Grazie a eau de toilette che sono veri e propri viaggi in bottiglia è possibile andare molto lontano ed esplorare luoghi esotici e suggestivi, se non altro con la fantasia. L’alchimia di note giuste, infatti, permette di trascendere luogo e spazio per portarci alla scoperta di destinazioni che magari non abbiamo mai visitato prima. Perché le fragranze vanno ben oltre il semplice mix di ingredienti e sono in grado di raccontare storie che stimolano la creatività e l’immaginazione. Non a caso, nel periodo del lockdown, le vendite di profumi avevano registrato un vero boom, in particolare quelle che venivano definite armchair travel ovvero che, attraverso note e storytelling, invitavano proprio a viaggiare stando comodamente seduti sul divano di casa. Le persone, dopotutto, ormai non indossano più il profumo solamente per avere un odore gradevole ma sono in cerca di un’esperienza o una sensazione nuova e speciale.

Così, nello scegliere gli accordi della sua creazione, il parfumeur crea una sorta di formula magica olfattiva in grado non solo di descrivere un luogo ma anche di portarci virtualmente la persona che lo utilizza. Profumo, psiche ed emozioni sono strettamente legate: non a caso esiste un filone di fragranze definite ‘funzionali’ che agiscono proprio come un integratore odoroso, in grado di alterare il nostro umore a seconda degli ingredienti utilizzati. Nel caso le vacanze si prospettino già all’orizzonte, quindi, potremmo voler ingannare l’attesa con una composizione ispirata alla meta che visiteremo; oppure, se non abbiamo in programma di viaggiare, potremmo scegliere un profumo ispirato a un’isola o a una città che ci piacerebbe vedere, anticipandone la visita grazie a una piramide olfattiva che la evoca. Scegliere un nuovo profumo da portare via con noi, infine, è un ottimo modo per imprimere nella memoria i momenti che trascorreremo con gli amici o la famiglia, legandoli a un accordo che ogni volta ci riporterà al tempo trascorso insieme.

Daphne’s Bouquet di Penhaligon’s invita a scoprire i fiori che colorano la tenuta di Highrove, residenza del sovrano britannico. Abbina note di dafne, che sbocciano in particolare nell’area Stumpery del parco, a ribes nero e muschio.

Decorato dall’illustrazione di un pranzo nell’isola mediterranea, Mirto di Panarea di Acqua di Parma in edizione limitata si ispira ai profumi dell’isola delle Eolie e mixa accenti agrumati a note di mirto e ginepro.

Riviera Sunrise di Atelier Des Ors ci porta in Costa Azzurra, ad ammirare l’alba sul mare: abbina la freschezza agrumata di limone, mandarino e fiori d’arancio, che raccontano l’energia del sole, a un tocco aromatico di basilico, fico e legno di cedro che rimandano alla serenità del mattino.

Bal D’Afrique di Byredo ci porta nella capitale francese degli anni Venti, dove un mix di avanguardia parigina e cultura africana diedero vita a un’epoca unica e vibrante: la sensazione di euforia ed eccesso sono ricreati grazie all’abbinamento di fiori d’arancio, calendula africana, cedro marocchino e violetta.

Nella penisola messicana, i coccodrilli nuotano nelle fresche acque dei cenote mentre l’aria è profumata dai fiori della giungla: per ricreare la sensazione di una passeggiata nella natura lussureggiante, Yazmin Yucatan di D.S. & Durga mescola note di acqua, gelsomino yucateco, frutto della passione e vetiver.

Do Son di Diptyque è una lettera d’amore a Haipong, in Vietnam, di cui ricrea l’atmosfera grazie all’alchimia tra tuberosa, foglie d’arancio, rosa e iris.

Alle Hawaii, come per magia: Maui in a Bottle di Kayali è un viaggio dolce e solare nel paradiso tropicale che abbina note di banana, crema di cocco, gelsomino e rum a vaniglia bourbon e seducente legno di sandalo.

Paris Fifdji di Pierre Guillaume è un tuffo nell’arcipelago del Sud Pacifico, raccontato attraverso la sinergia di legno di sandalo delle Fiji, succo di arancia a pompelmo, rum e sandalo.

