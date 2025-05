Quest'estate il mare si veste di artigianalità.

Tra le tendenze più chic della stagione, spicca il grande ritorno del costume crochet lavorato all’uncinetto: colorato, sexy con un tocco di ingenuità che lo rende anche romantico.

Intrecci delicati, fili naturali e motivi floreali trasformano bikini e costumi interi in piccole opere d’arte da indossare.

Il fascino del crochet sta tutto nella sua doppia anima: da una parte richiama la tradizione handmade, dall’altra gioca con tagli moderni e dettagli audaci, come lacci incrociati e colori vitaminici come quelli proposti da Kenzo.

Trasparenze che diventano copricostumi o perfette compagne per una cena con i piedi nella sabbia.

Ultrachic le creazioni di Carolina Herrera, dal taglio sportivo, invece, quelli proposti da Lacoste.

Perfetti da abbinare a maxi gonne di lino o shorts in denim, i costumi crochet sono il must-have per chi vuole portare sotto il sole un'eleganza sofisticata.

Giocosi anche gli accessori da indossare in spiaggia, tra bandane colorate e scrunchies come quelli proposti da Ika Jane.

Per creare look freschi e alternativi, dunque, basta anche un solo accessorio in crochet, per donare un tocco di colore anche all'outfit più essenziale.

