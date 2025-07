Maxi gonne: ecco come indossare il capo “must have” dell’estate

Lunga vita alla gonna lunga! È romantica e morbida, funzionale e, nelle sue tante sfaccettature, adatta ad ogni occasione. È la long skirt, che diventa protagonista del guardaroba delle fashioniste più glamour, per un'estate all'insegna dello stile. Come? Elegante e disinvolto. Perfette sopra a sandali sia bassi che alti, a stivaletti, ma anche a sneakers, le gonne lunghe conquistano tutti! E i grandi nomi della moda insegnano.

A sigaretta, ampie, abbracciate a loro stesse o in stile retrò, le long skirt prendono forma su tessuti di diversa natura, dal raso di seta delle gonne scintillanti di Giorgio Armani, che avvolgono la figura con texture brillanti, lisce, decorate o con frange sul bordo in stile charlestone, all'organza delle creazioni di Akris, che tra spacchi frontali e piccole balze fa danzare i capi ad ogni passo, fino alle trasparenze fresche e sexy di Fiorucci, che gioca con gonne impalpabili o ricoperte di faux fur. Nascono così look in cui crop top, canotte, giacche e spolverini creano combinazioni perfette, ricercando un'estetica più "coperta".

Giorgio Armani SS25; Akris SS25; Fiorucci SS25 Credits: Launchemetrics.com/Spotlight

Le gambe sono avvolte nella loro totalità o fanno capolino da spacchi audaci. Blazer oversize, cardigan, bluse o intimo a vista si sposano con gonne dal taglio asimmetrico o voluminose come quelle di Alaïa, che passa dalla gonna chiusa in vita a quella pendente da una spalla grazie a una catenella. Luisa Spagnoli si muove tra capi a campana o attillati, dando vita a figure sinuose. A sirena o svolazzanti le gonne della maison Alberta Ferretti, che sfiorano il corpo come carezze, grazie ai tessuti impalpabili.

Alaïa SS25; Luisa Spagnoli SS25; Alberta Ferretti SS25 Credits: Launchemetrics.com/Spotlight

Poteva mancare il look da ufficio? Certo che no! Max Mara sfoggia gonne a sigaretta tutte d'un pezzo che scendono fino alle caviglie o dallo spacco malizioso frontale a ricordare i petali di un tulipano. Nascono così outfit ad hoc per le donne in carriera, tra giacchette dal taglio mannish, blazer con dettagli originali, top a collo alto e camicie bianche. Il tocco femminile? L'intimo che sbuca da scollature eleganti e dal piglio sexy, in un bagno di cotone. Segue la scia il brand Atlein, con linee semplici che seguono il corpo, come quelle nate dalla penna dei designer di Etro, che si muovono in gonne di denim e fabrics leggeri abbinati a crop top.

Max Mara SS25; Atlein SS25; Etro SS25 Credits: Launchemetrics.com/Spotlight

Per coloro che amano farsi notare ci sono le long skirt nate dall’estro creativo di Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood, che riprendono il match stretto/largo: magliette e polo a manica lunga si sposano felicemente con gonne ampie a ruota, per un fascino Anni 50. In direzione opposta va Emporio Armani con le sue creazioni fino alla caviglia, ricche di decorazioni e cristalli, veli e melange, mentre Burberry sfoggia gonne svolazzanti e sbarazzine, sdrammatizzate da giubbini biker. E chi non vuole rinunciare alla gonna lunga al mare, in spiaggia o in centro per un aperitivo? Zimmermann risponde con capi crochet e lunghezze che scendono morbide a ricordare le onde, in un perfetto mix and match con parka e top. Che stile!

Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood SS25; Emporio Armani SS25; Burberry SS25; Zimmermann SS25 Credits: Launchemetrics.com/Spotlight

La palette colori è quasi infinita. Immancabili il nero, il marrone, il beige e il blu, per chi preferisce rimanere sul classico. Al bianco non si rinuncia mai. E le nuances vivaci e pastello? Dal fucsia al rosa, fino all'arancione, al verde e al bluette: anche per le personalità più energiche e originali c'è l'imbarazzo della scelta.

Un brano cantava "W la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga". Ora ne siamo certi: non solo le mamme, ma un po' tutte le fashioniste non vi possono rinunciare!

