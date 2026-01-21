Cosa si celebra nella giornata nazionale dell'acido ialuronico
È l'occasione per promuovere maggiore consapevolezza nell’utilizzo del prezioso ingrediente. Ecco i benefici della molecola più versatile della cosmesi, efficace per rendere la pelle levigata, protetta e idratata di Valentina Bottoni
di Valentina Bottoni
Biotherm - Credits: Courtesy Press Office
È la star di moltissimi trattamenti beauty che promettono di dissetare la pelle: l’acido ialuronico è molto apprezzato perché è sicuro, anche per le cuti più sensibili e acneiche, e si adatta bene a ogni tipo di incarnato, che sia secco oppure oleoso. Per questo La Roche Posay e SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia) hanno dato vita a uno speciale progetto che ha l’obiettivo di educare il pubblico alle sue proprietà e benefici. È arrivata così alla sua quarta edizione la Giornata Nazionale dell’Acido Ialuronico, che si celebra il 21 gennaio e, grazie al contributo di farmacie e parafarmacie aderenti, offre attività di approfondimento dedicate alla salute della pelle.
Acido ialuronico, di che cosa si tratta
Naturalmente presente nel nostro organismo, l'acido ialuronico è una componente essenziale per garantire alla cute idratazione, elasticità e compattezza; dato che con l’età, ma anche con l’esposizione al freddo, per esempio, il processo di sintesi di questo elemento rallenta, contribuendo alla comparsa dei segni d’invecchiamento e al colorito spento, è una buona abitudine integrarlo nella skincare ricorrendo a trattamenti che ne sono ricchi. Non conta, però, solo la quantità di acido ialuronico racchiusa nella crema o nel siero, ma anche il suo peso molecolare: se è alto, agisce più in superficie, creando un film idratante protettivo; se è medio e basso penetra più in profondità, contribuendo a rimpolpare e a migliorare la qualità della pelle. L’acido ialuronico cross-linkato, invece, è utilizzato in medicina estetica come filler, dunque iniettato, per aumentare il volume di labbra e zigomi così come attenuare l’aspetto delle rughe più profonde.
Biotherm - Credits: Courtesy Press Office
Per levigare la pelle
L’acido ialuronico, dunque, è un prezioso alleato per migliorare l’idratazione e ridurre la sensazione di secchezza; nonostante il nome, non si tratta realmente di un acido aggressivo, perché, in realtà, è uno zucchero complesso che può dunque essere utilizzato liberamente per migliorare la skin quality, senza rischiare alcun tipo di irritazione. Si può includere nella routine quotidiana di cura della pelle in molti modi, a iniziare dal siero. Hyaluronic 14+ Fusion Serum di Miamo, per esempio, è formulato con acido ialuronico a più pesi molecolari ad azione idratante e volumizzante, mentre Siero Exopeptide di VeraLab contiene uno speciale ibrido brevettato che lega chimicamente e fisicamente due peptidi collagen-booster a un acido ialuronico a basso peso molecolare, per un immediato effetto levigante e illuminante. HA Multirepair Hyaluronic Acid Serum di Rilastil, invece, è elasticizzante e riempitivo perché combina cinque diverse forme di acido ialuronico a uno speciale complesso a base di pre e post-biotici.
Per un effetto intensivo, particolarmente necessario quando il clima è più rigido, si può proseguire poi applicando un’emulsione idratante ricca di acido ialuronico, come Hyalu B5 Trattamento Antirughe Levigante di La Roche Posay che ripara e rafforza la barriera cutanea e ha una texture ricca e confortante, oppure Aquasource Hyalu Plump Gel di Biotherm che combina Life Plankton™ e acido ialuronico ed è adatta anche alle pelli oleose grazie alla texture sorbetto, leggera a rinfrescante. Hyalu-filler Cream di Filorga, infine, leviga le rughe e i segni del tempo grazie al mix di complesso NCEF, biosaccaridi e cinque tipi di acido ialuronico.
Se il viso appare molto secco e si ha la sensazione che la pelle ‘tiri’, basta ricorrere a un trattamento urto, come Maschera Pure-Plump HA4 di FaceD che in soli 15 minuti ripristina il naturale tasso di idratazione, favorendo al tempo stesso luminosità e compattezza. L’acido ialuronico, poi, è un ottimo rimedio in caso di labbra screpolate, motivo per cui RoC lo ha incluso nel suo Derm Correxion Lip Volumizer, gel formulato per donare alla bocca un aspetto più levigato, pieno e rimpolpato. Anche l’epidermide fragile e sottile del contorno occhi, poi, può beneficiare dell’utilizzo di una crema come Eye Cream Rénergie Yeux Multi-Lift Eye Cream diLancôme, che abbina acido ialuronico di ultima generazione ultra-riempitivo a estratto di semi di lino: insieme, attenuano i segni d’espressione e le ombre scure, donando un aspetto disteso e riposato all’area dello sguardo.