Ferragosto chic in montagna
Mentre le spiagge si affollano, chi sceglie la montagna conquista un’oasi di frescura, silenzi rigeneranti e panorami mozzafiato. Per vacanze a tutta natura tra trekking e sapori ad alto tasso di stile
La montagna d’estate è sempre più chic. Via dalla pazza folla, attraverso boschi e rifugi incantati. Il segreto? Scegliere mete e stile giusti. Ecco i nostri suggerimenti.
Look da vetta
La parola d’ordine è tecnica, sì, ma fashion. Pochi pezzi ad hoc e lo stile in quota è garantito.
Tra i must-have del Ferragosto in quota c’è la bandana, accessorio iconico che torna anche sulle passerelle: annodata tra i capelli, al collo o al polso, oppure indossata al posto del berretto per proteggersi dal sole.
Per le escursioni, non possono mancare le racchette, in versione ultraleggera, per camminate sui sentieri. Sono sempre più usate, abbinate a leggings e occhiali sportivi oversize.
Balenciaga le propone in versione luxury, in alluminio, nylon e gomma neri.
Per passeggiate comode, ci sono i fuseaux, che fanno parte della capsule collection Dior Alps e coniugano elevate prestazioni con lo spirito sartoriale della Maison, realizzati in jersey tecnico con il motivo Dior Oblique blu.
Per un trekking professionale non possono mancare gli scarponcini, accompagnati però dal giusto calzino. Gucci, nella collezione Cruise 2025, li propone con i simboli e i codici distintivi della griffe reinventati in chiave moderna. Questo modello è realizzato in misto cotone a coste con ricamo di margherite.
A completare il look, il capiente zaino Moncler Grenoble per uomo e per donna è pensato per le avventure all’aria aperta.
Esperienze: tra trekking, laghi alpini ghiacciati e picnic gourmet
La montagna ad agosto è il paradiso di chi ama camminare: dal Trentino alla Valle d’Aosta, dal Piemonte, alla Svizzera. Ogni regione propone itinerari per tutti i gusti: passeggiate tra i pascoli, scalate con guida alpina e persino sciate sotto il sole d'agosto.
Lo Snowpark estivo di Zermatt, situato sul Plateau Rosa, è uno dei parchi per il freestyle più alti delle Alpi. Inoltre, lo skipass estivo permette l'accesso a tutti gli impianti di risalita nel comprensorio del Matterhorn Glacier Paradise e Sunnegga-Rothorn, compresi i 21 km di piste sul ghiacciaio.
Chi preferisce la quiete può invece puntare su un picnic sul prato accanto a un lago montano, con cestini gourmet già pronti firmati dai rifugi stellati.
Da provare, l’esperienza delle albe in quota, con partenza notturna e colazione in rifugio. Perfette per osservarle con un pizzico di magia le “StarsBox“. A metà tra tenda e rifugio, hanno un tetto apribile da cui osservare il cielo stellato.
L’ideale per la notte di San Lorenzo. Il dettaglio “plus”? Le starbox del rifugio Mongioie, a Ormea, paesino montano a forma di cuore nell’Alta Val Tanaro, privacy e romanticismo assicurati con vista pareti calcaree e, nelle giornate terse, perfino del mare.
Tre destinazioni di stile, suggerite da X-style (tra Italia e Europa)
Un rifugio alpino tra le Dolomiti
Ha appena aperto nel cuore di San Cassiano uno storico rifugio, Aman Rosa Alpina, e inaugura, con un’accurata ristrutturazione, una nuova stagione dell'ospitalità d'eccellenza. Design minimale, cucina d'autore e benessere su misura, in perfetta armonia con il paesaggio dolomitico. Il restyling è stato affidato all’architetto Jean-Michel Gathy, che ha lavorato usando materiali naturali e mixando stili diversi, artigianato locale e linee essenziali.
Il buen retiro in Engadina
Un luogo di ritiro da sempre meta di affezionati e allo stesso tempo un punto di partenza per grandi avventure, il Carlton Hotel St. Moritz è un autentico destination hotel, con vista mozzafiato sul lago e sulle montagne dell’Alta Engandina. Un'elegante perla alpina, affacciata sul lago di St. Moritz a un’altitudine di 1.856 m, questo boutique-hotel a 5 stelle superior, membro della Leading Hotels of the World, coniuga intimità e servizio esclusivo.
L’esperienza culinaria è affidata al ristorante Da Vittorio – St. Moritz, insignito di 2 stelle Michelin e 18 punti Gault Millau, che propone autentica cucina italiana in un contesto raffinato.
Per momenti di relax, l’imponente spa di 1.200 m² su tre livelli offre piscine interne ed esterne, sauna, trattamenti deluxe e aree dedicate alla cura del corpo.
Un santuario per l'anima sulle Alpi tedesche
Schloss Elmau, immerso nella tranquilla Valle di Elmau, sulle Alpi tedesche è più di un semplice rifugio: un santuario per l'anima.
Tra boschi e vette innevate, questo iconico hotel tedesco è celebre per aver ospitato summit internazionali come il G7, ma anche per la sua anima culturale: concerti di musica classica, letture e incontri con intellettuali si alternano a momenti di benessere nella spettacolare spa affacciata sulle montagne. Diviso in due anime – il castello principale e il moderno Retreat – Schloss Elmau offre esperienze gourmet, yoga, escursioni nella natura e una biblioteca degna di un salotto letterario europeo.
La mostra (da non perdere)
Per chi fa un salto in Trentino, da non perdere la mostra sui ghiacciai. Al Mart di Rovereto, il percorso si snoda attraverso oltre 50 immagini che li ritraggono da ogni parte del globo. Paesaggi spettrali, scolpiti dal ghiaccio e dal tempo, che appaiono come reliquie di un equilibrio climatico ormai compromesso. Un viaggio visivo potente, drammatico e profondamente poetico: è questo il lascito di Sebastião Salgado, il maestro della fotografia scomparso lo scorso maggio, che torna a parlare al pubblico attraverso quella che è stata definita la sua mostra-manifesto.
