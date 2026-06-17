Profumo d’estate: fragranze alla banana che mettono subito di buonumore

Anche se è uno dei frutti più conosciuti e diffusi, riesce a essere al tempo stesso familiare ed esotico: la sua nota è creata in laboratorio, derivata dalla molecola acetato di isoamile, ma anche dai lattoni, composti chimici dal sentore fruttato con un tocco di latte. Protagonista di tanti deliziosi dessert, in profumeria la banana è sempre stata un po' in ombra: al suo aroma rassicurante e un po' infantile, infatti, i fragrance maker hanno preferito note più versatili, insolite e facili da combinare. Almeno fino ad ora: è innegabile che siano sempre di più le eau de toilette che includono il suo sentore zuccherino e giocoso, declinato in due modi distinti.

Alcuni profumi celebrano infatti il lato più dolce del frutto, abbinandolo a note di vaniglia, caramello e cacao, altri, al contrario, ne esaltano la freschezza puntando al contrario su sfaccettature più verdi, acquatiche e agrumate. Se questi ultimi risultano più sofisticati e inaspettati, i primi sono un vero boost di ottimismo che fa venire voglia di fuggire su un'isola lussureggiante, almeno con l'immaginazione.

Buonumore a fior di pelle

Avvolgente e rassicurante, la nota di banana ha un immediato effetto feel good, da un lato perché ricorda i dolci dell'infanzia e dall'altro perché viene associato inevitabilmente ai luoghi esotici dove viene raccolta, tra spiagge bianchissime e mare cristallino. Gli amanti delle fragranze gourmand, dunque, non potranno che apprezzarla, specialmente nella sua declinazione più zuccherina. Vanille Banane di Comptoir Sud Pacifique, per esempio, abbina la vaniglia al sentore di banana, combinando le sfumature verdi delle foglie della pianta a note di arancia, panna montata, trifoglio e rum bianco.

Banana Rush di Juliette Has a Gun trascende l’immagine giocosa del frutto per rivelarne una versione sofisticata e solare, in cui la dolcezza vellutata dello sciroppo d’acero e del sandalo incontrano lo splendore voluttuoso del fiore di frangipani e di banana. L'Explicite di Thoo, invece, è più audace: l'apertura fresca di scorza di limone e ylang ylang svela poi un cuore voluttuoso di banana bread e burro di noccioline; sul fondo, muschio, violetta e ambra danno vita a un sillage vellutato e persistente.