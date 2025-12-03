Tavola di Natale 2025: idee in blu e viola per una mise en place elegante e non convenzionale

Lampada da tavolo a LED Trilli Farfalle, Casa Rialto - Courtesy Press Office

Chi vive il Natale come un esercizio di stile e non solo di tradizione sa che uscire dai soliti codici cromatici può cambiare completamente l’atmosfera della tavola. Scostarsi dagli intramontabili rosso e verde non è un vezzo, ma un modo per creare un set fuori dagli schemi, più personale, quasi scenografico: luci soffuse che incontrano vetri traslucidi, ceramiche grafiche, cristalli iridescenti e oggetti che diventano piccoli accenti di carattere. È un’estetica più notturna, più evocativa, che punta sulla sorpresa visiva senza perdere eleganza. Ed è proprio in questa direzione che si muovono due palette capaci di trasformare ogni dettaglio: blu notte e viola couture, protagonisti delle mise en place che seguono.

Couture in tavola

Per chi non è scaramantico: il viola. Sofisticato, magnetico, couture. È il colore che entra in scena quando la tavola smette di essere solo “festiva” e diventa dichiarazione d’intenti.

Dior Maison apre la scena con la collezione Ranelagh firmata Cordelia de Castellane, ispirata al giardino d’inverno di Christian Dior e ai suoi motivi floreali danzanti. Piatti, sottopiatti e oggetti decorativi costruiscono un paesaggio raffinato, quasi onirico, perfetto per chi ama un Natale più immaginifico che letterale.