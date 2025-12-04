Idee regalo di stile per bimbi (e mamme) glam

Pull morbidi e divertenti, salopette comode e resistenti e maglie che trasformano i nostri piccoli principi e principesse in piloti scatenati. Le idee kids più cool da mettere sotto l’albero
Quando si tratta di scegliere un regalo davvero speciale per i più piccoli, non basta puntare su qualcosa di “bello”. Serve un oggetto capace di raccontare una storia, di durare nel tempo e di trasformarsi in un ricordo felice.
Ecco una selezione di regali per piccoli principi e piccole principesse.
Maglioni da favola
Il grande classico delle feste trova una nuova eleganza nei maglioni di Natale Disney, oggi proposti in versioni soffici, ricamate e fotografiche dedicate ai personaggi più amati: Mickey, Minnie, Elsa, Stitch, Winnie the Pooh. Le palette oscillano tra il rosso carminio, il panna burroso e il verde abete, spesso arricchite da dettagli lurex o patch 3D.
Disney Christmas Jumper - Credits: Courtesy Press Office
Ed è un modo semplice per regalare ai bambini l’emozione delle favole che hanno accompagnato generazioni.
Disney Christmas Jumper - Credits: Courtesy Press Office
Per chi desidera regalare ai piccoli non un semplice capo caldo, ma un capo che unisce artigianalità, materiali pregiati e stile i maglioni firmati Il Gufo rappresentano una scelta. In lana merino o cashmere, celebre la linea ispirata agli animali del bosco.
Il Gufo Maglione - Credits: Courtesy Press Office
Ma l’offerta non si ferma qui: anche Gucci e Dior propongono linee kids pensate per chi vuole anticipare stile e raffinatezza fin da piccoli.
I maglioni trasformano il guardaroba del bambino in una mini-collezione di moda. Dai modelli con logo a quelli nordici.
Gucci; Dior - Credits: Courtesy Press Office
Per i bambini più sportivi ecco un'altra soluzione direttamente ispirata al numero 46 delle moto.
La compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, firma da alcuni anni una linea kids.
Le sue maglie dedicate ai più piccoli giocano con i colori iconici del mondo racing: giallo fluo, nero intenso, bianco pulito.
Le grafiche sono leggere, pulite, con piccoli richiami al “46” più famoso dell’Italia sportiva. Sono perfette per i bambini che amano correre, esplorare, sentirsi parte di un’avventura.
Francesca Sofia Novello - Credits: Courtesy Press Office
Jeans e salopette calde: i regali “cozy chic”
Capi pratici, resistenti e irresistibilmente stylish. Per l’inverno 2025 i jeans diventano un evergreen rivisitato grazie ai modelli slim, cropped o straight di Stella McCartney con dettagli ricamati, patch colorati che richiamano lo street style adulto in versione mini.
Stella McCartney - Credits: Courtesy Press Office
La salopette calda, ideale per affrontare le giornate fredde, è la protagonista delle collezioni firmate Moncler Enfant e Chloé Kids.
Un look “comfort couture” perfetto per correre, giocare, esplorare.
Moncler Enfant - Credits: Courtesy Press Office
Accessori irresistibili: mini-borse, cappelli iconici che fanno festa
Nel mondo dei regali per bambini, gli accessori sono quelle piccole magie che trasformano subito un outfit.
Kenzo Kids - Credits: Courtesy Press Office
Le mini-bags di Jacadi o Kenzo Kids aggiungono un twist parigino; i cappellini in lana e i berretti con pompon di Tartine et Chocolat scaldano e fanno scena, mentre le scarfette e i guanti di Petit Bateau sono un classico intramontabile.
Tartine et Chocolat; Petit Bateau - Credits: Courtesy Press Office
Per un regalo “wow” ci sono le fasce imbottite e gli accessori capelli di Monnalisa.
Accessori che uniscono estetica, funzionalità e quel pizzico di magia che a Natale non deve mai mancare.