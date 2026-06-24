I trucchi delle star: Dua Lipa. 5 tips per replicare il beauty look delle nozze  

Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Dua Lipa
In una villa settecentesca a pochi passi dal mare blu di Bagheria, Dua Lipa e Callum Turner hanno rinnovato le promesse scambiate nel corso della cerimonia civile che, lo scorso 31 maggio a Londra, li ha resi marito e moglie. Ora che la popstar ha finalmente condiviso sui social le immagini di quel giorno, catturate dal fotografo di moda David Sims, possiamo finalmente dare uno sguardo ravvicinato alla sua mise en beauté.
Coerente con il suo stile abituale, per quanto riguarda la chioma la star ha optato per un semi raccolto con onde morbide e setose a coprire le spalle; per il make-up, invece, ha puntato su toni bronzy e naturali, in linea con il suo stile abituale. Niente colpi di testa o tocchi eccentrici neppure per il party che ha poi riunito amici e familiari degli sposi per le celebrazioni che sono andate avanti per un intero week-end nella piccola località poco fuori Palermo. Sia per la cerimonia civile, in occasione della quale ha indossato un completo Schiaparelli, che per quella siciliana, dove era vestita Chanel, Dua Lipa ha scelto il trucco dai toni ambrati e luminosi che sfoggia abitualmente, a conferma che, nel giorno più importante, ciò che conta è sentirsi a proprio agio (persino quando sei una star da quasi 90 milioni di followers).
Di seguito, dunque, cinque tips per replicare il recente wedding make-up di Dua Lipa, più qualche suggerimento per il perfetto beauty look per le nozze.
Immagini tratte dal profilo Instagram di Dua Lipa
Un make-up impeccabile inizia dalla cura della pelle
La cantante ha collaborato di recente con il brand di culto Augustinus Bader per dar vita a DUA, la propria linea di skincare composta da cleanser, siero e crema, che utilizza ogni giorno per curare il viso, anche quando è in tour. In vista del matrimonio, siamo certi che la star abbia abbinato i suoi tre must-have di bellezza a trattamenti mirati a rendere l'incarnato uniforme e disteso, senza dimenticare l'SPF, irrinunciabile per proteggersi dal sole siciliano.
Sopracciglia al naturale
Folte e curatissime, sono uno dei tratti distintivi del beauty look della cantante che è solita modellarle, senza però sfoltirle o affinarle. Per mantenerle impeccabili nel corso della giornata, le ha come sempre pettinate per poi applicare una passata di gel fissante trasparente.
Bronzer, in crema e in polvere
Fondamentale, per dare al viso un aspetto bonne mine e scolpito al tempo stesso, è la terra: la diva l’ha spesso utilizzata prima in versione crema per scaldare l'incarnato e cesellare il naso, poi in versione polvere per fissare il prodotto applicato per primo, in modo da estendere la durata del trucco (accorgimento particolarmente utile in vista del caldo estivo).
Guance rosate e lentiggini
Per risvegliare il viso, dandogli un tocco fresco e riposato, nulla funziona meglio del blush: Dua ama stendere un tocco rosa caldo sulle gote per poi usare l'apposito pennarello per disegnare le efelidi, un trick perfetto per dare un tocco sunkissed senza bisogno di esporsi ai raggi solari.
Labbra piene, grazie a un leggero overline
Per esaltare la forma naturale della bocca e accentuarne i volumi, la star usa una matita nei toni del marrone uscendo dai contorni naturali solo in corrispondenza dell'arco di Cupido, per poi stendere un rossetto idratante e glossy.
Trucco sposa, ecco come sceglierlo
Proprio come quello destinato al red carpet, il maquillage delle nozze va pianificato con anticipo, per essere certi che non solo stia bene con ciò che indosseremo, ma anche che risulti fotogenico e rimanga impeccabile dallo scambio degli anelli fino al taglio della torta (e oltre). Dopotutto, proprio come le celebrities alla prima di un film, anche le spose saranno al centro dell'attenzione dei fotografi e dovranno scambiare chiacchiere e saluti con tutti gli invitati, commuovendosi anche un po'. L'obiettivo, quindi, è in primis sfoggiare un make-up che valorizzi il viso, risulti naturale e sia al tempo stesso long-lasting (dato che la giornata sarà parecchio lunga): un risultato ottenibile ricorrendo ad alcuni accorgimenti e, soprattutto, ai prodotti giusti.
Pelle luminosa, effetto nuvola
Per avere un look riposato e disteso, nonostante l'agitazione indotta da un evento così importante, prima di sedere alla poltroncina del trucco il suggerimento è di concedersi un trattamento rilassante pre-cerimonia dall'estetista di fiducia, ideale per coccolare la pelle donando un immediato effetto glow. Da esaltare poi grazie a prodotti idratanti, in grado di perfezionare il viso risultando al tempo stesso invisibili: meglio evitare texture molto coprenti, che andrebbero ad annullare completamente la grana cutanea, applicando invece la base con piccoli tocchi in modo da uniformare in modo naturale, ricorrendo in un secondo momento al correttore per cancellare ombre, imperfezioni e rossori.
