Cani e gatti donano gioia immensa e una spalla su cui piangere nei momenti più tristi. Sono i compagni di vita dalla fedeltà assicurata e ascoltatori privi di malizia. Lo sanno bene anche le star, che, nei momenti liberi – ma anche sul red carpet - rivelano il loro lato più umano, venendo spesso immortalati insieme ai propri compagni di vita.

Karl Lagerfeld e Giorgio Armani: amori felini

Nella loro vita hanno creato opere d’arte fatte di tessuti preziosi e decorazioni che li hanno resi colonne portanti nel mondo della moda. Dietro all’estro inimitabile dello storico direttore creativo Karl Lagerfeld e di Re Giorgio Armani, però, c’è sempre stato anche un grande amore per gli animali.

La gatta Choupette, un sacro di Birmania dagli occhi celesti, ha conquistato il cuore di Karl Lagerfeld. Otto anni di vita condivisi, che hanno dato vita a una vera e propria storia d’amore nata quando, nel 2011, il modello e amico dello stilista, Baptiste Giabiconi affida a Karl la splendida gatta in vista di un viaggio a Marsiglia le vacanze natalizie. Tra Lagerfeld e l’animaletto color tortie-points scatta il colpo di fulmine e, in quei mesi definiti dallo stesso stilista “quasi mistici”, il loro legame diventa inossidabile, tanto che, al ritorno dell’amico, lo stilista lo accoglie affermando deciso: “Caro mio, la tua Choupette da oggi sarà la mia Choupette”.

Un amore così grande da far diventare Choupette una delle eredi di Karl Lagerfeld, mancato nel 2019. Il testamento dello stilista avrebbe dovuto cadere a favore della custode dello stilista, Françoise Caçote, a cui poi è stata affidata la micia, e della bellissima gatta, affinché non le fosse mai mancato nulla, ma le volontà di Karl non sembrano ancora essere state portate a termine.

Choupette nel tempo è diventata una vera diva, ambita testimonial di brand prestigiosi e star dei red carpet. Papà Karl sarà sicuramente fiero della sua migliore amica, divenuta celebre anche grazie alle tante apparizioni sui social del grande creativo, in compagnia dello stesso e anche dopo la sua scomparsa, tanto da essere considerata la gatta più fotografata al mondo. Un amore senza fine.

Anche Giorgio Armani ha sempre espresso il grande affetto provato verso i gatti. A differenza di Lagerfeld, però, Re Giorgio ci ha sempre tenuto alla riservatezza dei suoi amati felini, tanto da rivelare in passato che il loro lato esibizionista lo riservassero solo per lui… Nel 1979, agli esordi, Armani si fa immortalare giovanissimo con un bellissimo gattone persiano grigio perla.

Un’eleganza non solo estetica, ma anche d’animo: il grande stilista, infatti, ha spesso dimostrato il suo grande amore per gli animali, prestando la propria immagine per campagne contro l’abbandono di queste innocenti creature e circondandosi nella sua vita privata di una piccola squadra di amici fidati.

Giorgio Armani ritratto insieme a uno dei suoi gatti, un persiano grigio perla, agli esordi della sua carriera nel 1979. Credit: Getty Images

E che dire dell’amore di Valentino per i carlini? Negli anni ne abbiamo visti 6 seguirlo dappertutto - in casa, in aereo, a pranzo o a spasso, perfino in barca - tutti chiamati con un nome che comincia per la M: Molly, Milton, Monty, Margot, Maude e Maggie. “Per gran parte della mia vita ho avuto cani di diverse razze ma da quando ho incontrato il carlino, per me esiste solo lui”, ha precisato lo stilista. Li ha inseriti anche nella locandina di Valentino, the Last Emperor. Pellicola in cui lo stesso Valentino esclama: “Non mi importa della collezione. I miei cani sono più importanti!”.

Lo stilista Valentino e i suoi amati Carlini Credit: ANSA

A passeggio con fido, parola di celeb!

I personaggi più cool del mondo del cinema e della moda amano circondarsi della compagnia dei loro amati amici a 4 zampe. Il relax più grande? Passeggiare con loro, parola di Andie MacDowell , Gisele Bündchen, Irina Shayk, Emma Roberts, Ben Affleck, Emily Ratajkowski…

Un animaletto conquista il cuore di tutti, anche di coloro che hanno il mondo ai propri piedi.

