6 beauty tool da usare a casa per tonificare e alleggerire le gambe

Per migliorare la definizione, oppure alleviare la sensazione di pesantezza tipica della stagione calda, i device hi-tech messi a punto appositamente per trattare le gambe così come altre aree 'critiche' del corpo sono la soluzione giusta: chi ha provato ad attenuare l'aspetto della buccia d'arancia e dei cuscinetti sa che per osservare dei miglioramenti e, soprattutto, mantenerli nel tempo occorre frequentare il centro estetico con costanza, oltre a seguire alcune buone abitudini quotidianamente, come fare movimento e bere molti liquidi.
Sedersi sul lettino dell'estetista con frequenza può però non essere la soluzione adatta a chi ha poco tempo a disposizione e non riesce a ritagliarsi un'ora a settimana da trascorrere in salone. Ecco perché dotarsi di strumenti pensati per portare risultati professionali direttamente nel bagno di casa può essere un buon compromesso. In ogni momento, in base alla necessità, sarà possibile potenziare l'effetto di gommage, creme e oli anti-cellulite con strumenti che permettono di tonificare i tessuti, drenare i liquidi e migliorare la lassità cutanea. Proprio come per viso e capelli, infatti, esistono tools progettati appositamente per modellare la silhouette.
Quali tecnologie impiegano e quanto spesso vanno utilizzati
I device progettati per scolpire il corpo utilizzano principalmente tretecnologie: la radiofrequenza, che sfrutta il calore per stimolare la produzione di collagene ed elastina migliorando così la texture cutanea (ideale dunque per chi osserva una certa perdita di tono, per esempio nell'area delle braccia); la microcorrente, che aiuta a tonificare i muscoli ed è perfetta per chi desidera maggiore definizione; infine compressione e massaggio per stimolare la circolazione e il flusso sanguigno, mimando così i risultati del linfodrenaggio manuale.
Ogni strumento è accompagnato da precise istruzioni, ma la frequenza con cui lo si utilizza è importante sia per osservare dei risultati visibili che per mantenerli nel tempo. Più si ricorre al device, dunque, meglio è: bastano anche alcuni minuti al giorno per trattare efficacemente le zone interessate e notare miglioramenti nell'aspetto di irregolarità e cumuli adiposi.
Device per tonificare e affinare la texture cutanea
Proprio come per la routine di cura del viso, i tool dedicati al corpo potenziano gli effetti di creme e peeling snellenti. In estate, d'altro canto, si ha voglia di dedicare più tempo a quelle aree che, di norma, sono meno esposte. E allora perché non ritagliarsi un po' di tempo per dedicare attenzioni extra anche ai piccoli inestetismi, come la cellulite o la culotte de cheval, a maggior ragione ora che la cosmesi permette di trasformare il bagno di casa in una vera e propria Spa.
NuBody di NuFace, per esempio, è un dispositivo a microcorrente per uso domestico progettato per aiutare a rassodare e tonificare la pelle del corpo: adatto all'uso su braccia, addominali, cosce e glutei, grazie alla tecnologia Micro-4 migliora la texture cutanea contribuendo a levigarne l'aspetto e, in più, grazie alla special App, tiene traccia dei progressi e suggerisce i movimenti giusti per ciascuna area. FAQ™411 di Foreosfrutta la microcorrente per rassodare e tonificare i muscoli, affinché la pelle appaia a sua volta più compatta e risollevata e il fisico più scolpito; in più, la luce LED rossa agisce insieme con il massaggio T-Sonic™ per stimolare il flusso linfatico e favorire la distribuzione dei liquidi e dei depositi adiposi attenuando così la visibilità della cellulite.
Da sinistra: Foreo, FAQ™411; NuFace, NuBody - Courtesy Press Office
Pose VX di Tripollar combina radiofrequenza multistrato e attivazione muscolare dinamica per fornire un trattamento completo ed efficace contro la cellulite e i segni del tempo: progettato per trattare cosce, fianchi, glutei, vita, addome e braccia è facile da utilizzare e richiede solo 5 minuti a zona. Diablo Pro Full Body Sculpting di Magnitone London combina microcorrente, radiofrequenza e massaggio meccanico in un unico dispositivo che scolpisce, leviga e tonifica le gambe: con 10 minuti al giorno il collagene è stimolato, l'elasticità migliora e l'aspetto della buccia d'arancia si riduce.
Da sinistra: Magnitone London, Diablo Pro Full Body Sculpting; Tripollar, Pose VX Skin Tightening Body Device - Courtesy Press Office
Boots elettronici per alleggerire e migliorare la circolazione
Chi soffre costantemente a causa della ritenzione idrica potrebbe voler considerare di dotarsi di stivali a compressione graduata che, fino a poco tempo fa, erano disponibili solo in salone, per massimizzare gli effetti dei massaggi linfodrenanti. Ora, brand specializzati nel trasformare le tecnologie estetiche più avanzate in device pret-â-porter, dunque messi a punto per l'uso domestico, hanno realizzato modelli che è possibile usare comodamente a casa, in base alla necessità.
I JetBoots PRO Plus di Therabody, per esempio, sono stivali wireless per le gambe che combinano compressione pneumatica, vibrazione e luce LED a infrarossi: tre terapie che agiscono in sinergia per alleviare il dolore muscolare, ridurre il gonfiore e combattere la stanchezza che può seguire una giornata trascorsa in piedi o un allenamento intenso.
Anche gli stivali a compressione graduata Wellness Leg Recovery Compression Boots di Current Body migliorano la circolazione sanguigna, la riparazione muscolare e il drenaggio linfatico, grazie tecnologia di compressione ad aria: dotati di 5 modalità di trattamento con diversi livelli di compressione per un recupero mirato, riducono il gonfiore e alleviano la ritenzione idrica, lasciando le gambe più leggere e riposate.
Da sinistra: Current Body, Wellness Leg Recovery Compression Boots; Therabody, Jetboots-Pro-Plus-Hero - Courtesy Press Office