La rivoluzione del live set: quando il DJ diventa performer

Fred Again si esibirà all’Ex-Macello il 4 settembre 2025 a Milano, Italia - Credits: Getty Images

Il fenomeno non è più di nicchia perché oggi il DJ è una figura culturale centrale , capace di definire linguaggi visuali, trend di moda, codici estetici. Non è più un selezionatore invisibile, ma un performer-regista che unisce suono, immagine, narrazione. Lo si vede nei grandi eventi internazionali - Tomorrowland ha superato i 600.000 visitatori nelle edizioni più recenti - e nei festival che hanno ridefinito la relazione tra estetica e musica, dal Primavera Sound al Sónar, fino ai format ibridi come Dekmantel e Field Day. La narrazione è cambiata: il DJ non “mette dischi” ma crea mondi.

La musica elettronica è diventata uno dei motori culturali centrali della contemporaneità. Non soltanto in termini estetici, ma anche economici. Secondo l’IMS Business Report 2024, il settore globale dell’elettronica ha raggiunto 12,9 miliardi di dollari, segnando un incremento del +9% rispetto al 2023 e tornando sopra i livelli pre-pandemici. L’anno successivo, nel 2025, si stima un’ulteriore espansione guidata da tre forze: l’esplosione dei live immersivi , la centralità del DJ come brand e l’impatto delle piattaforme social nella costruzione dell’immaginario.

Michael Kiwanuka si esibisce in concerto durante il secondo giorno del Primavera Sound Festival al Parque da Cidade il 13 giugno 2025 a Porto, Portogallo - Credits: Getty Images

Charlotte de Witte reinterpreta la techno con un rigore quasi sartoriale: nero, tagli minimal, postura controllata, un immaginario che comunica autorità e ipercontrollo. Honey Dijon, icona house e del fashion system, ha firmato colonne sonore per Dior e collaborato con Calvin Klein, contribuendo a portare il DJing dentro le passerelle come linguaggio estetico. Non si tratta più di styling, ma di una identità visiva strutturata.

Nella cultura contemporanea la console è diventata un simbolo visivo: trasparenze, LED, superfici luminose , camere miniaturizzate che riprendono mani e gesti: tutto contribuisce alla messa in scena di un nuovo tipo di performance. Fred Again ha imposto un’estetica emotiva e fisica: luci morbide, visual diaristici, una costruzione intima del palco che amplifica l’empatia. Peggy Gou , ormai stabilmente sopra i 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ha portato nel clubbing il linguaggio della moda globale: sunglasses oversize, palette pop-luxury, silhouette ispirate allo Y2K, collaborazione con Louis Vuitton, apparizioni sulle principali testate fashion.

Charlotte de Witte si esibisce dal vivo sul palco durante il “Tomorrowland Brasil 2024” al Parque Maeda – Itu il 13 ottobre 2024 a San Paolo, Brasile; Fred Again si esibisce durante il Lollapalooza al Grant Park il 4 agosto 2023 a Chicago, Illinois; Peggy Gou partecipa all’evento di lancio della Pop-up “Korea Space Collection” del marchio britannico di peluche di lusso Jellycat presso MM Seongsu il 4 novembre 2025 a Seoul, Corea del Sud - Credits: Getty Images

Il live come spazio immersivo

Il live elettronico si è trasformato in un ambiente multisensoriale. Non è più una sequenza di tracce: è una narrazione immersiva costruita attraverso scenografie, visual generativi e architetture temporanee. I Bicep hanno creato uno dei format più iconici degli ultimi anni: gli show audiovisivi all’Alexandra Palace (10.000 posti) sono diventati un benchmark per cura estetica, minimalismo e interazione tra suono e immagine. Eric Prydz, con HOLO, ha riscritto la grammatica del palco: effetti olografici, creature tridimensionali, illusioni che giocano con la percezione del pubblico.

