Cattedrali del vino: le più belle cantine di design all’estero

Le Dôme, Saint-Émilion, Bordeaux

Degustare un bicchiere di vino non è un’esperienza sempre uguale a se stessa. Dentro il calice mutano sapori, intensità e corposità, ma in bocca e nella testa di chi assaggia cambiano sensazioni e umori a seconda del luogo e dell’atmosfera che accompagna l’assaggio. Non è un caso, infatti, che da anni la tendenza sia quella di far incontrare la bontà del vino con la bellezza del design in cantine sempre più ricercate, che accolgono botti e bottiglie pregiate. Non solo in Italia, dalla Maremma al Chianti, dall'Umbria alle Langhe, ma anche all’estero, là dove la cultura enogastronomica si sta evolvendo; tanto che in Europa e oltreoceano sono nate nuove mete del turismo del vino. Luoghi dove degustare grandi etichette immergendosi in architettura d’autore e pezzi di design.

Bodegas Faustino, Oyón, Rioja Alavesa (Spagna)

Nel nord della Spagna, dove si sta consolidando una cultura del vino rosso tra le regioni di Rioja, Ribera del Duero e Priorat, c’è un luogo dove design e tradizione si incontrano in maniera esemplare. La nuova Bodegas Faustino, nella Rioja Alavesa, definisce il percorso del visitatore, dagli spazi di degustazione immersivi ai sentieri tra i vigneti illuminati da una luce soffusa, attraverso soluzioni di illuminazione di design firmate Flos. "The Legacy of Bodegas Faustino" è un nuovo ampliamento della cantina, commissionato dalla quarta generazione della famiglia Martínez Zabala allo studio Foster + Partners.

La novità è il centro visitatori, concepito come una sala a volta priva di colonne realizzata con archi in legno, con i colori della terra. Il nuovo centro visitatori è stato classificato come edificio "Planet 1.0" – poiché le sue emissioni di carbonio possono essere facilmente assorbite dalla vegetazione terrestre – rendendolo un vero esempio di sostenibilità. L'edificio adotta inoltre una strategia "Energy Plus" grazie ai pannelli fotovoltaici sul tetto che producono più energia di quanta ne sia necessaria per il funzionamento dell'edificio.