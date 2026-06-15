6 beauty tool da usare a casa per tonificare e alleggerire le gambe

Per migliorare la definizione, oppure alleviare la sensazione di pesantezza tipica della stagione calda, i device hi-tech messi a punto appositamente per trattare le gambe così come altre aree 'critiche' del corpo sono la soluzione giusta: chi ha provato ad attenuare l'aspetto della buccia d'arancia e dei cuscinetti sa che per osservare dei miglioramenti e, soprattutto, mantenerli nel tempo occorre frequentare il centro estetico con costanza, oltre a seguire alcune buone abitudini quotidianamente, come fare movimento e bere molti liquidi.

Sedersi sul lettino dell'estetista con frequenza può però non essere la soluzione adatta a chi ha poco tempo a disposizione e non riesce a ritagliarsi un'ora a settimana da trascorrere in salone. Ecco perché dotarsi di strumenti pensati per portare risultati professionali direttamente nel bagno di casa può essere un buon compromesso. In ogni momento, in base alla necessità, sarà possibile potenziare l'effetto di gommage, creme e oli anti-cellulite con strumenti che permettono di tonificare i tessuti, drenare i liquidi e migliorare la lassità cutanea. Proprio come per viso e capelli, infatti, esistono tools progettati appositamente per modellare la silhouette.

Quali tecnologie impiegano e quanto spesso vanno utilizzati

I device progettati per scolpire il corpo utilizzano principalmente tretecnologie: la radiofrequenza, che sfrutta il calore per stimolare la produzione di collagene ed elastina migliorando così la texture cutanea (ideale dunque per chi osserva una certa perdita di tono, per esempio nell'area delle braccia); la microcorrente, che aiuta a tonificare i muscoli ed è perfetta per chi desidera maggiore definizione; infine compressione e massaggio per stimolare la circolazione e il flusso sanguigno, mimando così i risultati del linfodrenaggio manuale.

Ogni strumento è accompagnato da precise istruzioni, ma la frequenza con cui lo si utilizza è importante sia per osservare dei risultati visibili che per mantenerli nel tempo. Più si ricorre al device, dunque, meglio è: bastano anche alcuni minuti al giorno per trattare efficacemente le zone interessate e notare miglioramenti nell'aspetto di irregolarità e cumuli adiposi.