del giorno dopo la piega: un french bob con le punte che arrivano oltre la linea della mascella e si fermano ben sopra le spalle, con frangia a tendina. Un hair look ribattezzato dall’hairstylist delle dive Dimitris Giannetos, appunto, “boyfriend bob”, che Penélope ha associato a una giacca bouclé in tweed rosso, blu e bianco firmata Chanel abbinata a un top bianco. Un taglio che strizza l’occhio all’estate perché alleggerisce ed è facile da mantenere, un caschetto studiato e allo stesso tempo effortless.

Boyfriend bob: come realizzarlo e come mantenerlo

Simmetria al bando: il taglio deve essere scalato e destrutturato, non uniforme, per creare volume naturale; le punte sfilate e dinamiche, per eliminare ogni rigidità; la frangia a blocchi sul davanti, per creare movimento. Per l’asciugatura è preferibile utilizzare il phon sollevando i capelli verso l’alto, usando le dita, e non la spazzola, e poi ribaltare la chioma lateralmente, con nonchalance, dando forma a un’acconciatura vissuta e senza sforzo. L’effetto finale deve sembrare disordinato e quasi spettinato, anche se controllato, con qualche ciocca che va in direzione diversa rispetto alle altre, per dare volume.