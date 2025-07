Le vacanze sono dietro l'angolo ed è tempo di pensare alla valigia per il mare: vi proponiamo 10 cose (anche da mixare tra loro) per avere uno stile impeccabile in spiaggia e nelle sere d'estate

Tutto pronto per l’estate al mare. Finalmente le tanto agognate vacanze sono alle porte ed è arrivato il momento di pensare a cosa mettere in valigia per qualche giorno al mare, tra relax sulla spiaggia e serate sotto le stelle.

C’è chi ha già bene in mente il programma di ogni giornata di ferie e chi, invece, preferisce vivere l’attimo e farsi trasportare dal momento. Quello che accomuna tutti è - nella maggior parte dei casi – la scelta di una meta calda, in cui farsi coccolare dal sole e massaggiare dalle onde, dimenticando l’orologio e la routine quotidiana.

Per la valigia delle vacanze al mare non serve portare via l’intero armadio. Bastano pochi pezzi, scelti sapientemente secondo le tendenze di stagione e che possano essere mixati tra loro per dare vita a molteplici outfit.

Abbiamo pensato di agevolarvi il lavoro con qualche suggerimento.

La camicia di lino

Parliamo di un capo che va sempre bene, in città come al mare. In vacanza, però, si presta a mille usi e abbinamenti diversi: con i bermuda di cotone, con uno shorts di jean o in completo con un pantaloncino sempre in lino. E ancora, in versione over può essere il copricostume perfetto per intrattenersi in spiaggia per l’aperitivo.

Degli shorts

Immancabili in ogni valigia delle vacanze estive i pantaloncini corti. Di jeans per andare al mare, di lino per il pomeriggio o in versione un po’ più lunga – a bermuda – anche per la sera. Da abbinare con top, camicioni over o t-shirt preziose.

Tanti costumi da bagno

Per una vacanza al mare, ça va sans dire, non possono mancare i costumi da bagno, più sono meglio è. Un costume intero, abbinato a un pantaloncino, si trasforma in body. Mentre i bikini sono un must per la giornata in spiaggia dedicata alla tintarella. E anche in questo caso le ispirazioni non mancano.

Dei pantaloni comodi

Anche al mare, un pantalone lungo serve sempre. Le temperature estive non devono spaventare: basta scegliere un modello comodo e ampio, in versione baloon o palazzo, in cotone o in lino. Freschi e sofisticati, da abbinare con una canotta per look più sbarazzini o tono su tono con camicie in completo per outfit più serali.

Delle t-shirt e canotte

Una cosa tira l’altra. Affrontato il tema pantaloni e shorts, arriva il momento di scegliere tra canotte e magliette. Per le t-shirt ci sono due modelli che non possono mancare: la classica t-shirt bianca a girocollo e quella con scritta manifesto. Quanto alle canotte, negli ultimi anni sono tornati di moda i modelli a costine, che riprendono lo stile dell’underwear. In black or white.

Un paio di abiti lunghi

Midi fino al polpaccio o lunghissimo fino ai piedi, monocromatico o fantasia. Chemisier o sottoveste. Le varianti sono infinite e per non sbagliare vi consigliamo di affidarvi al vostro gusto. Quanto alle tonalità, non può mancare un abito bianco per le cene sulla spiaggia o, per essere al passo con le tendenze dell’estate 2025, in turchese.

Dei sandali

Dalle Birkenstock alle ciabattine superflat, dai sandali in cuoio a quelli gioiello: i sandali sono i migliori amici delle valigie, perché occupano poco spazio e sono versatili e adattabili ai look più disparati.

La borsa di paglia

In versione maxi è la migliore amica di ogni donna diretta al mare, in grado di non trattenere la sabbia e – al contrario – contenere di tutto. Ma non solo, perché per l’estate 2025 gli intrecci hanno conquistato le passerelle anche con modelli da giorno e da sera super colorati e freschi.

Un pareo

Sembrerà scontato, ma anche in questo caso parliamo di un capo che unisce praticità e glamour. Il pareo, infatti, non è solo un accessorio da spiaggia, da legare in vita per andare a pranzo al mare. Si può trasformare in top, in abito midi o in gonna lunga. Un pezzo, mille usi.

Il telo da mare fashion

Nei resort il telo mare è spesso fornito dalla struttura. E anche nei beach club firmati dalle grandi griffe. Ma per vacanze on the road o per chi va alla casa al mare anche il telo per la spiaggia richiede la sua attenzione (e il suo spazio). Qui trovate qualche proposta per un acquisto last minute very cool.

