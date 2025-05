Valentino Clemente Ludovico Garavani, per tutti semplicemente Valentino, compie 93 anni. È nato a Voghera, in provincia di Pavia, l'11 maggio 1932. Viene definito “l’ultimo imperatore della moda, l’unico che ha celebrato il suo 45° anno di attività con tre giorni di sfilata a Roma, nel 2007, anno del suo ritiro. Il primo – ancora prima del gatto Choupette di Karl Lagerfeld - a portare gli animali domestici ovunque, nello specifico i suoi adorati carlini.

La sua passione per la moda nasce quando era giovanissimo e inizia frequentare una scuola di figurino a Milano. A soli 17 anni parte per Parigi dove si forma negli atelier di Jean Dèsses e Guy Laroche. Quando torna in Italia, apre a Roma, in Via Condotti, il suo laboratorio di sartoria.

Nel 1962 arriva la svolta. A Palazzo Pitti di Firenze Valentino partecipa alla manifestazione ideata dal Marchese Bista Giorgini per la promozione della moda italiana. Gli viene offerto l’ultimo orario disponibile nell’ultimo giorno di sfilate, quando i buyer – di solito – hanno già fatto le valigie. Si era però sparsa la voce di un enfant prodige arrivato da Parigi. Risultato: gli ordini furono così tanti che la notte bastò a malapena per scriverli.

Il sodalizio con Giancarlo Giammetti, allora studente di architettura, fa il resto. Lui e Valentino si completano a vicenda. La Maison, di cui Giammetti è co-founder, scala il successo.

Le lavorazioni di altissima sartoria diventano un segno distintivo, così come il leggendario rosso Valentino. Arrivano i riconoscimenti, le collabs con le star di Hollywood.

Riassumere Valentino in poche righe è impossibile. Il couturier ha insegnato al mondo cos'è l'eleganza e oggi, in modi diversi, continua a farlo. Il 25 maggio sarà inaugurata a Roma la prima mostra della Fondazione Valentino Garavani-Giammetti nel nuovo palazzo di piazza Mignanelli 23.

Ripercorriamo la vita dello stilista attraverso 10 punti, che forse non conoscete.

Il rosso Valentino: tratto distintivo della maison

"Penso che una donna vestita di rosso, soprattutto di sera, sia meravigliosa. È, tra la folla, la perfetta immagine dell’eroina”. Valentino è diventato così famoso anche per l’utilizzo di una particolare sfumatura di rosso: il leggendario “rosso Valentino”. Si narra che fu un'anziana signora fra la folla dell'Opera di Barcellona, in velluto magenta, a stuzzicare la fantasia di Valentino ancora studente. Una nuance intensa che accende i sensi. Quando poi nel 1959 apre il primo atelier, il couturier ha ben in mente quell’immagine e decide senza indugi che la donna Valentino sarà vestita di rosso. Non carminio né porpora, nemmeno ciliegia né corallo, ma una tonalità di rosso unica che diviene il tratto distintivo della maison.

Liz Taylor chiese “abiti in cambio di visibilità”

La prima star di Hollywood a indossare Valentino è Liz Taylor. Nel 1961 le immagini dell’attrice alla prima di Spartacus con un abito bianco con bordo di piume fa il giro del mondo. L'attrice si reca poi a Roma chiedendo qualche abito “meritato” per tanta visibilità. E’ l’inizio di un'amicizia durata una vita.

Il bianco: per Jacqueline Kennedy e per la pace

Dal bianco ottico al color avorio, poi sabbia e panna. È il 1968 e Valentino presenta l’iconica Collezione Bianca che gli permette di conquistare la fama internazionale. Un omaggio a Jacqueline Kennedy, che per le sue nozze con Aristotele Onassis il 20 ottobre del 1968 sceglie un abito in pizzo color avorio proveniente proprio da quella collezione.

Sempre bianco l’abito ideato nel 1991, durante la guerra del Golfo, con ricamata la parola “pace” in 14 lingue. La creazione dimostra come la moda sia espressione dello spirito dei tempi e possa farsi portatrice di messaggi importanti.

Il primo vintage agli Oscar fu un Valentino: lo indossò Julia Roberts nel 2001

È diventata iconica la mise di Julia Roberts per ritirare l'Oscar 2001, Migliore Attrice Protagonista per Erin Brockovich - Forte come la verità. L'abito nero e bianco con lungo strascico non fu creato su misura per l'attrice, ma faceva parte della collezione Haute Couture '92 e per di più era già stato indossato da Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo nel 1993. Diede inizio alla scelta vintage sul red carpet. Valentino ha vestito numerose attrici premiate agli Academy Awards, tra cui Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Jane Fonda e Cate Blanchett. “Ho un primato: 8 attrici hanno ritirato un Oscar vestite da me”, ha detto lo stilista.

