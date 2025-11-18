Ode al tartan: la stampa scozzese è leitmotiv dei look delle Feste

Comme Des Garcons FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Decisamente unica e senza tempo: tra le fantasie che tornano puntualmente a riscrivere il dress code natalizio, il tartan resta quella più iconica. È la stampa che rievoca immediatamente atmosfera, calore, tradizione, ma che al tempo stesso sa reinventarsi stagione dopo stagione.

Perfetta per il periodo delle Feste (accende ogni look con una nota di velata sofisticatezza), dona carattere alle mise e si presta a interpretazioni eleganti o un tantino più irriverenti. Che sia interpretata in modo classico o rivisitata in chiave moderna, la tendenza tartan è un evergreen che parla di stile senza tempo. Ed è per questo che continua a essere protagonista assoluta anche questo Natale, su ispirazione delle sfilate delle collezioni moda Autunno-Inverno 2025-26.

Un intreccio di storia: dalle Highlands alla moda contemporanea

Il tartan affonda le sue radici nella tradizione scozzese, dove per secoli ha rappresentato un segno distintivo delle più svariate clan family. Ogni combinazione di colori e intrecci narrava appartenenze, territori, identità. Nel XIX secolo, con il romanticismo britannico, il tartan conquista la scena europea diventando simbolo estetico e culturale; dagli Anni ’70 in poi, grazie alla moda e alla musica punk, si trasforma invece in un codice ribelle e anticonformista (Anni ‘90 e grunge compresi).

Oggi la sua forza sta proprio in questa doppia anima: heritage da una parte; attitudine rivoluzionaria dall’altra. Un pattern che ha attraversato epoche e sottoculture senza mai perdere la capacità di esprimere personalità, rendendolo una scelta iconica anche per il guardaroba delle Feste.

Tartan a corte: il fascino natalizio della Royal Family

Il tartan non è solo un classico della moda urban o delle passerelle: è un grande classico anche dello stile british, da sempre amatissimo anche dalle esponenti di casa Windsor, che più volte lo hanno scelto per i propri look natalizi ufficiali e informali. Dai cappotti eleganti alle sciarpe avvolgenti, passando per abiti da cerimonia, il tartan scandisce le feste con un’eleganza regale.

Kate Middleton e Meghan Markle, ad esempio, hanno più volte sfoggiato varianti scozzesi durante i propri incarichi pubblici, dimostrando come questa fantasia, pur radicata nella tradizione, sappia parlare contemporaneamente di stile, calore e familiarità.