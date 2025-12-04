Idee regalo di stile per bimbi (e mamme) glam

Disneyland Paris - Credits: Getty Images

Il grande classico delle feste trova una nuova eleganza nei maglioni di Natale Disney , oggi proposti in versioni soffici, ricamate e fotografiche dedicate ai personaggi più amati: Mickey, Minnie, Elsa, Stitch, Winnie the Pooh. Le palette oscillano tra il rosso carminio, il panna burroso e il verde abete, spesso arricchite da dettagli lurex o patch 3D.

Ed è un modo semplice per regalare ai bambini l’emozione delle favole che hanno accompagnato generazioni.

Ma l’offerta non si ferma qui: anche Gucci e Dior propongono linee kids pensate per chi vuole anticipare stile e raffinatezza fin da piccoli.

Le grafiche sono leggere, pulite, con piccoli richiami al “46” più famoso dell’Italia sportiva. Sono perfette per i bambini che amano correre, esplorare, sentirsi parte di un’avventura.

La salopette calda, ideale per affrontare le giornate fredde, è la protagonista delle collezioni firmate Moncler Enfant e Chloé Kids.

Le mini-bags di Jacadi o Kenzo Kids aggiungono un twist parigino; i cappellini in lana e i berretti con pompon di Tartine et Chocolat scaldano e fanno scena, mentre le scarfette e i guanti di Petit Bateau sono un classico intramontabile.