Il legame con Anne Hathaway: “come una figlia”

Nel 2012 Valentino disegna un abito da sposa, in seta, tulle e fiori su cady rosa tenue per Anne Hathaway. Il grande couturier, ritiratosi dalle passerelle nel 2008, ha creato personalmente il modello per il “sì” dell’attrice con Adam Shulman, al quale è legato da una profonda amicizia e che, per sua stessa ammissione, considera “come una figlia”. Non trattandosi di una casa di moda aperta al servizio su misura, la scelta di Valentino fa scalpore.

Il cinema: Valentino non solo stilista ma attore

La Settima Arte è fonte di ispirazione per Valentino. Tante le star che hanno vestito le sue creazioni sullo schermo. Il primo abito della maison apparso al cinema è quello di Monica Vitti nel 1961 in La Notte di Michelangelo Antonioni. L'abito da cocktail nero con piccole ruches indossato nel corso di tutto il film è stato creato nell'atelier di Via Condotti a Roma. E poi Audrey Hepburn, nel 1963, sul set del film Charade sfoggia un completo après-ski del brand. Valentino è stato anche attore. La sua prima apparizione sul grande schermo risale al 1955, come comparsa nel film French Cancan di Jean Renoir, con Jean Gabin e María Félix. Valentino ha anche interpretato se stesso, accanto a Meryl Streep, nel film cult Il diavolo veste Prada.

Ed è il protagonista del docu-film Valentino, the Last Emperor, diretto da Matt Tyrnauer: 250 ore di girato tra il giugno e il luglio 2007 che racconta gli ultimi due anni di attività dello stilista e la preparazione della sua ultima collezione.

I carlini: “Più importanti delle mie collezioni”

Valentino ama alla follia i cani, soprattutto i suoi carlini. Negli anni ne abbiamo visti 6 seguirlo dappertutto - in casa, in aereo, a pranzo o a spasso, perfino in barca - tutti chiamati con un nome che comincia per la M: Molly, Milton, Monty, Margot, Maude e Maggie. “Per gran parte della mia vita ho avuto cani di diverse razze ma da quando ho incontrato il carlino, per me esiste solo lui”, ha dichiarato lo stilista. Li ha inseriti anche nella locandina di Valentino, the Last Emperor. Pellicola in cui lo stesso Valentino esclama: “Non mi importa della collezione. I miei cani sono più importanti!”.

Il legame con Giancarlo Giammetti: amore, socio, amico

Valentino e Giancarlo Giammetti si incontrano al Café de Paris su via Veneto, a Roma. È il luglio del 1960. Per 12 anni la loro fu una storia d'amore, ma solo nel 2004 hanno raccontato cosa li avesse legati. Quando la passione è scemata, l'hanno poi trasformata in una storia di vita, in una unione di intenti. Erano diventati soci: talento artistico da un lato, ottime strategie di marketing e comunicazione dall'altro.

Oggi una Fondazione porta i loro nomi e Roma si prepara ad accogliere dal 25 maggio un nuovo spazio dedicato alle arti, alla moda e alla creatività. PM23, così si chiamerà il centro culturale voluto dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: aprirà le sue porte nella storica Piazza Mignanelli celebrando con una mostra l’importante eredità stilistica, oltre che un pezzo di storia del made in Italy, del noto duo. Situato in un’ala del Palazzo Gabrielli Mignanelli, originariamente costruita nel tardo Ottocento come scuola e tipografia di Propaganda Fide, PM23 si trasforma ora in un luogo di sostegno a iniziative filantropiche e sociali, valorizzazione artistica e culturale, educazione e supporto del talento.

La passione per le case: dall’Appia Antica a New York

Dalla villa sulla via Appia Antica, scelta tra l’altro per festeggiare in forma privata i 90 anni, al castello di Wideville, in stile Luigi XIII, a Davron Crespières, vicino Parigi, con parco annesso di oltre 120 ettari. Valentino, e con lui Giancarlo Giammetti, ha sempre avuto la passione per il bello, anche nelle case. “Amo la bellezza, non è colpa mia”, è una delle sue espressioni più celebri. Tra le proprietà, anche il palazzo ottocentesco a Holland Park, a Londra, nel cui salone ci sarebbero cinque Picasso della collezione dello stilista, l’attico nella Grande Mela a Park Avenue e lo Chalet Giffferhorn a Gstaad e uno splendido yacht.

L’amore per l’opera: il teatro e Sofia Coppola

“Mi sono sempre detto che quando avrei smesso di disegnare i capi per l’Alta Moda avrei voluto disegnare costumi per il balletto”, ha detto Valentino. E così avviene. Nel 2016 viene coinvolto nella produzione degli abiti di scena de “La Traviata” diretta da Sofia Coppola.

E tre anni prima il Teatro Sociale di Voghera è diventato Teatro Valentino Garavani, prendendo il nome del grande couturier nato nella cittadina lombarda in provincia di Pavia.

