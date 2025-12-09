Merende natalizie con stile: 3 mood da cui prendere ispirazione
Il calore soffice delle nuance crema e champagne, la carica vibrante del rosso e la purezza nordica del blu e del color ghiaccio: le tendenze AI25-26 riscrivono il dress code delle merende natalizie, appuntamento imprescindibile della stagione festiva
Le merende natalizie? Un rituale di stile, oltre che di coccole con familiari e amiche. Momenti sospesi tra profumo di dolci, cioccolate calde e tisane, chiacchiere leggere e quella voglia di indossare qualcosa di speciale, senza rinunciare alla morbidezza. Dalle passerelle delle sfilate Autunno-Inverno 2025-26 arrivano tre ispirazioni chiare e irresistibili, tra soffici tonalità avorio e crema; accenti di rosso, il colore simbolo delle feste; e infine un’ispirazione nordica tra toni del ghiaccio, del blu e del verde acquamarina. Tutte da scoprire subito.
Avorio e champagne, per merende natalizie a basso profilo
Per non dare troppo nell’occhio coi propri look, ecco il mood natalizio che ci avvolge in una palette cromatica soffice e luminosa al tempo stesso, oltre che festiva. Un’esplorazione di nuance calde e preziose come avorio, crema e champagne, perfette per creare look che profumano di dolcezza e sofisticatezza. Sulle passerelle delle sfilate più belle, N°21 suggerisce un look in cui il cappotto color crema è centrale. Si indossa con un vestito midi grigio: un gioco di chiaroscuri elegantissimo, ideale per un incontro pomeridiano con fette di panettone e tisane speziate.
Gabriela Hearst invece lavora sui contrasti cromatici: il suo pullover avorio dialoga con il vinaccia, una tonalità burgundy profonda e avvolgente, perfetta per evocare i sapori di zenzero, cannella e vin brûlé. E a proposito di morbidezza, il protagonista è uno solo: il cappotto teddy. Atlein ne propone una versione soffice come una nuvola, ideale per aggiungere quell’accento fuzzy che ciascuno di noi merita.
Un tocco di rosso, colore festivo imprescindibile
Anche a una merenda natalizia, il colore rosso non può certo mancare. Nelle sfilate AI25-26, la tonalità più energica e festiva per eccellenza si presenta in versioni inedite, ora bon ton, ora audace, ma sempre carica di personalità. Chanel ne fa il ritratto della disinvoltura: il vestito corto in knitwear viene declinato in un color block di rosso e rosa pastello, e a completare il look sono lunghe collane di perle, per portare la quintessenza dell’eleganza anche davanti al camino, tra biscotti al burro e tazze fumanti.
Per chi invece ha un’anima più decisa, MSGM firma uno dei contrasti più forti della stagione: rosso e pelle nera. Un abbinamento che parla di audacia, di energia, di spirito rock anche durante le feste. Si torna al bon ton con Vivetta, che rivisita la tradizione con un twist giocoso: cardigan rosso, jeans a vita alta e iconico colletto bianco. Una mise perfetta per un rendez-vous con le amiche, perfetto per celebrare il Natale con leggerezza e stile.
Dal ghiaccio al blu: i look nordic chic
Per chi non teme le sfumature fredde, l’ispirazione nordic chic è la risposta: uno spettro cromatico caleidoscopico in cui il grigio incontra il blu, il verde acqua e texture ricercate. L’ispirazione arriva dai paesaggi nordici, dalle città illuminate da luci soffuse, dalle merende in montagna che profumano di pino e cioccolata calda. Mame Kurogouchi incarna questa visione con una combinazione impeccabile: gonna plissé color ghiaccio, cardigan grigio e mocassini verniciati. Un look che si adatta perfettamente tanto a una merenda in casa quanto a un rendez-vous elegante in un rifugio alpino.
Sacai immagina una silhouette più urbana: gonna con spacco, stivali chunky e maglione colorato e sfrangiato. Un mix vibrante e contemporaneo che trasforma ogni merenda in un momento street-chic. Infine, Miu Miu sfida l’immaginario tradizionale delle feste con un tocco intellettuale: pantaloni acquamarina, cardigan grigio e pelliccia ecologica portata a mano. È la prova che il Natale può vivere anche al di fuori del rosso: un nuovo, sofisticatissimo modo di interpretare il comfort delle feste.