Per restituire vitalità al viso, il blush è irrinunciabile; la tonalità giusta si può applicare anche su palpebre e labbra, per realizzare un elegante beauty look monocromatico. Per ultimare, si può applicare una cipria dal finish traslucido, fondamentale per fissare i prodotti in crema; un accorgimento che non spegnerà la luminosità ottenuta fin qui ma, al contrario, la farà durare più a lungo.
Elie Saab; Murad - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Double Serum Foundation di Clarins è un fondotinta in siero ibrido che fonde make-up e trattamento: abbina pigmenti finissimi a estratti botanici che, insieme, donano una coprenza medio-alta e un finish satinato e radioso. Per colorare le gote, Cherry Glaze Bar di Dolce & Gabbana è un blush waterproof dalla texture scorrevole e idratante che si sfuma facilmente su guance e labbra, infondendo un tocco di colore naturale e modulabile. Wonder Me Cipria non Cipria di Pupa leviga l’incarnato, rendendo la grana della pelle più liscia e compatta; resiste a sudore e all’umidità prolungando la durata del trucco.
Pupa, Wonder Me Cipria non Cipria; Clarins, Double Serum Foundation; Dolce & Gabbana, Cherry Glaze Bar - Credits: Courtesy Press Office
Sguardo sottolineato, ma con naturalezza
Niente smoky eye complessi, per il giorno del sì l'obiettivo è regalare intensità agli occhi senza esagerare, specialmente se la cerimonia si svolge al mattino quando la luce è più intensa e un trucco molto elaborato può finire per conferire un aspetto un po' stanco. Per dare intensità alle palpebre il suggerimento è quello di ricorrere invece a pigmenti nei toni del marrone, perfetti per scolpire e donare profondità senza indurire i tratti. Per ultimare, se l'effetto del mascara, da solo, non vi soddisfa, potete ricorrere alle ciglia finte utilizzando i ciuffetti individuali, più naturali, da applicare sull'angolo esterno per allungare e creare un romantico effetto ventaglio, senza però appesantire le palpebre.
Da sinistra a destra, Gracie Abrams e Jennifer Lawrence - Credits: Getty Images
Diorshow 5 Couleurs di Dior, nella tonalità in edizione limitata Summer Bronze, racchiude cinque tonalità luminose nei toni del beige e del marrone, dalla texture setosa e facile da sfumare. Future Lash Mascara di Victoria Beckham Beauty solleva e incurva le ciglia mantenendosi impeccabile tutto il giorno, grazie alla formula longlasting e waterproof. No Lash Lash di Sweed racchiude ciglia finte in quattro diverse lunghezze, perfette per creare un look naturale.
Dior, Diorshow 5 Couleurs; Victoria Beckham Beauty, Future Lash Mascara; Sweed, No Lash Lash - Credits: Courtesy Press Office
Labbra, piene e glossy
Dato che nel corso della giornata non mancheranno baci e, soprattutto, molte chiacchiere, l'ideale è tenere a portata di mano la lip combo applicata prima della cerimonia, assicurandosi di rinfrescarla prima di scattare le foto ufficiali, in modo che il trucco risulti equilibrato e armonioso. La matita è fondamentale per delineare i contorni e assicurarsi che il pigmento del rossetto non sbavi nel corso dell'evento, specialmente se avete optato per una texture molto emolliente. Quanto alla tonalità, il consiglio è di optare per una shade leggermente più scura di quella che le vostre labbra assumono naturalmente, in modo da valorizzarne il colore senza però risultare troppo vistosa, rubando la scena al resto del maquillage. Per un tocco di volume extra, stendete infine un tocco di lip oil, al tempo stesso idratante e rimpolpante.
Da sinistra a destra, Penelope Cruz e Tamara Ralph - Credits: Getty Images; Launchmetrics.com/Spotlight
Lovenude Kiss Shaper di YSL Beauty è una matita dal finish matte che ridefinisce i contorni delle labbra valorizzandone la forma naturale: la sua texture cremosa offre comfort immediato. Pillow Talk Blush Balm Lip Tint di Charlotte Tilbury è rossetto, balsamo e tinta labbra 3 in 1 che, grazie alla tecnologia PH Custom Colour Chemistry™, si fonde con il colore naturale delle labbra esaltandone la tonalità. Perfecto Serum Lip Oil di Givenchy ha una texture sensoriale che rimpolpa le labbra e le illumina con un effetto 3D che dura tutto il giorno.
Givenchy, Perfecto Serum Lip Oil; YSL Beauty, Lovenude Kiss Shaper; Charlotte Tilbury, Pillow Talk Blush Balm Lip Tint - Credits: Courtesy Press Office