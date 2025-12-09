Merende natalizie con stile: 3 mood da cui prendere ispirazione

Le merende natalizie? Un rituale di stile, oltre che di coccole con familiari e amiche. Momenti sospesi tra profumo di dolci, cioccolate calde e tisane, chiacchiere leggere e quella voglia di indossare qualcosa di speciale, senza rinunciare alla morbidezza. Dalle passerelle delle sfilate Autunno-Inverno 2025-26 arrivano tre ispirazioni chiare e irresistibili, tra soffici tonalità avorio e crema; accenti di rosso, il colore simbolo delle feste; e infine un’ispirazione nordica tra toni del ghiaccio, del blu e del verde acquamarina. Tutte da scoprire subito.

Avorio e champagne, per merende natalizie a basso profilo

Per non dare troppo nell’occhio coi propri look, ecco il mood natalizio che ci avvolge in una palette cromatica soffice e luminosa al tempo stesso, oltre che festiva. Un’esplorazione di nuance calde e preziose come avorio, crema e champagne, perfette per creare look che profumano di dolcezza e sofisticatezza. Sulle passerelle delle sfilate più belle, N°21 suggerisce un look in cui il cappotto color crema è centrale. Si indossa con un vestito midi grigio: un gioco di chiaroscuri elegantissimo, ideale per un incontro pomeridiano con fette di panettone e tisane speziate.

Gabriela Hearst invece lavora sui contrasti cromatici: il suo pullover avorio dialoga con il vinaccia, una tonalità burgundy profonda e avvolgente, perfetta per evocare i sapori di zenzero, cannella e vin brûlé. E a proposito di morbidezza, il protagonista è uno solo: il cappotto teddy. Atlein ne propone una versione soffice come una nuvola, ideale per aggiungere quell’accento fuzzy che ciascuno di noi merita.