Scoprire la pancia è sinonimo di sensualità e libertà. Il nuovo trend è con pantaloni e gonne a vita alta per un effetto più sensuale e sofisticato, a tutte le età

Se negli Anni '90 scoprire l'ombelico era sinonimo di gioventù, freschezza e trasgressione, oggi il ventre si svela, ma con più eleganza).

La vita alta sostituisce quella bassa e i crop-top prendono il posto di t-shirt e mini fasce.

La pancia scoperta è tornata così al centro della scena fashion, rinnovata nel linguaggio e nello stile da couturier, celeb e influencer.

La buona notizia? Non è più solo per giovanissime ma per chi ha voglia di mostrarsi per quello che è, senza filtri, in totale libertà.

In passerella

Nell'estate 2025, il crop top torna in passerella in una versione sofisticata.

Etro si fonde con l’estetica del brand con top che si abbinano a gonne fluide e pantaloni dal taglio morbido.

Dior lo propone invece in versione trasparente, delicata ma audace, da indossare con gonne midi o pantaloni sartoriali.

Trasparenze che ritroviamo anche da Chloé, dove il crop top diventa leggero come un velo, perfetto per look romantici e liberi.

Raffinata la lettura di Hermès, che abbina crop minimalisti a gonne in pelle beige dal taglio impeccabile.

Più sperimentali le interpretazioni di Dries Van Noten e Acne Studios, dove il crochet prende il sopravvento: trame traforate, giochi di volumi e colori soft trasformano il crop top in una piccola opera d’arte da indossare.

Tra le celeb

Nel guardaroba delle celeb, i capi che lasciano intravedere la pancia non mancano mai.

Dua Lipa è la regina indiscussa del crop top. Che sia in versione scintillante da palco, in pelle nera o minimal, la cantante albanese-britannica trasforma ogni look in un trend. foto Hailey

Hailey Bieber lo abbina a abiti scintillanti, in versione cut out, pantaloni sartoriali oversize, denim o gonne a tubino, spesso giocando sui toni neutri.

Vittoria Ceretti, musa italiana delle passerelle, è stata fotografata in un look total black essenziale ma di impatto: top minimal nero e pantaloni a vita alta.

Diverso l’approccio di Emily Ratajkowski.

Spesso sceglie versioni micro, abbinate a pantaloni cargo, minigonne o jeans a vita bassissima.

Il consiglio di X-style

Per un look ad effetto, indossate il crop top con pantaloni o gonne a vita altissima, eleganza assicurata!

Il total look monocromatico (con la pancia scoperta) allunga invece la silhouette.

Abbinare un top a blazer o trench leggeri regala poi un'aria più sbarazzina, mixando sensualità e rigore.

E per chi non ama mostrare troppo? Il crop si può indossare sopra una camicia leggera o un body trasparente.

