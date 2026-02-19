L’Italia in una tazzina: i caffè più amati e identitari

Caffè

Un antico detto popolare recita che il caffè “si beve bollente, sedente e per niente”, ossia molto caldo, seduti e senza un motivo ben preciso, o secondo altre versioni, a poco prezzo. Comunque lo si desideri, l’essenziale è concedersi una pausa per gustarselo. C’è chi lo sorseggia lentamente, chi lo corregge, chi lo addolcisce fino a trasformarlo in rito zuccherino. È un gesto identitario, una dichiarazione silenziosa di appartenenza, tanto che al caffè è stato dedicato anche un festival, arrivato alla sua quarta edizione: il CoffeeFest Madrid, oggi il più grande evento europeo dedicato alla cultura della tazzina. Ma basta attraversare qualche centinaio di chilometri, in Italia, per scoprire che la stessa bevanda cambia forma, consistenza, linguaggio. Quello che è certo è che qui il caffè non è mai solo caffè. È memoria, abitudine, carattere. E va gustato con un certo stile.

Napoli e il rito dell’espresso (e del sospeso)

A Napoli il caffè è un fatto serio. Più che una bevanda, è un codice sociale. La tradizione dell’espresso napoletano, corto, intenso e cremoso, è parte di un patrimonio cittadino che passa dal bancone al gesto. Qui nasce anche il celebre “caffè sospeso”, l’usanza di pagarne due e lasciarne uno per chi non può permetterselo: un rito di solidarietà diventato simbolo internazionale. E poi c’è il “caffè del professore”, icona popolare che al Il Vero Bar del Professore diventa piccola scena teatrale: un espresso ristretto sormontato da una crema densa e vellutata, montata con zucchero e caffè, talvolta arricchita da una nota di cacao o nocciola.

Dolce ma deciso, l’espresso qui è un rito che si consuma in pochi sorsi e resta nella memoria molto più a lungo. Luoghi iconici come il Gran Caffè Gambrinus raccontano questa cultura dal 1860, tra stucchi, letterati e politici. A Napoli così il bancone diventa palcoscenico, e ogni gesto, dal sorso allo zucchero, è parte di una scena collettiva fatta di parole, sguardi e abitudini tramandate.