Come ricreare il perfetto home bar e angolo cocktail a casa

living 05 dicembre 2025

Dal classico mojito ai long drink più creativi, tutto quello che serve per il set del barman in casa. Per intrattenere con classe gli ospiti prima (o dopo) una cena

Drink

C’era Hemingway, seduto a un tavolo all’Avana, il mojito tra le mani e lo sguardo perso oltre il mare. C’era Fitzgerald, tra le luci soffuse di New York, a sorseggiare un gin fizz e a inventare storie tra un sorso e l’altro. Oggi, il cocktail non è più un lusso da romanzo o da club esclusivo: è la nuova frontiera dell’ospitalità, il dettaglio che trasforma un incontro tra amici in un rito di stile. A fronte di cocktail bar sempre più belli da vedere e con storie da raccontare che fanno il giro del mondo, c'è tutta una parte di persone che preferisce le pareti domestiche per vivere una convivialità diversa. Ecco cosa serve per creare il set (casalingo) del perfetto barman. Mobile bar d’autore L’angolo cocktail perfetto in casa inizia dal mobile, robusto e ben proporzionato, con ripiani di legno scuro o metallo brunito, pronto a ospitare bottiglie e bicchieri come un piccolo museo del gusto. Un elemento freestanding oppure da inserire nella libreria attrezzata, tutto dipende dallo spazio a disposizione.

Il mobile bar Araq del marchio e15, progettato da Philipp Mainzer

Sistemi integrati per ottimizzare lo spazio Un carrello sempre a portata di mano permette di muoversi con fluidità tra gli ospiti, spostando shaker, decanter e pinze con la stessa naturalezza di un barman esperto. E intorno, sgabelli bassi e solidi invitano a sedersi, chiacchierare e osservare la preparazione dei drink come fosse un piccolo rito quotidiano.

JZ Tea Trolley, 1959 / 2006 di Jorge Zalszupin Per Etel

Bicchieri e forme per valorizzare ogni drink I bicchieri sono selezionati con la stessa cura con cui si sceglie un compagno di avventura: tumbler bassi per i drink decisi e corposi, highball per long drink lunghi e rilassati, coppe eleganti per cocktail raffinati, tutti capaci di catturare la luce e rifletterla in mille sfumature. Ogni forma, ogni spessore del vetro, diventa parte dell’esperienza, esaltando aromi e sensazioni.

La collezione di bicchieri da cocktail Savage di NUDE Glass, disegnata dal celebre mixologist Rémy Savage

Bottiglie, strumenti e ingredienti: il kit essenziale Le bottiglie, dal gin al rum, dal whisky alla tequila, dialogano con liquori, amari e ingredienti freschi: lime, menta, agrumi e spezie. Shaker, misurino, cucchiaio da bar, colino e muddler sono ordinati come strumenti di precisione, pronti a trasformare un semplice sorso in un’esperienza memorabile.

Float di Baxter, disegnato da Pietro Russo per Baxter

La cantina domestica come estensione dell’angolo cocktail Accanto al mobile bar, una cantina domestica aggiunge profondità e raffinatezza: vini selezionati, bollicine, champagne e distillati aspettano di essere scelti, trasformando ogni drink in un racconto di gusto. Bottiglie invecchiate, etichette particolari, piccoli tesori da collezione: la cantina diventa il complemento ideale di un angolo cocktail, estendendo l’esperienza sensoriale oltre il bicchiere.

Chianti di Protek Design è un sistema progettato per l'ottimizzazione degli spazi interni

Scenografia domestica: luce, arredo, gesti Il mobile bar non è solo un oggetto funzionale, è un protagonista dello spazio: luci calde che scivolano sul legno, bicchieri che brillano, bottiglie che raccontano storie. Il carrello aggiunge dinamismo, permettendo di muoversi tra gli ospiti, mentre gli sgabelli creano punti di osservazione e conversazione. Ogni gesto – dal versare il ghiaccio alle guarnizioni fresche – diventa un piccolo spettacolo.

SUPERQUADRA in palissandro di Marcio Kogan / Studio MK27 per Minotti