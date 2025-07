Il 30 luglio si festeggiano le amicizie vere e leali, quelle che non vengono erose dagli anni che passano e dalle negatività. Da Taylor Swift e Selena Gomez, a Julia Roberts e George Clooney, ecco le best friendship più cool di Hollywood

Una giornata per celebrare chi, ogni giorno, ci supporta – e sopporta: gli amici, quelli veri. Una ricorrenza mondiale che cade il 30 luglio e che omaggia il rapporto più leale che ci sia. Legami indissolubili che non cedono allo scorrere del tempo e ai battibecchi che, si sa, fanno parte di ogni relazione sana e dalle radici solide.

Anche nel jet set le amicizie profonde possono nascere e intensificarsi. Alcune coppie di star sono amiche per la pelle e farebbero di tutto per aiutarsi a vicenda e sostenersi sfidando malelingue e invidie, dando vita a sodalizi dall’alto tasso di glamour. Ecco quali sono le vere amicizie da film.

Taylor Swift e Selena Gomez: quando chiude una storia, si apre un’amicizia

Sono tra le celebs più potenti del pianeta. E sono amiche, anzi, BFF. Taylor Swift e Selena Gomez sono inseparabili da 17 anni. Un legame inossidabile che resiste al tempo e ai pettegolezzi.

Selena Gomez e Taylor Swift insieme sul palco del The 1989 World Tour Live allo Staples Center di Los Angeles, il 26 agosto 2015 Credits: Getty Images

La loro amicizia è nata grazie a relazioni andate male. È il 2007. Taylor esce con Joe Jonas. Selena con uno dei fratelli di lui, Nick. Due coppie perfette per uscite a quattro, durante le quali a crescere sempre più è la simpatia tra le due cantanti. Quando le storie volgono al termine, l’amicizia tra T ed S prosegue. Non solo, si intensifica.

Le due ragazze si iniziano a mostrare sempre più insieme - tra uscite mondane e post sui social – ed entrano in soccorso l’una dell’altra nei momenti peggiori. Quando Kanye West si prende gioco di Taylor sul palco degli Mtv Music Awards del 2009, Selena inizia a diffondere tweet per difendere l'amica. In risposta, quando Justin Bieber tradisce Selena, Taylor si scatena mettendo like a tutti i post contro il cantante.

Attenzione, non mettetevi contro Taylor e Selena!

Jennifer Aniston e Courteney Cox, best Friends non solo sul set

Quando una serie tv è galeotta. Sono amiche da 30 anni e la loro amicizia è tra le più belle, sincere e durature di Hollywood. Jennifer Aniston e Courteney Cox formano una coppia inossidabile di bestfriends che non potrebbero vivere l’una senza l’altra. Un rapporto perfetto che Jennifer Aniston non perde occasione di celebrare sui social.

Sul set di Friends, una delle serie tv che ha fatto la storia, Rachel e Monica sono amiche per la pelle, anche se i loro caratteri sono totalmente opposti. Rachel è frizzante, un po' svampita e viziatella. Monica è precisa, attenta ad ogni dettaglio e la cucina è la sua passione. Ma sono amiche vere. E quando un film diventa realtà, il sogno si avvera.

Penelope Cruz e Salma Hayek: “Siamo come sorelle”

Hanno entrambe un background ispanico. Una è spagnola, l’altra messicana, e questo le unisce da sempre. Di chi si tratta? Di Penelope Cruz e di Salma Hayek, due attrici che nel corso degli anni si sono fatte spazio nel mondo del cinema hollywoodiano grazie al loro talento e alla loro bellezza.

Penelope Cruz e Salma Hayek al WSJ Magazines Innovator Awards al Museum of Modern Art 2024, a New York City Credit: Getty Images

Sulle colline losangeline si dice che l’arrivo della moglie di Javier Bardem nel mondo patinato della città degli angeli sia dovuto alla mano di Salma, che durante i primi anni di permanenza ad Hollywood di Penelope divenne quasi la sua famiglia, accogliendola in casa sua. Hanno recitato insieme in Bandita, film che però non riscosse molto successo, ma la loro amicizia esplode, come le loro carriere.

Nicole Kidman e Naomi Watts: tutta colpa di un bikini

Si sono conosciute negli Anni 80 sul set di uno spot pubblicitario di costumi. Si sono guardate con occhi pieni di rivalità o competizione? Assolutamente no, anzi. Nicole Kidman e Naomi Watts hanno fatto amicizia parlando di tutto, dalle rispettive famiglie agli amici in comune. Due anime che si sono trovate.

Naomi Watts e Nicole Kidman alla première di The Ring al Bruin Theatre, Westwood (California) nel 2002 Credit: Getty Images

Quando arriva il set del film Flirting, nel 1991, per cui entrambe ottengono un ruolo, il legame si fortifica ancora di più e vengono gettati i semi per un’amicizia che dura una vita. La carriera di Nicole non stenta a decollare, mentre quella di Naomi esplode un po' dopo, con il film Mulholland Drive del 2001.

