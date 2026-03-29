Pasqua 2026: la nuova vita di colombe e uova (tutte da assaporare)

Colomba Marchesi 1824 - Courtesy Press Office

La Pasqua è uno dei momenti in cui l'Italia si ritrova a tavola, nelle tradizioni, nei sapori familiari e anche nella voglia di innovazione. Come accade ormai da anni per i panettoni, anche per colombe e uova la sfida si gioca sul continuo equilibrio tra ricette classiche ed evoluzioni, tra passato e contemporaneità. Le lavorazioni artigianali, specie per i lievitati, infatti, riscoprono tutta la loro creatività e la voglia di costruire un linguaggio più che un semplice dolce. Nell'epoca dello storytelling in fondo, sono le storie più autentiche a distinguersi. E questo vale un po' per tutto. Anche per la pasticceria.

Per la Pasqua 2026 le tendenze parlano di sapori nuovi, di sapienti mix di ingredienti, ma anche di estetica sofisticata e – per qualcuno – di versioni più healthy.

L'importanza dell'impasto e la riscoperta dei profumi

Entrando nel mondo dei grandi lievitati artigianali, il primo segnale è la centralità dell’impasto. Le ricette più riuscite si sviluppano a partire da lì, lasciando che siano tempi lunghi, consistenze e profumi a guidare il resto.

Nel lavoro di Gennaro Esposito, il caramello e l’albicocca Pellecchiella si alternano con naturalezza, creando una Special Edition che lavora sulla progressione che accompagna il morso. La copertura introduce una leggera nota salina che amplia la percezione, senza rompere l’equilibrio.

A Milano questo approccio prende forma in modi diversi. Marchesi 1824 affianca alla tradizionale colomba classica, due varianti in cui è il lievitato stesso a essere insaporito nelle varianti cioccolato, amarene e mandorla fino a creazioni più originali, impreziosite da note fruttate e speziate come albicocca, zenzero e amaretti. E poi la Colombina, rielaborazione di un'antica ricetta del maestro Marchesi, con impasto di pan brioche alla vaniglia, glassa di mandorle e farcitura di crema, che riporta in primo piano una struttura più soffice e attuale proprio per la sua semplicità.

Anche Cova ripesca dal passato, dal ritrovamento di antichi stampi in ferro, per creare il Panduovo, il nuovo lievitato firmato dallo Chef Patissier Andrea Tortora, che interpreta la tradizione attraverso un impasto morbido e setoso (frutto di una sapiente lievitazione), dalle note di burro e vaniglia, arricchito da miele, ma a forma di uovo.

Su un piano più contemporaneo, la proposta di Cremeria Capolinea introduce il caffè specialty nell’impasto, mettendolo in relazione con cremino e amarene. Il risultato è una struttura soffice, ma corposa, in cui ogni elemento trova il proprio spazio senza sovrapporsi agli altri.