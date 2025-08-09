L’estate si infila tra le lenzuola con leggerezza
Colori accesi o neutri rilassanti. Fiori, geometrie o tinte unite. L’estate porta con sè la voglia di freschezza e quel desiderio di mutamento che parte dalla casa
Basta cambiare le lenzuola per trasformare l'atmosfera: un gesto semplice che rinnova, rinfresca e racconta uno stile. Il primo segnale del cambio di stagione è proprio il letto, che si veste di materiali naturali come cotone e lino, ideali per garantire comfort e traspirabilità durante le notti più miti.
Il bello dell’unito
Frette, con la collezione Primavera/Estate 2025, racconta un’eleganza senza tempo attraverso sfumature ispirate ai contrasti tra deserto e oceano: colori naturali, texture raffinate e un universo sensoriale che invita al relax. Un rituale di morbidezza e stile, dove ogni fibra svela una storia di artigianalità e savoir-faire: dal lino impalpabile al cashmere avvolgente, dalle finiture impeccabili del Triplo Bourdon alla leggerezza sofisticata della collezione String. Il lino continua a conquistare, come dimostra il completo lenzuola Panarea di Caleffi, delicato, con una punta di rosa che accende l’ambiente. Perfetto per le notti estive grazie alla sua traspirabilità e al fascino "raw" dell’effetto stropicciato. Anche Dalfilo punta sulla natura di questo pregiato filato con una collezione delicata e senza tempo: un’ode alla notti estive fresche almeno sulla pelle. Rivolta Carmignani interpreta la bella stagione con una palette essenziale e sofisticata, esaltando la qualità dei materiali e la cura dei dettagli. Anche Cielo, della collezione Naurae di Gabel 1957, avvolge il letto con un’eleganza discreta: un raffinato effetto falso unito, impreziosito da un profilo a contrasto, per uno stile sobrio e senza tempo. E per le serate più fresche? Il Canvas Linen Throw di Once Milano è il plaid ideale: realizzato in tela di lino finemente tessuta, unisce leggerezza e comfort in una texture piacevole al tatto, avvolgente ma mai pesante.
Soluzioni botaniche
I fiori, protagonisti assoluti, tornano in chiave versatile ed elegante. Fazzini li interpreta con un tocco romantico e contemporaneo, mescolando ispirazioni naturali, astrattismo e suggestioni orientali. Nella collezione Fields, lunghi steli e fiori campestri appena mossi dalla brezza evocano passeggiate mattutine in campagna. Il bianco del fondo appare luminoso, per poi svanire gradualmente in un disegno sempre più fitto su copripiumino e lenzuolo copriletto. Gabel 1957 li declina nella collezione Profumo di Lavanda, con una stampa raffinata su percalle di cotone, proposta in verde foglia e blu China. Somma1867, con la collezione Fairy, esalta invece la bellezza botanica con un tratto ricercato.
Geometrie
Le geometrie conquistano chi ama il rigore visivo e i pattern grafici. Lanerossi le trasforma in trame sofisticate, grazie a dettagli sartoriali e tessuti pregiati come cotone goffrato e jacquard. Musica e colore si intrecciano nelle opere di Kandinsky, maestro dell’astrattismo, cui Fazzini dedica la collezione Symphonic. Elementi geometrici si incastrano restituendo bagliori metallici: corde d’arpa che si tingono di bronzo nella variante verde, e di riflessi rame nella versione rosa. Non mancano suggestioni d’Oriente, eleganza Art Déco e ispirazioni anni Venti. Mirabello Carrara propone paisley mediorientali e trame ramage su percalle Louisiana, mentre Somma1867, con la collezione Impero, rilegge il fascino dei roaring twenties mescolando modernità e classicismo.
Sostenibilità, il vero lusso
Sempre più brand scelgono materiali organici certificati, processi responsabili e prodotti durevoli. Cinelli Piume e Piumini, con la collezione Natura, propone piumini e guanciali realizzati con tessuti certificati GOTS e piuma riciclata GRS®, coniugando performance e rispetto per l’ambiente. Anche Somma1867 e Gabel 1957 rafforzano il loro impegno attraverso l’uso di fibre naturali e finiture facili da curare, per una bellezza che dura nel tempo.
