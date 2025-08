È capitato a tutti, probabilmente persino ai più attenti e responsabili, di trascorrere più tempo del dovuto sotto i raggi magari dimenticando persino di riapplicare l’SPF. In vacanza, dopotutto, si pensa a rilassarsi e divertirsi curandosi meno del resto: utilizzare la crema solare è d’obbligo (per tutti i fototipi, inclusi i più scuri, che non sono a riparo dai potenziali danni provocati dagli UV) ma nelle ore in cui i raggi sono più potenti tutti dovrebbero anche ripararsi all’ombra. In caso contrario, infatti, la pelle rischia di farne le spese, con una maggiore probabilità di sviluppare scottature ed eritemi che, nel tempo, possono provocare la comparsa di macchie scure e rughe, ma anche problemi ben più seri.

Se, una volta rientrati dalla spiaggia, la cute appare calda e arrossata, è segno che ci siamo scottati. Per alleviare la sensazione di fastidio e riportare l’epidermide al suo stato ottimale meglio non perdere tempo e intervenire subito. Da un lato bevendo molta acqua e facendo una doccia rinfrescante o addirittura immergendosi nella vasca alla quale avremo aggiunto della polvere di amido di riso perfetto per dare sollievo a irritazioni e prurito.

Dall’altro stendendo sulle zone interessate lozioni idratanti e lenitive in grado di attenuare la sensazione di discomfort restituendo elasticità alla pelle. Per scegliere il prodotto giusto, osservate l’etichetta e optate per ingredienti come aloe vera, il cui gel naturale è antinfiammatorio, avena, ricca di betaglucano calmante e probiotici, perfetti per riparare la barriera cutanea danneggiata. Optate per la texture che preferite, più ricca ed emolliente ideale in caso di secchezza estrema oppure leggera e dalla consistenza gel, effetto sorbetto. In caso di dolore, invece, optate per le formule spray che non necessitano di essere massaggiate e consultate il medico per essere sicuri che non si tratti di ustione da trattare anche con l’aiuto di farmaci specifici.

Soothing After Sun Balm di Clarins è una crema balsamo che allevia la sensazione di calore, idrata intensamente, lenisce e protegge dagli effetti dei radicali liberi grazie al mix di aloe vera, estratto di karité e anguria.

Contiene aloe vera ricca di sali minerali ad azione lenitiva ed estratto di chinotto ricco di vitamina C antiossidante SU After Sun di Davines, crema gel che dona sollievo e freschezza alla pelle arrossata e inaridita dopo l’esposizione solare

Aloe Vera Gel di Dr. Barbara Sturm è un trattamento lenitivo intensivo a base di succo di aloe vera biologica e pantenolo dall’effetto rinfrescante che favorisce la rigenerazione cutanea, dona sollievo e calma le irritazioni.

Maschera Siero Lenitiva Cicapair di Dr.Jart+, con centella asiatica riparatrice, allantoina e lipopeptide dona freschezza, idrata, riduce gli arrossamenti e rafforza la barriera cutanea.

Neocica Moisturizing Repairing Care di Filorga è un trattamento riparatore specifico per il ripristino delle condizioni ottimali della barriera cutanea che racchiude un peptide booster di collagene, ramnosio lenitivo e acido ialuronico idratante.

Sunissime Crema Dopo Sole Sorbetto Viso e Décolleté di Lierac idrata e lenisce la pelle grazie a estratti di amamelide e alga rossa che proteggono dal fotoinvecchiamento prolungando l’abbronzatura.

After Sun Intensive Recovery Emulsion di Shiseido ha una formula nutriente pensata per restituire benessere dopo l’esposizione solare grazie all’estratto di scutellaria baicalensis dall’intenso potere antinfiammatorio.

