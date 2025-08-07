Non chiamiamoli “copricostume”
Statement di stile, veri e propri outfit che accompagnano l'arrivo in spiaggia o il lunch sotto il pergolato. Dal kaftano alla camicia oversize, ecco i modelli più nuovi e come indossarli
Non è solo un “pezzo da mettere sopra al costume” e le influencer lo sanno bene... il copricostume diventa protagonista anche fuori dalla spiaggia e si indossa in mille declinazioni diverse.
Scopriamo insieme i modelli più glamour e come indossarli.
Pareo: il copricostume per eccellenza
Indossato come long skirt, abito monospalla o top annodato, il pareo è un copricostume camaleontico. Perfetto per creare look sempre nuovi, portato in vita o annodato dietro al collo come un abito. Spesso è abbinato a bikini tinta unita e accessori gold.
Crochet: sensualità Anni 70
Non c'è solo il classico pareo. Il copricostume crochet è la tendenza più calda del momento. Interamente traforato, si porta anche la sera con sandali gioiello e clutch. Amato nei colori sorbetto. Perfetto ed elegante in bianco e nero.
Kaftano il ritorno dell’anima gipsy
Con ricami, frange o stampe etniche, il kaftano resta un must per chi ama l’effetto vacanza, da abbinare al bikini tono su tono.
Dai più sobrii in tinte neutre, quest'anno in tendenza c'è il pizzo bianco traforato, ma anche la versione più colorata in seta o in voile stampato.
L'abbinamento perfetto? Borsa in rafia e orecchini bold.
Abito chemisier, anche in spiaggia
L’abito camicia lungo, da portare aperto o chiuso, è perfetto per chi vuole un look easy e versatile. Le Influencer lo scelgono in tinta unita o con micro stampe, spesso abbinato a cinture di corda o foulard annodati in vita. Ideale anche per un pranzo in riva al mare.
Camicia oversize: il classico rubato al guardaroba maschile
Parente dello chemisier c'è la camicia, in versione oversize.
Indossata aperta sul bikini, annodata in vita o lasciata scivolare sulle spalle, la camicia in lino o cotone, abbinata a maxi shorts trova il suo ambiente ideale in spiaggia. Si porta con maxi occhiali, foulard nei capelli e sandali flat.
Il consiglio di X-Style
Scegli un copricostume che ti assomigli: essenziale, boho, sexy o romantico.
E ricordati: l’accessorio giusto (una borsa in paglia, un sandalo flat, un cappello extra large) può trasformare un semplice outfit da spiaggia in un look da copertina.
Leggi anche:
Beachwear, in spiaggia come le star
Contenuti consigliati
- beauty
8 travel kit che semplificano la beauty routine in viaggio
Piccoli e compatti, racchiudono tutti i must have per prendersi cura di viso e corpo
- fashion
Camicia da uomo, il grande classico dell’estate
Da Bottega Veneta a Giorgio Armani, per gli stilisti è un must-have
- beauty
Scottature solari, cosa fare per lenire la pelle
Per dare sollievo alla cute irritata è d’obbligo puntare subito su rimedi intensamente idratanti
- Entertainment
Charlize Theron: “La mia nuova vita a 50 anni (con leggerezza)”
L’attrice sudafricana compie 50 anni e ci insegna come l’età sia solo un costrutto sociale
- Beauty
Acque profumate, le più nuove e fresche per l’estate
Perfetta alternativa all’eau de toilette
- fashion
Scarpe da spiaggia, tutti i modelli per essere chic sul bagnasciuga
Infradito o ciabatte, in gomma o in tessuto, con tacco o ultrapiatte
- fashion
Lo scialle è tornato. L'accessorio irrinunciabile nelle sere d'estate
In leggera seta, ricamato o in lurex. Considerato anonimo e utile solo per coprire le spalle, ora rivendica il suo posto come il più ricercato della stagione
- Living
I segreti della Kombucha, la bevanda dell’estate
Da bere alcol-free con ghiaccio o in versione cocktail, ecco la bibita (fermentata) che si può preparare anche a casa
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Demna, l’outsider
Storia di uno dei più influenti designer: il georgiano Demna Gvasalia
- Living
L’intreccio nel design: un gesto umano che trasforma natura in cultura
L’intreccio è l’arte del legare: tra materia e idea, tra tradizione e modernità
- Lifestyle
Anguria, un frutto che diventa mood dell’estate
Dalla moda al make-up, fino ai giochi, alle auto e ai cocktail
- entertainment
Vite in passerella: Bianca Balti, la guerriera della moda
Storia di una delle supertop più conosciute al mondo, tra passerella e vita privata
- fashion
Parei: i segreti per “annodarli” con stile
Non c'è vacanza senza pareo. Un capo che ha avuto la capacità di trasformarsi grazie alla sua versatilità. Da capo da spiaggia a trend (anche) cittadino
- Fashion
Milano Fashion Week, gli appuntamenti di settembre
È stata pubblicata la prima bozza del calendario delle sfilate milanesi dedicate alle collezioni femminili Primavera/Estate 2026
- Lifestyle
Ecco tutti i segreti del vero spritz
Le origini e la ricetta originale
- beauty
Pelle grassa, come prendersene cura in tre semplici passaggi
Ecco cosa fare per purificarla con delicatezza
- Fashion
Estate: vestiamoci di bianco
Dal tessuto sangallo, al pantalone total white, fino al bikini candido. Ecco tutte le declinazioni del colore delle vacanze nelle collezioni Primavera/Estate 2025
- Entertainment
Gigi Hadid e Bradley Cooper: matrimonio in vista?
L'attore sarebbe intenzionato a sposare la modella con la quale si frequenta da almeno due anni.
- Lifestyle
Yves Saint Laurent, ad Arles una mostra celebra il dialogo tra moda e fotografia
Il lato più intimo e inedito dello stilista si svela in Yves Saint Laurent et la photographie
- beauty
Scalp-care, ecco perché prendersi cura del cuoio capelluto
Shampoo e balsamo ma anche sieri e maschere coccolano lo scalpo
- Fashion
La valigia dell'estate: 10 capi che non possono mancare
Le vacanze sono dietro l'angolo ed è tempo di pensare alla valigia per il mare
- Lifestyle
Giornata mondiale dell’amicizia, le inossidabili (e incredibili) amicizie tra star
Il 30 luglio si festeggiano le amicizie, quelle vere che durano una vita
- Entertainment
Enrico Lucherini e quella volta che... con Sophia Loren
Si è spento alla soglia dei 93 anni il primo press agent delle dive