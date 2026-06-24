I trucchi delle star: Dua Lipa. 5 tips per replicare il beauty look delle nozze  

Coerente con il suo stile abituale, per quanto riguarda la chioma la star ha optato per un semi raccolto con onde morbide e setose a coprire le spalle; per il make-up, invece, ha puntato su toni bronzy e naturali, in linea con il suo stile abituale. Niente colpi di testa o tocchi eccentrici neppure per il party che ha poi riunito amici e familiari degli sposi per le celebrazioni che sono andate avanti per un intero week-end nella piccola località poco fuori Palermo. Sia per la cerimonia civile , in occasione della quale ha indossato un completo Schiaparelli, che per quella siciliana, dove era vestita Chanel, Dua Lipa ha scelto il trucco dai toni ambrati e luminosi che sfoggia abitualmente, a conferma che, nel giorno più importante, ciò che conta è sentirsi a proprio agio (persino quando sei una star da quasi 90 milioni di followers).

In una villa settecentesca a pochi passi dal mare blu di Bagheria, Dua Lipa e Callum Turner hanno rinnovato le promesse scambiate nel corso della cerimonia civile che, lo scorso 31 maggio a Londra, li ha resi marito e moglie. Ora che la popstar ha finalmente condiviso sui social le immagini di quel giorno, catturate dal fotografo di moda David Sims, possiamo finalmente dare uno sguardo ravvicinato alla sua mise en beauté.

Un make-up impeccabile inizia dalla cura della pelle

La cantante ha collaborato di recente con il brand di culto Augustinus Bader per dar vita a DUA, la propria linea di skincare composta da cleanser, siero e crema, che utilizza ogni giorno per curare il viso, anche quando è in tour. In vista del matrimonio, siamo certi che la star abbia abbinato i suoi tre must-have di bellezza a trattamenti mirati a rendere l'incarnato uniforme e disteso, senza dimenticare l'SPF, irrinunciabile per proteggersi dal sole siciliano.

Sopracciglia al naturale

Folte e curatissime, sono uno dei tratti distintivi del beauty look della cantante che è solita modellarle, senza però sfoltirle o affinarle. Per mantenerle impeccabili nel corso della giornata, le ha come sempre pettinate per poi applicare una passata di gel fissante trasparente.

Bronzer, in crema e in polvere

Fondamentale, per dare al viso un aspetto bonne mine e scolpito al tempo stesso, è la terra: la diva l’ha spesso utilizzata prima in versione crema per scaldare l'incarnato e cesellare il naso, poi in versione polvere per fissare il prodotto applicato per primo, in modo da estendere la durata del trucco (accorgimento particolarmente utile in vista del caldo estivo).

Guance rosate e lentiggini

Per risvegliare il viso, dandogli un tocco fresco e riposato, nulla funziona meglio del blush: Dua ama stendere un tocco rosa caldo sulle gote per poi usare l'apposito pennarello per disegnare le efelidi, un trick perfetto per dare un tocco sunkissed senza bisogno di esporsi ai raggi solari.

Labbra piene, grazie a un leggero overline

Per esaltare la forma naturale della bocca e accentuarne i volumi, la star usa una matita nei toni del marrone uscendo dai contorni naturali solo in corrispondenza dell'arco di Cupido, per poi stendere un rossetto idratante e glossy.

Trucco sposa, ecco come sceglierlo

Proprio come quello destinato al red carpet, il maquillage delle nozze va pianificato con anticipo, per essere certi che non solo stia bene con ciò che indosseremo, ma anche che risulti fotogenico e rimanga impeccabile dallo scambio degli anelli fino al taglio della torta (e oltre). Dopotutto, proprio come le celebrities alla prima di un film, anche le spose saranno al centro dell'attenzione dei fotografi e dovranno scambiare chiacchiere e saluti con tutti gli invitati, commuovendosi anche un po'. L'obiettivo, quindi, è in primis sfoggiare un make-up che valorizzi il viso, risulti naturale e sia al tempo stesso long-lasting (dato che la giornata sarà parecchio lunga): un risultato ottenibile ricorrendo ad alcuni accorgimenti e, soprattutto, ai prodotti giusti.

Pelle luminosa, effetto nuvola

Per avere un look riposato e disteso, nonostante l'agitazione indotta da un evento così importante, prima di sedere alla poltroncina del trucco il suggerimento è di concedersi un trattamento rilassante pre-cerimonia dall'estetista di fiducia, ideale per coccolare la pelle donando un immediato effetto glow. Da esaltare poi grazie a prodotti idratanti, in grado di perfezionare il viso risultando al tempo stesso invisibili: meglio evitare texture molto coprenti, che andrebbero ad annullare completamente la grana cutanea, applicando invece la base con piccoli tocchi in modo da uniformare in modo naturale, ricorrendo in un secondo momento al correttore per cancellare ombre, imperfezioni e rossori.

Per restituire vitalità al viso, il blush è irrinunciabile; la tonalità giusta si può applicare anche su palpebre e labbra, per realizzare un elegante beauty look monocromatico. Per ultimare, si può applicare una cipria dal finish traslucido, fondamentale per fissare i prodotti in crema; un accorgimento che non spegnerà la luminosità ottenuta fin qui ma, al contrario, la farà durare più a lungo.