Parei: i segreti per “annodarli” con stile

Non c'è vacanza senza pareo. Un capo che ha avuto la capacità di trasformarsi grazie alla sua versatilità. Da capo da spiaggia a trend (anche) cittadino

Non chiamateli soltanto "copricostume".

I parei dell’estate diventano il pezzo forte del look da spiaggia, perfetti per i lidi esclusivi e reinterpretati dai grandi brand come veri e propri statement di stile.

Fluttuanti e sensuali, si annodano sui fianchi o si indossano come abiti, anche in città.

Etro Summer 2025 Credit Press Office

3 idee per indossarlo (anche fuori dall’acqua)

All’americana: piegato in due, incrociando le estremità e annodandole dietro il collo.

Pareo-pantalone: da avvolgere intorno alle gambe lasciando lo spacco centrale aperto. Con sandali e crop top è l'abbinamento perfetto.

Bandana o top? Le più audaci lo legano al petto, stile foulard.

Così le star lo trasformano in un’arma di stile

Dai lidi italiani alle terrazze di Ibiza, le celeb insegnano come questo semplice rettangolo di tessuto possa diventare protagonista assoluto del look estivo.

Dua Lipa, regina di stile dell’estate italiana, adora indossare in spiaggia il pareo, in particolare nella versione micro.

La versione più classica resta quella da spiaggia: annodato sui fianchi come gonna lunga o mini.

Bella Hadid lo indossa nero in versione mini.

L'attrice Miriam Leone lo porta invece con classe ed eleganza trasformando il capo da mare in una lunga gonna "très chic".

Il pareo nelle collezioni dei brand

E poi ci sono le proposte della griffe. Tra i protagonisti indiscussi, spicca il pareo corallo di Louis Vuitton, decorato dal celebre monogram: una cascata di LV tono su tono che si accende sulla sabbia.

Missoni rilancia il suo inconfondibile zig-zag in chiave sorbetto, tra rosa e azzurro pastello, per un pareo leggero e grafico, da sfoggiare sulle spiagge più chic del Mediterraneo.

Il pareo di Etro, invece, è una vera e propria ode al Mediterraneo.

Su fondo sabbia con palme e dettagli botanici, ideale per chi ama lo stile etnico, ma raffinato.

Roberto Cavalli resta fedele al suo spirito wild: animalier zebrato e leopardato si fondono su parei dai colori saturi, perfetti per chi non rinuncia a un tocco di audacia felina neppure sotto l’ombrellone.

Più grafico e caleidoscopico, il pareo di Emilio Pucci riprende le iconiche fantasie del brand, con onde e motivi geometrici in tonalità vitaminiche.

Chiara Boni, regina dell’eleganza fluida, propone parei colorati in tessuti tecnici leggerissimi, da annodare con facilità anche per un aperitivo vista mare.

Infine, il romanticismo sofisticato di Zimmermann, tra stampati e motivi floreali, incontra la modernità di Bikini Mima, che celebra il made in Italy con parei in tessuto luccicante color terra e silhouette versatili da sembrare gonne.

Quest’estate dunque, il pareo, non è solo un accessorio, ma un protagonista del look estivo da scegliere, collezionare e… annodare. Con stile.