Più volte Naomi ha rivelato che il grande legame con Nicole l’ha letteralmente salvata, aiutandola a superare momenti complicati sia sul lavoro che nella vita privata. Come quando Nicole, dopo aver ottenuto un ruolo in The Perfect Couple insieme con Liev Schreiber, ex compagno di Naomi, ha la delicatezza di sincerarsi che la sua amica fosse d’accordo. Brava Nicole!

Ben Affleck e Matt Damon, l’amicizia di lunga data

Si conoscono fin da quando sono bambini e sono cresciuti giocando insieme nello stesso quartiere di Cambridge, in provincia di Boston. Ben Affleck e Matt Damon sono compagni di scuola e insieme, nel tempo, coltivano la passione per il cinema. Il rapporto diventa unico dopo che Ben difende Affleck da un bulletto.

Credit: Getty Images

Da lì, quattro decenni di amicizia e nove film insieme, che testimoniano un rapporto duraturo e senza spine, che porta i due attori a fondare insieme una società di produzione, la Mindy Kaling.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet: galeotto fu il Titanic

Un legame fraterno e infrangibile. Questo è quello che unisce Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, da quando, nel 1999, insieme, conquistano i cuori di milioni di fan in tutto il mondo interpretando Jack e Rose nel kolossal Titanic.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio insieme sul red carpet degli Oscar nel 2016 Credit: Getty Images

Un momento importante nella vita dei due attori, che segna l’inizio di una forte intesa, che resiste al tempo e alla lontananza e che testimonia – almeno in questo caso – che l’amicizia tra uomo e donna può esistere.

Le due giovani star iniziano a presenziare insieme agli eventi più importanti, come ai Golden Globe 1998, abitudine che tuttora portano sul red carpet, scherzando e ridendo come due compagni di scuola. I fan della coppia (nel film) sperano da sempre che tra i due nasca qualcosa di più anche nella vita reale, ma per ora ci dobbiamo rassegnare.

Passa il tempo e arriva un nuovo copione che li porta a recitare insieme sul set di Revolutionary Road, nel 2008. Sono cresciuti, e con loro le capacità attoriali.

Julia Roberts e George Clooney, amici di hamburger

Molti di noi se li ricordano in Ocean’s Eleven, nel 2001, come una coppia innamoratissima. Lui sbanca casinò, lei è la sua ex. Ma si amano ancora. Sul set Julia Roberts e George Clooney diventano amici per la pelle. Sono trascorsi quasi 25 anni e il loro legame è più stabile che mai, nato in modo spontaneo, ridendo e scherzando seduti sul pavimento mangiando hamburger.

I due attori recitano insieme anche sui set di Confessioni di una mente, nel 2002, Money Monster – L’altra faccia del denaro, nel 2016, e Ticket to Paradise, nel 2022. E la loro amicizia si solidifica sempre di più.

Julia Roberts e George Clooney alla première di Ticket To Paradise al Regency Village Theatre; Los Angeles, California, 2022 Credits: Getty Images

Spesso insieme sui red carpet degli eventi più importanti del jet set, Julia e George sono due amici con i fiocchi.

Un animaletto per amico

Le amicizie vere, quelle leali e sincere, non nascono solo tra persone, ma anche – e soprattutto – tra uomini e animali. Il mondo del cinema da sempre racconta questi grandi amori, che stringono il cuore e che spesso fanno versare lacrime su lacrime.

Nel 1993 esce al cinema Free Willy, un amico da salvare. L’orca maschio che tutti credono nemico dell’uomo viene sottratta al suo destino crudele all’interno di un parco acquatico da un ragazzino orfano, che diventa il suo migliore amico.

Dal film Free Willy, un amico da salvare, 1993; L'orca protagonista del film in un'immagine del 1999 Credit: Getty Images

Un legame che nessuno mai potrà distruggere, come quello tra il cane Hachikō, di razza Akita, che dopo anni trascorsi ad accogliere alla stazione dei treni di Shybuia, a Tokyo, il suo padrone, l’agronomo Professor Hidesaburō, anche dopo la sua morte non si rassegna e continua ad aspettarlo. Un esempio unico di fedeltà, che ha portato alla costruzione di una statua in suo onore nel famoso incrocio della città giapponese.

Credits: Getty Images

Una seconda statua, che rappresenta il sogno dell’incontro tra Hachico e il suo padrone si trova all’Università Imperiale di Tokyo.

La statua che rappresenta il ricongiungimento di Hachiko con il suo padrone, mai avvenuto, ma nel cuore di molti, Università Imperiale di Tokyo Credits: Getty Images

Un insieme di racconti che parlano di sentimento e rispetto, come quella di Lessie, un collie venduto dalla propria famiglia per guadagnare qualche soldo e che, però, soffrendo enormemente per la separazione dal suo padroncino, fa di tutto per tornare da lui e intraprende un viaggio disperato per riabbracciare il suo migliore amico.

Lassie cerca di svegliare Roddy McDowall, il suo padroncino, nella scena del film Torna a casa Lassie, del 1943 Credits: Getty Images

Buona festa dell’amicizia!

