Il telo mare (griffato) sfila in spiaggia

Un tempo semplice accessorio da spiaggia, oggi autentico oggetto del desiderio.

Il telo mare nell’estate 2025 firmato dai brand del lusso è pensato per stupire, anche distesi sotto il sole.

Maxi loghi, stampe iconiche, frange couture e colori vitaminici: da Capri a Saint-Tropez, il telo sfila in spiaggia.

Così il telo griffato racconta con che stile ti sdrai al sole.

Da portare arrotolato sotto braccio come una clutch, o da coordinare a caftani, costumi e cappelli.

Ecco i modelli più cool firmati dai brand più amati del momento.

Stampe Medusa, bordature oro, Versace porta il suo barocco in spiaggia.

Oversize, morbidi e teatrali, si abbinano perfettamente a bikini coordinati e sandali platform. Beach glam allo stato puro.

Telo Versace. Credit Press Office

Il telo firmato Saint Laurent è un trionfo di minimal chic: total black, logo centrale a contrasto e spugna di altissima qualità.

Perfetto da stendere su uno yacht!

YSL telo. Credit Press Office

Balenciaga propone teli mare oversize con loghi giganteschi e black&white grafico.

Da mixare con occhiali mascherina e ciabatte ugly.

Balenciaga telo. Credit Press Office

La Sicilia stampata sulla spugna è nei teli di Dolce&Gabbana.

Un tripudio di maioliche, limoni e stampe floreali.

I colori? Blu, giallo e rosso fuoco.

Telo Dolce&Gabbana. Credit Press Office

Ferragamo firma teli mare eleganti come foulard, con stampe artistiche e geometriche ispirate all’archivio della maison.

Raffinatissimi, sembrano opere d'arte impresse sulla spugna.

Telo Ferragamo. Credit Press Office

Con la sua inconfondibile aura parigina, Celine firma teli mare che evocano lo stile Saint-Tropez: nuance neutre come sabbia e avorio ma anche righe mariniere.

Da esibire alla Pampellone.

Telo Celine. Credit Press Office

Un gioco di stile quello di Moschino, maxi logo centrale e total black ma anche versioni giocose con orsetti, catene pop e colori strong: Moschino resta fedele al suo stile irriverente e da cartoon di lusso. Ideali per un’estate giocosa e teatrale.

Telo Moschino. Credit Press Office

Stampe tropicali, palme e scritte oversize: il telo Dsquared2 è pop, ironico, vivace. Perfetto per un party in spiaggia con un cocktail in mano.

Telo Dsquared2. Credit Press Office

I teli mare di Missoni restano must-have assoluto, con il loro zig zag iconico che mixa colori acidi, toni marini e forme geometriche.

Per chi ama il colore e lo stile riconoscibile, sono un classico da utilizzare estate dopo estate.

Telo Missoni. Credit Press Office

Coloratissimi e super divertenti tra scritte ironiche e cocktail stampati MC2 Saint Barth Il telo perfetto per chi vuole farsi notare con leggerezza e senso dell’umorismo.

Telo MC2 SAINT BARTH. Credit Press Office

Nell'estate 2025, la moda si stende sulla sabbia.

E ogni telo, più che asciugare, ci veste e contraddistingue.

