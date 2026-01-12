Golden Globe 2026, i capelli che detteranno le tendenze del 2026

Selena Gomez ha incarnato perfettamente questa direzione con un caschetto all’altezza del mento, lavorato in onde precise e con una riga laterale profonda . Il risultato richiama l’Old Hollywood, ma senza nostalgia: tutto è estremamente pulito, calibrato, contemporaneo. Il colore — un castano caldo e uniforme — rafforza la sensazione di compattezza e rende il taglio il vero protagonista del look.

Nessuna sperimentazione estrema: ciò che emerge è una stagione di controllo formale e un ritorno deciso alla valorizzazione del colore naturale . Il taglio simbolo della serata è stato il bob, che anche nel 2026 prosegue il suo momento di splendore . Un bob, però, non in versione casual o destrutturata. È un bob scolpito, lucidato, costruito , pensato per funzionare sotto i flash e reggere una lettura ravvicinata.

Gennaio, con i Golden Globe, è da sempre il primo vero osservatorio sugli hair beauty look destinati a orientare l’anno che verrà. È qui che si leggono in anticipo le linee guida del 2026, prima che le tendenze si codifichino tra passerelle, campagne e street style. E ai Golden Globe 2026, più degli abiti, sono stati proprio i capelli a costruire l’immagine complessiva del red carpet.

Selena Gomez ai Golden Globe 2026 - Credits Getty Images

Sulla stessa linea si muove Emma Stone, che ai Golden Globe ha sfoggiato un modern bob all’altezza del mento, rigoroso nella struttura ma ammorbidito da una texture naturale e controllata. Il taglio, curato dalla sua hairstylist di fiducia Mara Roszak, è stato lavorato con una spazzola rotonda di piccolo diametro e definito soprattutto con le mani, enfatizzando movimento e matericità senza irrigidire la forma. Uno styling essenziale, apparentemente semplice, costruito più sul gesto che sugli strumenti, e proprio per questo facilmente replicabile anche nel fai-da-te.

Il suo auburn naturale, un ramato moderno, si inserisce perfettamente nella palette dominante della serata: rossi smorzati e ramati eleganti, mai accesi, che restituiscono profondità senza artificio. Anche Nikki Glaser, che ha condotto la cerimonia dal palco del Beverly Hilton, ha scelto un hair look in linea con l’estetica della serata: una chioma bionda luminosa, strategicamente perfetta nei volumi e nella lucentezza, che ha incorniciato il volto con naturalezza senza rubare la scena agli outfit delle star. Il suo styling ha aggiunto un tocco di glow al red carpet, confermando come nel 2026 il colore e la finitura diventino parte integrante del messaggio beauty.