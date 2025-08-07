Statement di stile, veri e propri outfit che accompagnano l'arrivo in spiaggia o il lunch sotto il pergolato. Dal kaftano alla camicia oversize, ecco i modelli più nuovi e come indossarli

Non è solo un “pezzo da mettere sopra al costume” e le influencer lo sanno bene... il copricostume diventa protagonista anche fuori dalla spiaggia e si indossa in mille declinazioni diverse.

Scopriamo insieme i modelli più glamour e come indossarli.

Pareo: il copricostume per eccellenza

Indossato come long skirt, abito monospalla o top annodato, il pareo è un copricostume camaleontico. Perfetto per creare look sempre nuovi, portato in vita o annodato dietro al collo come un abito. Spesso è abbinato a bikini tinta unita e accessori gold.

I più belli? Quelli griffati!

Foto tratta dal profilo Ig di Olivia Palermo

Crochet: sensualità Anni 70

Non c'è solo il classico pareo. Il copricostume crochet è la tendenza più calda del momento. Interamente traforato, si porta anche la sera con sandali gioiello e clutch. Amato nei colori sorbetto. Perfetto ed elegante in bianco e nero.

Foto tratta dal profilo Ig di Vittoria Ceretti

Kaftano il ritorno dell’anima gipsy

Con ricami, frange o stampe etniche, il kaftano resta un must per chi ama l’effetto vacanza, da abbinare al bikini tono su tono.

Dai più sobrii in tinte neutre, quest'anno in tendenza c'è il pizzo bianco traforato, ma anche la versione più colorata in seta o in voile stampato.

L'abbinamento perfetto? Borsa in rafia e orecchini bold.

Foto tratta dal profilo Ig di Paris Hilton

Abito chemisier, anche in spiaggia

L’abito camicia lungo, da portare aperto o chiuso, è perfetto per chi vuole un look easy e versatile. Le Influencer lo scelgono in tinta unita o con micro stampe, spesso abbinato a cinture di corda o foulard annodati in vita. Ideale anche per un pranzo in riva al mare.

Foto tratta dal profilo Ig di Evgeniya Tarletskaya

Camicia oversize: il classico rubato al guardaroba maschile

Parente dello chemisier c'è la camicia, in versione oversize.

Indossata aperta sul bikini, annodata in vita o lasciata scivolare sulle spalle, la camicia in lino o cotone, abbinata a maxi shorts trova il suo ambiente ideale in spiaggia. Si porta con maxi occhiali, foulard nei capelli e sandali flat.

Foto tratta dal profilo Ig di Jeanne Andreaa

Il consiglio di X-Style

Scegli un copricostume che ti assomigli: essenziale, boho, sexy o romantico.

E ricordati: l’accessorio giusto (una borsa in paglia, un sandalo flat, un cappello extra large) può trasformare un semplice outfit da spiaggia in un look da copertina.