Leggi anche:
Lampade portatili da interno e da esterno: i modelli più belli per illuminare ovunque
Contenuti consigliati
- Fashion
Vite in passerella: Adut Akech, la "sopravvissuta" della moda
Icona di bellezza e multiculturalità, Adut Akech e la sua favola incantano il fashion system
- beauty
Sette fragranze al fico che sanno d’estate
Il frutto che matura in agosto è protagonista di accordi insoliti, golosi e solari
- Fashion
Non chiamiamoli “copricostume”
Statement di stile, veri e propri outfit che accompagnano l'arrivo in spiaggia o il lunch sotto il pergolato. Dal kaftano alla camicia oversize, ecco i modelli più nuovi e come indossarli
- beauty
8 travel kit che semplificano la beauty routine in viaggio
Piccoli e compatti, racchiudono tutti i must have per prendersi cura di viso e corpo
- fashion
Camicia da uomo, il grande classico dell’estate
Da Bottega Veneta a Giorgio Armani, per gli stilisti è un must-have
- beauty
Scottature solari, cosa fare per lenire la pelle
Per dare sollievo alla cute irritata è d’obbligo puntare subito su rimedi intensamente idratanti
- Entertainment
Charlize Theron: “La mia nuova vita a 50 anni (con leggerezza)”
L’attrice sudafricana compie 50 anni e ci insegna come l’età sia solo un costrutto sociale
- Beauty
Acque profumate, le più nuove e fresche per l’estate
Perfetta alternativa all’eau de toilette
- fashion
Scarpe da spiaggia, tutti i modelli per essere chic sul bagnasciuga
Infradito o ciabatte, in gomma o in tessuto, con tacco o ultrapiatte
- fashion
Lo scialle è tornato. L'accessorio irrinunciabile nelle sere d'estate
In leggera seta, ricamato o in lurex. Considerato anonimo e utile solo per coprire le spalle, ora rivendica il suo posto come il più ricercato della stagione
- Living
I segreti della Kombucha, la bevanda dell’estate
Da bere alcol-free con ghiaccio o in versione cocktail, ecco la bibita (fermentata) che si può preparare anche a casa
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Demna, l’outsider
Storia di uno dei più influenti designer: il georgiano Demna Gvasalia
- Living
L’intreccio nel design: un gesto umano che trasforma natura in cultura
L’intreccio è l’arte del legare: tra materia e idea, tra tradizione e modernità
- Lifestyle
Anguria, un frutto che diventa mood dell’estate
Dalla moda al make-up, fino ai giochi, alle auto e ai cocktail
- entertainment
Vite in passerella: Bianca Balti, la guerriera della moda
Storia di una delle supertop più conosciute al mondo, tra passerella e vita privata
- fashion
Parei: i segreti per “annodarli” con stile
Non c'è vacanza senza pareo. Un capo che ha avuto la capacità di trasformarsi grazie alla sua versatilità. Da capo da spiaggia a trend (anche) cittadino
- Fashion
Milano Fashion Week, gli appuntamenti di settembre
È stata pubblicata la prima bozza del calendario delle sfilate milanesi dedicate alle collezioni femminili Primavera/Estate 2026
- Lifestyle
Ecco tutti i segreti del vero spritz
Le origini e la ricetta originale
- beauty
Pelle grassa, come prendersene cura in tre semplici passaggi
Ecco cosa fare per purificarla con delicatezza
- Fashion
Estate: vestiamoci di bianco
Dal tessuto sangallo, al pantalone total white, fino al bikini candido. Ecco tutte le declinazioni del colore delle vacanze nelle collezioni Primavera/Estate 2025
- Entertainment
Gigi Hadid e Bradley Cooper: matrimonio in vista?
L'attore sarebbe intenzionato a sposare la modella con la quale si frequenta da almeno due anni.
- Lifestyle
Yves Saint Laurent, ad Arles una mostra celebra il dialogo tra moda e fotografia
Il lato più intimo e inedito dello stilista si svela in Yves Saint Laurent et la photographie
- beauty
Scalp-care, ecco perché prendersi cura del cuoio capelluto
Shampoo e balsamo ma anche sieri e maschere coccolano lo scalpo