Gonna crochet, 5 modi originali per abbinarla

Le gonne all’uncinetto sono il nuovo must dell’estate: fresche, comode e colorate. Abbiamo pensato a 5 abbinamenti per styling a prova di star

Morbido, comodo, sofisticato. Il crochet non muore mai, in particolare sulle gonne. Dagli armadi della nonna alle passerelle, i capi all’uncinetto incantano da intere generazioni e di anno in anno torna di tendenza, sulle passerelle come nello street style.

Bottega Veneta SS25; Elie Saab SS25; Acne Studios SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Le origini di questo tipo di lavorazione si perdono nella notte dei tempi, ma è possibile individuare una prima testimonianza scritta nel volume Knitting, Crochet and Netting, della francese Eleonore Riego de la Blanchardiere.

Facciamo un salto in avanti e arriviamo alla fine degli anni Sessanta, precisamente al 1968, quando Jane Birkin scelse proprio il crochet come protagonista del suo abito per il matrimonio con Serge Gainsbourg. Da lì, come sempre quando si parla della cantante e attrice francese, la tecnica dell’uncinetto esplode per tutti i Seventies fino ad arrivare ai giorni nostri.

E anche per l’estate 2025 il crochet si conferma una tendenza must have, specie per quanto riguarda le gonne, facili da indossare e per cui esistono tanti abbinamenti diversi. Abbiamo selezionato 5 modi per indossarle.

Credit: Getty Images

La gonna crochet con la t-shirt

L’abbinamento con la t-shirt – rigorosamente over e girocollo – è diventato di tendenza nelle ultime stagioni, perché rende gli outfit più originali e sbarazzini. Meglio se l’abbinamento è a contrasto: gonna crochet fantasia con maglietta monocromatica o viceversa.

Credit: Getty Images

La gonna crochet con la camicia

Ce lo insegna Charlize Theron: la gonna crochet con la camicia bianca può essere una valida alternativa per look serali sulla spiaggia. Very cool.

Credit: Getty Images

La gonna crochet con top in cotone

Per la spiaggia, per fare shopping o una passeggiata, l’abbinamento della gonna crochet con una canotta o un crop top è un grande classico, da completare con dei sandali in stile Birkenstock.

Credit: Getty Images

La gonna crochet con blazer over

Per un outfit più formale, senza eccedere nel classico. Da tirare fuori anche per il ritorno in ufficio, l’abbinamento della gonna crochet lunga, magari in un completo, con un blazer lungo è la soluzione casual chic ideale.

Credit: Getty Images

La gonna crochet con la felpa e tronchetti

Infine, un’accoppiata più rock, per look decisi, magari per un concerto o un festival o per fronteggiare il classico temporale estivo: la felpona over monocromatica da spezzare con il colore della gonna crochet e uno stivaletto.

Leggi anche:

Il bikini più cool? È crochet

Maxi gonne: ecco come indossare il capo “must have” dell’estate