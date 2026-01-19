Cibo che ringiovanisce: gli chef che parlano di antiaging a tavola

Chi lo ha detto che per sembrare più giovani e in forma bisogna solo curare il proprio aspetto esteriore? In realtà la cura parte da dentro. E come si fa? Iniziando da ciò che introduciamo nel nostro corpo, ossia il cibo. Sì, perché la nuova frontiera dell’antiaging non passa solo dal beauty case, ma anche - e soprattutto - dalla cucina. Antiossidanti, infiammazione sotto controllo, zuccheri intelligenti e cotture gentili: oggi sono sempre di più gli chef che riescono a tradurre la scienza della longevità in piatti quotidiani, belli da vedere e buoni da mangiare.

La dieta della longevità secondo Marco Bianchi

Tra i più attivi su questo fronte c’è Marco Bianchi, divulgatore scientifico e food mentor, da anni impegnato nella cucina preventiva. Il suo approccio all’antiaging parte dalla tavola e arriva al benessere quotidiano, attraverso ingredienti semplici e combinazioni funzionali. È con questo spirito che porta da Eataly un corso dedicato al mangiare sano e consapevole.

La lezione, intitolata “Il menu della giovinezza”, fa parte del ciclo “Mollo tutto e mangio sano” e mette al centro piatti che aiutano a rallentare l’invecchiamento cellulare grazie ad antiossidanti, verdure di stagione e legumi. Ricette accessibili e quotidiane quindi, come il bruschettone con spinaci e hummus di ceci, la pappa al pomodoro e la pasta fresca con crema leggera di funghi e ricotta. Preparazioni che dimostrano come l’antiaging non è solo in farmacia, ma passa anche dalla cucina.

«Piatti ricchi di antiossidanti dove la materia prima resta la miglior arma antinvecchiamento che abbiamo tra le mani - racconta Marco Bianchi - Si inizia dalla scelta degli ingredienti per comprendere e conoscere le etichette nutrizionali che rappresentano la carta di qualità e identità del prodotto, per poi ritrovarsi ai fornelli per sperimentare e assaggiare. Perché cucinare è un atto d’amore e grazie alla sinergia tra ingredienti, oggi, lo è più di ieri».