Relax tra le fronde, le case sull'albero che conquistano l'ecoturismo

Sospesi tra cielo e natura: le case sull’albero più suggestive per un week-end da favola (in Italia e nel mondo)

Chi non ha mai sognato, almeno una volta, di dormire in una casa sull’albero?

Un desiderio infantile che oggi si trasforma in una delle esperienze più esclusive del turismo eco-chic.

Le nuove treehouse non sono più rifugi improvvisati, ma vere e proprie opere di design immerse nella natura, pensate per viaggiatori in cerca di silenzio e armonia con la natura.

Nel cuore della Toscana, Casa Barthel a Firenze è un sogno sospeso tra gli ulivi.

Una casetta in legno e vetro progettata per veri spiriti liberi: si dorme a venti minuti dal Duomo di Firenze, ma con vista sulle colline.

Casa Barthel, Firenze Courtesy Press Office

Più a nord, in Piemonte, Eco Lodge Langhe a Cherasco fonde architettura contemporanea, materiali naturali e sostenibilità.

Un nido nel verde dove riscoprire il ritmo lento, tra vigneti e cielo.

Nel Lazio, La Piantata ad Arlena di Castro è un’icona: due suite sospese su querce secolari immerse in un campo di lavanda.

Una delle prime treehouse di charme in Italia.

San Luis Retreat Hotel & Lodges di Merano Courtesy Press Office

E poi il fascino del legno alpino reinterpretato con stile al San Luis Retreat Hotel & Lodges di Merano: qui le case sugli alberi galleggiano tra larici e laghetti privati.

Con spa, camino e servizio in camera da cinque stelle, per chi non vuole rinunciare al lusso neanche a sei metri da terra.

Dal Cotswolds inglese al sogno americano

Nel cuore dei Cotswolds, in Inghilterra, il Luxuria Treehouse Stay del Fish Hotel è una fiaba moderna.

Vasca da bagno all’aperto, stufa a legna e vista sulla foresta: un week-end bucolico in versione glamour, a due ore da Londra.

Box Springs Treehouse Courtesy Press Office

Negli USA, le opzioni sono spettacolari.

In Georgia, Box Springs Treehouse è una vera rarità: una tiny house high-concept incastonata tra i rami, con pareti di vetro e amache sospese.

Sulla West Coast, Tony’s Treehouse in California è un rifugio segreto nella Sonoma Valley, tra vigne e sequoie, con interni rétro, dischi in vinile e tramonti mozzafiato.

Che sia per un fine settimana romantico o per una fuga oltreoceano, le case sull’albero sono il posto perfetto per guardare le cose... da un'altra prospettiva.

