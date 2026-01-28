Perché mangiare al mercato è il nuovo fine dining (senza tovaglia)

Una bancarella di salumi a La Boqueria, il mercato più famoso e la principale attrazione turistica di Barcellona, situato nel centro della città, in Spagna - Credits: Getty Images

Profumi, sensazioni, suggestioni. Camminare tra i banchi colorati e i truck e sentirsi subito a proprio agio, a casa. C’è infatti un’Italia che si racconta meglio tra le bancarelle ricche di specialità gastronomiche che in una sala di un ristorante gourmet. Pane appena sfornato, fritto scolato, spezie e dialetti. Mangiare al mercato oggi è un’esperienza che va fatta. Perché è gesto culturale prima ancora che gastronomico: significa assaggiare la città nel suo momento più vero, mescolarsi, sporcarsi le mani, scegliere con gli occhi. In Italia, ma anche all’estero, i mercati sono diventati il nuovo luogo del gusto contemporaneo: informale, accessibile, irresistibilmente autentico.

Milano: il mercato del Suffragio

Cuore popolare e anima cosmopolita, il mercato Comunale Wagner, a ovest di Milano, fondato nel 1929, è il più antico mercato coperto della città. Qui si mangia in piedi, si chiacchiera con i produttori, si scoprono cucine che arrivano da lontano e restano fedeli al quartiere. Non da meno, ma decisamente più moderno è quello del Suffragio. Qui Milano rallenta rispetto alla sua consueta frenesia e si concede una pausa di verità. Un microcosmo dove street food e tradizione convivono senza sforzo, tra panini golosi e piatti che raccontano storie familiari.