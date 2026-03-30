Cattedrali del vino: le più belle cantine di design all’estero
Quando vino e design si incontrano, fare una degustazione diventa un’esperienza attraverso il buono e il bello. Dalla Francia al Portogallo, fino alla Napa Valley, i luoghi più sorprendenti da scoprire, capaci di unire tradizione vitivinicola, innovazione architettonica e sostenibilità. Il risultato è quasi sempre un impatto ambientale ridotto al minimo, con una perfetta fusione tra architettura e paesaggio
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Di Simona Peverelli
Le Dôme, Saint-Émilion, Bordeaux
Degustare un bicchiere di vino non è un’esperienza sempre uguale a se stessa. Dentro il calice mutano sapori, intensità e corposità, ma in bocca e nella testa di chi assaggia cambiano sensazioni e umori a seconda del luogo e dell’atmosfera che accompagna l’assaggio. Non è un caso, infatti, che da anni la tendenza sia quella di far incontrare la bontà del vino con la bellezza del design in cantine sempre più ricercate, che accolgono botti e bottiglie pregiate. Non solo in Italia, dalla Maremma al Chianti, dall'Umbria alle Langhe, ma anche all’estero, là dove la cultura enogastronomica si sta evolvendo; tanto che in Europa e oltreoceano sono nate nuove mete del turismo del vino. Luoghi dove degustare grandi etichette immergendosi in architettura d’autore e pezzi di design.
Bodegas Faustino, Oyón, Rioja Alavesa (Spagna)
Nel nord della Spagna, dove si sta consolidando una cultura del vino rosso tra le regioni di Rioja, Ribera del Duero e Priorat, c’è un luogo dove design e tradizione si incontrano in maniera esemplare. La nuova Bodegas Faustino, nella Rioja Alavesa, definisce il percorso del visitatore, dagli spazi di degustazione immersivi ai sentieri tra i vigneti illuminati da una luce soffusa, attraverso soluzioni di illuminazione di design firmate Flos. "The Legacy of Bodegas Faustino" è un nuovo ampliamento della cantina, commissionato dalla quarta generazione della famiglia Martínez Zabala allo studio Foster + Partners.
La novità è il centro visitatori, concepito come una sala a volta priva di colonne realizzata con archi in legno, con i colori della terra. Il nuovo centro visitatori è stato classificato come edificio "Planet 1.0" – poiché le sue emissioni di carbonio possono essere facilmente assorbite dalla vegetazione terrestre – rendendolo un vero esempio di sostenibilità. L'edificio adotta inoltre una strategia "Energy Plus" grazie ai pannelli fotovoltaici sul tetto che producono più energia di quanta ne sia necessaria per il funzionamento dell'edificio.
Dialoga in armonia con il paesaggio e la natura anche la cantina Le Dôme, nella zona vitivinicola di Saint-Émilion, Bordeaux. La struttura, progettata da Jonathan Maltus e ideata dall’architetto Lord Norman Foster, dimostra che la tradizione può sposare l’avanguardia con risultati sorprendenti. Così, dall’unione tra impianti di vinificazione innovativi e materiali naturali e grezzi ha preso vita un edificio a cupola di quaranta metri di diametro, che sembra un'astronave atterrata a Saint-Émilion decisa a rimanervi, come galleggiando tra le colline. La struttura è possente: decagonale, in legno, impostata su travi in rovere, ma si integra perfettamente con l’ambiente che lo circonda. Qui la vegetazione è stata aggiunta alle facciate degli edifici esistenti per fornire una protezione naturale dal sole estivo, riducendo il consumo energetico dell'intero sito.
Le Dôme, Saint-Émilion
Herdade do Freixo, Redondo (Portogallo)
La zona dell’Alentejo Centrale è una regione del Portogallo rinomata per i suoi vini rossi caldi e strutturati, oltre che per i bianchi aromatici. Qui, a Freixo, si può visitare una cantina sotterranea innovativa, a impatto zero. Produce rossi strutturati e bianchi freschi, puntando su vitigni adattati al territorio locale. La struttura è unica: ipogea a spirale discendente su un totale di tre livelli, completamente scavata sotto le pianure dorate dell’Alentejo.
Un'architettura che contribuisce anche alla riduzione delle escursioni termiche durante l'anno, favorendo il mantenimento di uno standard termico ideale per la vinificazione. Herdade do Freixo è una delle cantine più iconiche del Portogallo contemporaneo, uno spazio dove sapori e sensazioni si fondono in un'esperienza immersiva per il visitatore. L'idea di fondo è preservare il paesaggio rurale, attraverso rigore tecnico ed estetico, con un'architettura audace e inaspettata.
Herdade do Freixo, Redondo
Artesa Vineyards & Winery, Napa (Stati Uniti)
A circa un’ora da San Francisco, c’è una cantina dove rifugiarsi e godere del sapore di vini pregiati in un'architettura di ispirazione spagnola. Nella zona di Napa Valley, una delle regioni vinicole più prestigiose al mondo, Artesa Vineyards & Winery è una struttura suggestiva nata agli inizi degli Anni ‘90, quando Raventós Codorníu, la più antica famiglia di viticoltori spagnoli, intraprese un viaggio in America.
Circondata da oltre 60 ettari di colline con vigneti delle migliori selezioni di Pinot Nero e Chardonnay si integra armoniosamente con l'ambiente naturale circostante come un'opera d'arte che onora l'intrinseca bellezza del luogo. Ideata dal celebre architetto barcellonese Domingo Triay l’edificio dalle linee moderne è letteralmente incastonato nella terra, e con i suoi giochi d’acqua impatta con leggerezza tra terra e cielo.