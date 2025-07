Al via da pochi giorni, l’estate 2025 è già bollente e non solo per le temperature. Che siano a bordo di yacht di lusso o sotto un comune ombrellone le celebs scattano a più non posso e ci ispirano a suon di bikini pop, chic, hot. Una mania contagiosa, anzi, virale.

Dua Lipa, amore in Bikini a Capri

La pop star è stata immortalata su uno yacht al largo di Capri insieme al fidanzato Callum Turner per festeggiare l’imminente matrimonio.

In acqua indossa un bikini nero e bianco a pois ultra romantico e femminile, perfetto da indossare vista faraglioni.

Il look? Minimal e sexy, con capelli lasciati al vento e make-up luminoso.

Elisabetta Gregoraci, bikini da regina

Come ogni estate Elisabetta si conferma Regina di bikini.

Nel suo primo weekend estivo a Forte dei Marmi, la Gregoraci, pubblicando sui social un carosello di foto che la ritraggono in costume, ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Elisabetta sfoggia spesso costumi eleganti, minimal ma sempre seducenti.

Sceglie tessuti raffinati e micro dettagli, enfatizzando il suo fisico con nuance sobrie.

Elodie, il costume pop da 79 €

La cantante partenopea che incarna lo spirito fresco ed energico del pop italiano si è fatta come sempre notare.

Elodie ha pubblicato un filmato che conta migliaia di visualizzazioni.

La cantante, in barca, bellissima, indossa un costume animalier nero e verde che ha subito incuriosito le fans.

A sorpresa, si è rivelata una scelta molto pop: 79 euro il costo del modello del brand Matinée "Fantasia Zebrato".

Rita Ora, il lusso da 500 €

Scelta invece griffatissima per Rita che ha sfoggiato un bikini in edizione luxury di Burberry. E’ stata la stessa cantante a condividere le foto scattate nel fine settimana dopo che al Glastonbury Festival aveva rubato la scena con un provocante abbinamento di abiti. Perché far parlare ( ed ammirare) fa parte dello show, che non si ferma mai.

