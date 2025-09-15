Pencil Skirt Power: come si indossa la gonna a matita?

Da Parigi a Milano, i grandi nomi della moda hanno riportato in scena un capo che sa essere insieme rigoroso e seducente. I consigli per indossarla con stile

Un classico che non conosce stagioni. La gonna a matita torna protagonista sulle passerelle dell’Autunno-Inverno e lo fa in versione rinnovata, sperimentando tessuti, tagli e dettagli inediti.

Da Parigi a Milano, i grandi nomi della moda hanno riportato in scena un capo che sa essere insieme rigoroso e seducente, minimal e spettacolare.

Da Chanel arriva la declinazione più couture: gonne a matita in tweed, abbinate a giacche corte e micro top che alleggeriscono il classico tailleur.

Schiaparelli la interpreta come scultura: volumi iper-strutturati, vita alta e dettagli gioiello che trasformano un capo da giorno in opera d’arte.

Gucci e Saint Laurent riscrivono il codice della femminilità con linee nette, tessuti in pelle, satin e pizzi, abbinati a bluse trasparenti o giacche.

Da Carolina Herrera la pencil skirt diventa iperfemminile, in broccato in seta floreale, pensata per accompagnare bluse romantiche.

Valentino la propone invece in pelle lucida, con un twist couture che accende la silhouette.

Luisa Beccaria la rende eterea: pizzi e trasparenze che ne addolciscono la rigidità.

Le versioni più contemporanee arrivano da Prada, Bally e N.21: gonne midi in lana compatta, spesso abbinate a cappotti oversize o maglioni chunky.

La pencil skirt parla anche il linguaggio delle nuove designer: Elisabetta Franchi la interpreta con spacco vertiginoso e dettagli sparkling, pensata per la sera.

Marco Rambaldi la reinventa in crochet e pattern colorati, sovrapponendola a calze grafiche per un effetto pop.

Sandy Liang invece la declina in chiave ironica, quasi giocosa.

La gonna a matita non è più sinonimo di rigore da ufficio. È un terreno di sperimentazione, capace di raccontare mille donne diverse: la diva couture, l’eroina urbana, la romantica contemporanea. Un capo che torna sempre, ma ogni volta con una voce nuova.

Come indossare la pencil skirt? 3 abbinamenti consigliati da X-Style

Gonna a matita in pelle nera con camicia bianca oversize e sandali gioiello.

Pencil skirt in seta stampata con maglione chunky dai volumi morbidi e slingback basse. Un gioco di contrasti tra rigore e femminilità.

Denim pencil skirt con spacco con t-shirt bianca e blazer maschile. Sneakers di giorno, stivaletti con tacco la sera.