Kaytranada, vincitore di un Grammy per Best Dance/Electronic Album, ha portato un’estetica luminosa, coreografica, quasi cinematografica. In Italia, la trasformazione è evidente: il Kappa FuturFestival ha registrato nel 2024 oltre 110.000 presenze da più di cento Paesi, consolidando un’identità visuale che mixa architettura industriale, tecnologia e immaginario cyber; il Nameless ha raggiunto stabilmente le 100.000 presenze, con palchi monumentali e storytelling visual pensato per la fruizione social: format come Rock in Roma, Decibel Open Air o le serate del Tempio del Futuro Perduto a Milano sposano approccio visual e curatela identitaria. Il risultato è chiaro: oggi il live set è un’architettura. Si guarda, si vive, si attraversa.

Moda, pubblico e club culture

La trasformazione del live elettronico non è un processo unidirezionale: non riguarda soltanto i performer. Il pubblico, oggi, è parte attiva della scenografia. La dancefloor diventa un tableau vivente, un set fotografico spontaneo, un ecosistema estetico in cui il look è un linguaggio identitario, non accessorio. Negli ultimi anni la cultura del clubwear è esplosa, sostenuta da due traiettorie precise: il ritorno dello Y2K (è la sigla con cui gli inglesi indicano gli Anni 2000, riletto in chiave luxury e street) e la diffusione globale del techwear, nato dalla performance fisica e ora adottato come codice estetico. I dati combinati del Lyst Index 2024 e del report BoF–McKinsey State of Fashion 2025 confermano questa direzione: l’interesse per sneakers tecniche, capi activewear ibridi, pantaloni cargo modulabili, accessori metallici, micro-bag e sportswear di fascia alta è in continua crescita.

Il confine tra club, passerella e streetwear è diventato permeabile: gli stessi capi circolano negli editoriali fashion, nei festival e nelle serate più influenti. Il ruolo dei club in questa trasformazione è cruciale. Il Berghain di Berlino, con il suo immaginario dark-industriale, ha influenzato designer come Rick Owens, Ann Demeulemeester e Boris Bidjan Saberi, contribuendo alla canonizzazione di una moda techno basata su volumi scultorei, cuoio, layering e monocromie profonde. Non è un semplice “dress code”: è un’estetica codificata, con radici nella sottocultura queer berlinese e nelle culture DIY del post-muro.

A Londra, il fabric ha trasformato il clubbing in un rituale collettivo in cui moda e performance convivono. Lì i look oscillano tra funzionalità e teatralità, mentre l’immaginario visivo delle serate finisce regolarmente su campagne streetwear, lookbook e shooting editoriali. Lo stesso accade al De School di Amsterdam, che fin dalla sua apertura ha integrato moda, fotografia e clubbing in un’unica grammatica estetica: silhouette neutre, tagli minimal, sportività elevata a forma di lifestyle.

In Italia, Milano gioca un ruolo inaspettatamente avanzato. Le serate del Tempio del Futuro Perduto, gli eventi dell’HangarBicocca, gli happening indipendenti della scena techno hanno generato una nuova estetica ibrida: techno e avanguardia, sportswear e couture, materiali tecnici e tagli sartoriali. I look diventano manifesti personali, strumenti per dichiarare appartenenza, sensibilità estetica e orizzonte culturale. In questo ecosistema, il DJ performer assume una funzione centrale: diventa modello estetico, trendsetter naturale e catalizzatore di immaginari. Le sue scelte - la palette dei visual, il moodboard della comunicazione, l’outfit di scena - si riflettono immediatamente sul pubblico. Le silhouette, i colori, i materiali e i codici lanciati da figure come Peggy Gou, Honey Dijon, TSHA, SPFDJ o Anetha vengono riassorbiti e reinterpretati dalla community globale. Lo stile, nel club contemporaneo, non è un accessorio: è un sistema di segni, un modo di dirsi, riconoscersi e appartenere.