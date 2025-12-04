Catalogo
lifestyle04 dicembre 2025

Idee regalo di stile per bimbi (e mamme) glam

Pull morbidi e divertenti, salopette comode e resistenti e maglie che trasformano i nostri piccoli principi e principesse in piloti scatenati. Le idee kids più cool da mettere sotto l’albero
Disneyland Paris - Credits: Getty ImagesDisneyland Paris - Credits: Getty Images

Quando si tratta di scegliere un regalo davvero speciale per i più piccoli, non basta puntare su qualcosa di “bello”. Serve un oggetto capace di raccontare una storia, di durare nel tempo e di trasformarsi in un ricordo felice.

Ecco una selezione di regali per piccoli principi e piccole principesse.

Maglioni da favola

Il grande classico delle feste trova una nuova eleganza nei maglioni di Natale Disney, oggi proposti in versioni soffici, ricamate e fotografiche dedicate ai personaggi più amati: Mickey, Minnie, Elsa, Stitch, Winnie the Pooh. Le palette oscillano tra il rosso carminio, il panna burroso e il verde abete, spesso arricchite da dettagli lurex o patch 3D.

Disney Christmas Jumper - Credits: Courtesy Press OfficeDisney Christmas Jumper - Credits: Courtesy Press Office

Sono un regalo perfetto per le foto delle cene natalizie, da abbinare a gonne tartan o denim scuro.

Ed è un modo semplice per regalare ai bambini l’emozione delle favole che hanno accompagnato generazioni.

Disney Christmas Jumper - Credits: Courtesy Press OfficeDisney Christmas Jumper - Credits: Courtesy Press Office

Per chi desidera regalare ai piccoli non un semplice capo caldo, ma un capo che unisce artigianalità, materiali pregiati e stile i maglioni firmati Il Gufo rappresentano una scelta. In lana merino o cashmere, celebre la linea ispirata agli animali del bosco.

Il Gufo Maglione - Credits: Courtesy Press OfficeIl Gufo Maglione - Credits: Courtesy Press Office

Ma l’offerta non si ferma qui: anche Gucci e Dior propongono linee kids pensate per chi vuole anticipare stile e raffinatezza fin da piccoli.

I maglioni trasformano il guardaroba del bambino in una mini-collezione di moda. Dai modelli con logo a quelli nordici.

Gucci; Dior - Credits: Courtesy Press OfficeGucci; Dior - Credits: Courtesy Press Office

Per i bambini più sportivi ecco un'altra soluzione direttamente ispirata al numero 46 delle moto.

La compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, firma da alcuni anni una linea kids.

Le sue maglie dedicate ai più piccoli giocano con i colori iconici del mondo racing: giallo fluo, nero intenso, bianco pulito.

Le grafiche sono leggere, pulite, con piccoli richiami al “46” più famoso dell’Italia sportiva. Sono perfette per i bambini che amano correre, esplorare, sentirsi parte di un’avventura.

Francesca Sofia Novello - Credits: Courtesy Press OfficeFrancesca Sofia Novello - Credits: Courtesy Press Office

Jeans e salopette calde: i regali “cozy chic”

Capi pratici, resistenti e irresistibilmente stylish. Per l’inverno 2025 i jeans diventano un evergreen rivisitato grazie ai modelli slim, cropped o straight di Stella McCartney con dettagli ricamati, patch colorati che richiamano lo street style adulto in versione mini.

Stella McCartney - Credits: Courtesy Press OfficeStella McCartney - Credits: Courtesy Press Office

La salopette calda, ideale per affrontare le giornate fredde, è la protagonista delle collezioni firmate Moncler Enfant e Chloé Kids.

Un look “comfort couture” perfetto per correre, giocare, esplorare.

Moncler Enfant - Credits: Courtesy Press OfficeMoncler Enfant - Credits: Courtesy Press Office

Accessori irresistibili: mini-borse, cappelli iconici che fanno festa

Nel mondo dei regali per bambini, gli accessori sono quelle piccole magie che trasformano subito un outfit.

Kenzo Kids - Credits: Courtesy Press OfficeKenzo Kids - Credits: Courtesy Press Office

Le mini-bags di Jacadi o Kenzo Kids aggiungono un twist parigino; i cappellini in lana e i berretti con pompon di Tartine et Chocolat scaldano e fanno scena, mentre le scarfette e i guanti di Petit Bateau sono un classico intramontabile.

Tartine et Chocolat; Petit Bateau - Credits: Courtesy Press OfficeTartine et Chocolat; Petit Bateau - Credits: Courtesy Press Office

Per un regalo “wow” ci sono le fasce imbottite e gli accessori capelli di Monnalisa.

Accessori che uniscono estetica, funzionalità e quel pizzico di magia che a Natale non deve mai mancare.

