Cosa si celebra nella giornata nazionale dell'acido ialuronico

È la star di moltissimi trattamenti beauty che promettono di dissetare la pelle: l’acido ialuronico è molto apprezzato perché è sicuro, anche per le cuti più sensibili e acneiche, e si adatta bene a ogni tipo di incarnato, che sia secco oppure oleoso. Per questo La Roche Posay e SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia) hanno dato vita a uno speciale progetto che ha l’obiettivo di educare il pubblico alle sue proprietà e benefici. È arrivata così alla sua quarta edizione la Giornata Nazionale dell’Acido Ialuronico, che si celebra il 21 gennaio e, grazie al contributo di farmacie e parafarmacie aderenti, offre attività di approfondimento dedicate alla salute della pelle.

Acido ialuronico, di che cosa si tratta

Naturalmente presente nel nostro organismo, l'acido ialuronico è una componente essenziale per garantire alla cute idratazione, elasticità e compattezza; dato che con l’età, ma anche con l’esposizione al freddo, per esempio, il processo di sintesi di questo elemento rallenta, contribuendo alla comparsa dei segni d’invecchiamento e al colorito spento, è una buona abitudine integrarlo nella skincare ricorrendo a trattamenti che ne sono ricchi. Non conta, però, solo la quantità di acido ialuronico racchiusa nella crema o nel siero, ma anche il suo peso molecolare: se è alto, agisce più in superficie, creando un film idratante protettivo; se è medio e basso penetra più in profondità, contribuendo a rimpolpare e a migliorare la qualità della pelle. L’acido ialuronico cross-linkato, invece, è utilizzato in medicina estetica come filler, dunque iniettato, per aumentare il volume di labbra e zigomi così come attenuare l’aspetto delle rughe più profonde.